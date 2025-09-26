Plasma (XPL) esplode del 53% dopo il lancio della mainnet: supererà Tron?

Il suo market cap di Plasma ha già superato i $2,3 miliardi e continua a essere tra le crypto di tendenza, anche se sono passate già 18 ore dal lancio.

Ieri è stata lanciata la mainnet di Plasma, ma il successo era stato preparato settimane prima.

Attraverso Binance Earn e altre piattaforme, il team aveva attivato un programma per ricevere il token: bastava bloccare una piccola quantità di USDT per ricevere l’airdrop di XPL.

Anche chi aveva contribuito con appena 1 dollaro ha ricevuto più di 9.300 token XPL gratis. Un airdrop in piena regola, studiato per creare FOMO e che ha centrato l’obiettivo.

Ora quei 9.300 XPL valgono più di 10.000 dollari, dato che il token XPL sta continuando a salire.

Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento del 53% e attualmente sta scambiando a 1,18 dollari. Il suo rally spicca in mezzo al segno rosso di oggi nel resto del mercato.

Grafico giornaliero di Plasma. Fonte: CoinMarketCap

Cos’è Plasma ?

Plasma è una nuova blockchain Layer 1 pubblica che, a differenza di Ethereum e Solana, si concentra solo sulle stablecoin, in particolare su USDT di Tether.

Plasma non ha legami ufficiali con Tether Holdings, ma è supportata da Bitfinex, società che fa capo allo stesso gruppo che controlla l’emittente di USDT.

Oltre a questo collegamento, il progetto ha già attirato nomi importanti, tra cui Peter Thiel, noto per il suo supporto a progetti come Riot Mining.

Plasma si distingue per il suo design costruito da zero, pensato per garantire efficienza e velocità. La scalabilità è integrata, ma il vero punto di forza è la possibilità di trasferire USDT con fees quasi nulle, grazie a un sistema di pagamento dedicato.

Il lancio è stato un successo immediato: sono stati raccolti oltre 2 miliardi di dollari in impegni nei primi minuti. Più di 50 partner DeFi, tra cui Aave, Ethena e Curve, sono già operativi sulla blockchain.

In meno di 24 ore, più di 1,1 miliardi di dollari in stablecoin sono state trasferite da Ethereum e Arbitrum a Plasma tramite LayerZero.

Fonte: Dune

XPL è stato venduto a 0,05 dollari nella vendita pubblica, che ha raccolto 373 milioni di dollari.

Anche chi aveva messo in bloccato appena 10 dollari in USDT tramite il prodotto locked di Binance Earn ha ricevuto almeno 9.300 XPL, a prescindere dall’importo investito. Ai prezzi attuali, la valutazione completamente diluita di XPL supera i 12,4 miliardi di dollari.

Plasma supererà Tron?

Mentre Plasma cresce a ritmi impressionanti e si presenta come il “Money 2.0”, focalizzandosi solo sui trasferimenti di USDT, la posizione di Tron sta iniziando a vacillare.

Per anni, Tron è stata la piattaforma principale per i trasferimenti di USDT, gestendo più del 50% del volume globale. Il suo vantaggio è dato da costi più bassi, maggiore scalabilità rispetto a Ethereum e una solida presenza nei mercati emergenti.

Fonte: TronScan

Ma lo scenario potrebbe cambiare. Alimentato indirettamente da Tether, Plasma dispone delle risorse per competere con Tron e potrebbe accentrarne i flussi di USDT sulla propria blockchain.

I trasferimenti su Plasma prevedono fees quasi nulle. Anche il collegamento alla chain è gratuito. Una combinazione che potrebbe generare uno spostamento di volumi per miliardi di dollari, sottraendoli a Tron.

Tron dipende in larga parte dalle fees generate dai trasferimenti di USDT e un’uscita di capitali metterebbe in difficoltà l’intera infrastruttura.

Intanto il token TRX è in calo, insieme al resto del mercato. L’asset ha perso circa il 10% dai massimi di agosto, ma si mantiene sopra il supporto di 0,30 di dollari. Una rottura di questo livello aumenterebbe la pressione ribassista, con un possibile calo verso 0,25 dollari.