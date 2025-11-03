Perché il mercato crypto è in calo oggi? 3 novembre 2025

La top 100 è dominata dal segno meno, con diverse asset in calo a doppia cifra, eccezioni a parte.

Ultimo aggiornamento: Novembre 3, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Altra giornata nera per il mercato crypto. Secondo i dati di CoinMarketCap, la capitalizzazione complessiva è scesa del 3,5%, fermandosi a 3,69 trilioni di dollari.

Il volume di trading sta dando cenni di ripresa, ma il sentiment è ancora cupo.

Bitcoin perde la soglia dei $108.000, Ethereum segna un – 4%

Per quanto riguarda la top 10, è un bagno di sangue. Bitcoin ha perso il 2,4% nelle ultime 24 ore e attualmente sta scambiando intorno ai 107.846 dollari.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Male anche Ethereum che ha perso il 4% e ora si trova a 3.700 dollari. BNB ha subito una perdita più pesante del 6% ed è scivolato a 1.018 dollari, risultando il peggior performer. Anche Solana è ancora in ribasso e ha registrato un calo di circa il 5%.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

Stesso andamento per il token di Ripple, che è sceso del 4,47% e anche per la meme coin Dogecoin, scesa del 5,75%.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Nella top 100 alcune hanno subito cali a due cifre. Il token SEI ha segnato un -11% e ora è a 0,1750 dollari.

Virtuals Protocol ha perso il 17%. Alcune crypto sono tinte di verde come Aster, token dell’omonimo DEX, che sta proseguendo il rally partito ieri dopo il tweet di CZ.

Anche la meme coin del tycoon $TRUMP è in verde con un + 1,91% nelle ultime 24 ore. Zcash è tornato in positivo, con un leggero aumento dello 0,23%.

Il mercato è ancora scosso dal FOMC

Il sentiment è ancora negativo dal meeting del FOMC della scorsa settimana, quando Jerome Powell ha mantenuto una certa cautela e non ha dato alcuna certezza su un altro taglio dei tassi di interesse a dicembre.

La decisione di ridurre i tassi di 25 punti base era stata presa con pochi dati a disposizione a causa dello shutdown del governo statunitense.

A pesare sul mercato è anche il rafforzamento del dollaro (risalito dopo le parole di Powell) e la scarsa liquidità durante la chiusura per festività dei mercati giapponesi.

La Fed valuterà i dati economici in arrivo per prendere la prossima decisione di politica monetaria.

Sarà una settimana densa di appuntamenti macro e numeri più deboli potrebbero riaccendere le speranze di un nuovo allentamento.

Martedì saranno pubblicati i dati JOLTS sulle offerte di lavoro, mercoledì quelli ADP sui salari privati, giovedì quelli settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione e venerdì quelli dell’Università del Michigan sulle aspettative di inflazione.

🚨No US Jobs Report, JOLTS or Jobless Claims 🙅‍♂️



Markets will get ADP jobs data this week – but no official Gov reports due to the shutdown.



PMI / ISM data will get market attention.



❤️and see calendar 👇 pic.twitter.com/oMuIzxGhIr — Peter Tarr (@ProfitsTaken) November 3, 2025

Un altro fattore che sta peggiorando il sentiment è il timore di nuove vendite da parte delle whale, dato che sono stati effettuati ingenti trasferimenti.

I dati on-chain di Lookonchain rivelano che la balena “BitcoinOG (1011short)” ha spostato circa 13.000 BTC, pari a 1,48 miliardi di dollari, verso l’exchange di Kraken dal 1° ottobre.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Anche Owen Gunden, uno dei primi investitori di Bitcoin, ha trasferito 3.265 BTC, per un valore di 364,5 milioni di dollari, allo stesso exchange a partire dal 21 ottobre.

BitcoinOG, noto per aver incassato circa 197 milioni di dollari grazie alle sue posizioni short durante ottobre, sta continuando a movimentare fondi verso diverse piattaforme come Binance, Coinbase e il DEX Hyperliquid.

Gli ETF spot continuano a registrare deflussi

I fondi spot su Bitcoin stanno seguendo l’andamento del mercato. Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su BTC hanno registrato il 31 ottobre un’altra giornata di deflussi, con 191,6 milioni di dollari usciti dal mercato.

Gli afflussi netti cumulativi sono rimasti lo stesso solidi a 61,19 miliardi di dollari, mentre il patrimonio complessivo si attesta a 147,73 miliardi, pari al 6,77% del market cap di Bitcoin.

IBIT di BlackRock ha guidato i deflussi con 149,33 milioni di dollari, seguito da ARKB di Ark & 21Shares con 19,3 milioni e BITB di Bitwise con 17,88 milioni.

Afflussi negli ETF Spot su Bitcoin. Fonte: SoSoValue

Anche gli ETF spot su Ethereum sono in rosso e hanno registrato un deflusso netto di 98,2 milioni di dollari il 31 ottobre.

Il fondo ETHA di BlackRock ha registrato la perdita più forte, con 38,63 milioni di dollari, davanti a FETH di Fidelity con 27,12 milioni e ETHE di Grayscale con 13,73 milioni. Gli afflussi netti cumulativi restano stabili a 14,37 miliardi di dollari, mentre il patrimonio complessivo ammonta a 26,02 miliardi, pari al 5,58% della capitalizzazione di Ethereum.

Afflussi negli ETF Spot su Ethereum. Fonte: SoSoValue

Diverso il quadro per i fondi spot su Solana, che il 31 ottobre hanno registrato afflussi per 44,48 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue. L’afflusso netto cumulativo sale a 199,21 milioni, mentre il patrimonio totale raggiunge 502,04 milioni di dollari, pari allo 0,49% della capitalizzazione di Solana.

Afflussi negli ETF Spot su Solana. Fonte: SoSoValue





