Pengu a 1$? Il breakout del 100% potrebbe essere imminente

Pengu mostra segnali di un possibile rialzo del 100% sul grafico a 12 ore. Le previsioni ora puntano a quota $1 col sostegno della domanda.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 7, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Pengu potrebbe avvicinarsi al traguardo di 1 dollaro grazie a un breakout che si è formato negli ultimi tre mesi, alimentando un certo ottimismo riguardo alle perfomance di prezzo.

La meme coin si sta consolidando nella zona dei 0,030 dollari in vista della possibile approvazione di un ETF spot, confermando questo livello come base per la prossima mossa rialzista.

Per la precisione, Pengu potrebbe presto ottenere maggiore visibilità sui mercati finanziari tradizionali USA grazie all’ETF spot Pengu di Canary Capital, che si avvicina alla scadenza decisiva il 12 ottobre.

Il vero vantaggio è che Pengu rappresenta un asset in grado di soddisfare gli standard SEC per la quotazione, e per questo segue una procedura più spedita per l’approvazione: il deposito dei moduli S-1 è l’ultimo ostacolo prima del via libera.

Altro fattore che gioca a favore è l’avvicinarsi dell’inflazione americana all’obiettivo del 2% fissato dalla Fed. Crescono così le speranze di ulteriori tagli ai tassi di interesse, che potrebbero favorire una rotazione di capitali verso asset più rischiosi come Pengu.

I'm hearing a potential $PENGU ETF may be approved within 6 days?



Big if true. — kropts 👁️ (@kropts) October 6, 2025

Pengu si trova nelle condizioni ideali per arrivare a 1 dollaro?

Questi fattori che stimolano la domanda potrebbero dare a Pengu la spinta necessaria per completare il breakout di un pattern a bandiera rialzista che si è sviluppato a partire dal prezzo massimo toccato a luglio.

Un rimbalzo a quota 0,030 dollari ha confermato la capacità di questo livello di operare come supporto. L’ipotesi del rally è rafforzata dalla presenza di altri indicatori tecnici che segnalano un quadro solido.

L’RSI si è stabilizzato sopra la linea neutra dopo un rimbalzo deciso, segno che i compratori restano forti.

Anche l’istogramma MACD mostra solidità, mantenendo un vantaggio sopra la linea del segnale nonostante le correzioni, a conferma di un trend in generale ancora rialzista.

Un breakout confermato potrebbe portare Pengu a riconquistare il massimo storico vicino a 0,047 dollari e aprire la strada a nuovi livelli di prezzo. Se il movimento si concretizzerà del tutto, l’obiettivo diventa 0,07 dollari, con un potenziale guadagno del 120%.

La prospettiva di nuovi tagli ai tassi USA fino al 2026 e una presenza sempre più forte nei mercati finanziari americani, consolidano la visione di lungo periodo su Pengu verso quota 1 dollaro.

Restano solo 13 giorni per sfruttare il bull market

Il mercato si è corretto ed è tornato in fase rialzista, chi sceglie il progetto sbagliato rischia di perdere le opportunità migliori di questa bull run.

Se per coin affermate come Pudgy un rialzo di 10 volte è difficile, la crescita del rischio e la voglia di scommettere rendono questi guadagni sempre più frequenti tra le meme coin a bassa capitalizzazione.

È qui che entra in gioco Snorter ($SNORT).

Snorter Bot è pensato per il trading competitivo: sniping con ordini limite per entrare ai prezzi migliori, swap resistenti a MEV che proteggono dai frontrunner, copy trading che replica le strategie dei migliori trader e protezione dai rug pull per evitare truffe prima di investire.

Inoltre, Snorter aiuta i trader a scegliere il momento giusto per uscire dalle posizioni. Una buona strategia di take profit può trasformare un trade positivo in un risultato davvero importante: questo è il valore aggiunto offerto da Snorter.

Il momentum sta già crescendo. La prevendita di $SNORT ha superato i 4,3 milioni di dollari e i primi staker possono ancora bloccare un rendimento annuo del 112%.

Partecipa ora alla prevendita di Snorter ($SNORT) sul sito ufficiale. Restano solo 13 giorni prima che l’apertura al mercato aumenti la domanda.