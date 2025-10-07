POPCAT, LAUNCHCOIN e BOME le meme coin Solana con potenziale 100X

Per l'esperto queste sono le migliori meme coin di Solana in grado di offrire rendimenti esplosivi già nel 2025.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 7, 2025

Popcat, Launchcoin e Bome stanno mostrando segnali positivi mentre le principali meme coin Solana continuano a salire.

L’inizio di ottobre si sta rivelando un buon momento per le piattaforme che permettono di operare sui perpetual da DEX, come Aster, Hyperliquid e Lighter.

Quello che potrebbe davvero far decollare questi exchange decentralizzati nell’ultima parte dell’anno è una nuova stagione delle meme coin.

POPCAT, Launchcoin e BOME si confermano come le migliori meme coin di Solana, e questi progetti ancora sottovalutati potrebbero facilmente fare 100X, portando ancora più volume sulle piattaforme di perpetual DEX.

Ecco cosa potrebbe fare la differenza adesso: volumi elevati si traducono in maggiore partecipazione e maggiori possibilità di profitto, oltre alla possibilità di accumulare alcune delle migliori crypto da comprare, come Bitcoin ed Ethereum.

A inizio ottobre, la capitalizzazione totale delle meme coin di Solana supera gli 11,3 miliardi di dollari e PENGU è la più preziosa con oltre 2 miliardi di dollari di market cap.

Anche se PENGU resta la più capitalizzata, Launchcoin, BOME e Popcat sono state tra le migliori della scorsa settimana, segnando rispettivamente +40%, +11% e +10%. Grazie a questa crescita, BOME ha recuperato posizioni nella classifica per valore di mercato, riconquistando la sua popolarità.

Popcat, BOME e Launchcoin cresceranno ancora? L’analisi degli esperti

La performance di queste meme coin di Solana nelle prossime sessioni è legata alla capacità di SOL di superare i 300 dollari e dall’afflusso di nuovi capitali su crypto e meme coin, una categoria molto volatile.

Mentre BNB attira l’attenzione dei trader grazie alle buone performance di piattaforme come Aster e MYX Finance, Solana resta indietro in classifica, faticando a mantenersi sopra i 250 dollari.

Dal punto di vista tecnico, Popcat mostra ancora debolezza. Le perdite dalla metà di settembre non sono state ancora recuperate e il rialzo di inizio ottobre potrebbe essere solo un rimbalzo temporaneo. Per cambiare rotta, Popcat dovrà superare quota 0,26 dollari, puntando a 0,30 dollari, così il trend potrebbe tornare positivo.

Situazione simile per BOME. Nonostante l’impegno degli investitori più ottimisti, è rimasto stabile sotto 0,0018 dollari. Il supporto locale è attorno a 0,0015 dollari. Se BOME dovesse superare la resistenza locale, la meme coin potrebbe salire fino a 0,0023 dollari.

Tra le tre, Launchcoin è quella che sta mostrando maggiore solidità. Manca poco per chiudere sopra i massimi di settembre, fissati attorno a 0,014 dollari. Se Launchcoin dovesse allontanarsi dalla zona di 0,10 dollari, i compratori potrebbero prendere il sopravvento e spingere la meme coin fino a 0,20 dollari in caso di nuovo rally.

Snorter raccoglie 4,3 milioni di dollari: semplificare il trading delle migliori meme coin Solana

La velocità è fondamentale quando si fa trading con le migliori meme coin Solana. Basta una notizia improvvisa per far salire il prezzo anche di 100 volte.

Per non perdere l’occasione, l’automazione delle operazioni può essere la scelta giusta. In questo momento, l’attenzione è tutta su Snorter (SNORT), e i motivi sono validi.

Snorter sta sviluppando un bot AI su Telegram dedicato alle meme coin di Solana. Il bot è progettato da zero per rispondere alle esigenze dei trader, è semplice da usare e, soprattutto, economico. A differenza della commissione dell’1% applicata dalla concorrenza, i possessori di SNORT pagano solo lo 0,85%, con più profitti e meno costi per chi fa scalping.

Il bot AI è anche molto veloce perché viene attivato direttamente da una RPC privata. Considerando che i trader di meme coin sono spesso prudenti a causa di truffe e rug pull, Snorter offre strumenti per rilevare honeypot e proteggere da attacchi MEV.

Finora, Snorter ha raccolto oltre 4,3 milioni di dollari nella prevendita, che termina tra 13 giorni.

Popcat, Launchcoin e Bome sono tutte in crescita e si confermano tra le migliori meme coin Solana. Snorter è considerata la migliore scelta d’acquisto del momento, con oltre 4,3 milioni di dollari raccolti.

Puoi acquistare SNORT adesso con crypto o carta al prezzo di 0,1071 dollari. Per ottenere ancora più SNORT, puoi metterli in staking e ricevere un APY dell’111%.