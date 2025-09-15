Perché il mercato crypto è in rosso oggi? – 15 settembre 2025

Giornata in rosso per il mercato crypto: la capitalizzazione è scesa dello 0,4% e nove crypto nella top 10 sono in calo.

Il mercato crypto è tornato a tingersi di nuovo di rosso. Il market cap ha subito un calo dello 0,4% ed è sceso a 4,15 trilioni di dollari. Anche il volume totale di trading è calato fino a 130 miliardi di dollari.

Bitcoin è l’unico in verde nella top 10

La giornata è segnata dal segno meno: nove crypto nella top 10 sono in calo. La performance peggiore è quella di Dogecoin, che ha perso il 4,5% ed è scivolata a 0,2769 dollari. Male anche Solana, che ha segnato un – 2,2% e ora sta scambiando a 241 dollari.

Bitcoin ha guadagnato lo 0,5% e si sta mantenendo intorno ai 116.000 dollari dopo aver toccato un minimo intraday di 114.915 dollari. È l’unico tra le prime 10 per market cap in verde.

Se l’asset riuscisse a superare i 117.500 dollari, il prossimo target sarebbe 119.500 dollari, poi 122.200 dollari e 124.500 dollari.

Ethereum invece è calata dello 0,6%, scivolando a 4.642 dollari.

Tra i pochi token in verde nella top 100, spicca Monero (XMR) con un +5,4%. Attualmente sta scambiando a 303 dollari. Bene anche Flare (FLR), con un +4,9% fino a 0,02405 dollari. Le altre altcoin in positivo hanno registrato rialzi contenuti, entro l’1%.

Male invece Worldcoin (WLD), che crolla dell’8% fino a 1,59 dollari. Giù anche Pump.fun, con un – 6,7% a 0,007828 dollari.

Il mercato è in attesa del FOMC

Gli investitori sono cauti in attesa del meeting del FOMC, previsto tra il 16-17 settembre, in cui la banca centrale potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse.

Il sentiment è misto. Gli investitori si aspettano un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, ma alcuni temono che Powell sarà meno accomodante del previsto, magari insistendo ancora su inflazione e dazi, soprattutto dopo gli ultimi dati economici.

Vista l’incertezza economica molti trader hanno chiuso le posizioni e preso profitto.

Non solo interessa il taglio dei tassi, già prezzato in parte dal mercato, ma soprattutto cosa dirà Powell riguardo al futuro: se darà segnali di altri tagli di tassi o se invece si mostrerà più prudente.

La bull run è già finita?

Sean Dawson, responsabile della ricerca presso la piattaforma di opzioni on-chain Derive.xyz, ritiene che il ciclo rialzista non sia ancora terminato.

“C’è chi teme che la musica stia per finire,” scrive Dawson, “ma la situazione è più sfumata.”

Per l’esperto, nel mese di settembre potremmo assistere a fasi di volatilità e di consolidamento, influenzate dai flussi legati alla chiusura dell’anno fiscale negli Stati Uniti e da alcune prese di profitto, in particolare tra gli investitori istituzionali esposti su Ethereum.

Ma il quadro generale resta favorevole. La Fed potrebbe ridurre i tassi di interesse, mentre gli operatori istituzionali stanno investendo negli asset crypto e i mercati dei derivati continuano a mostrare un’impostazione rialzista.

Settembre è stato solitamente un mese debole per Bitcoin, con un rendimento medio del -2,9%, in buona parte per effetto delle vendite legate alla chiusura fiscale.

“Ne vediamo già i segnali nei dati. A mio parere siamo solo a metà strada di quello che potrebbe essere un rally molto forte nel quarto trimestre.”

Anche i mercati delle opzioni confermano un sentiment positivo.

Su Bitcoin, l’Open Interest è concentrato su call con obiettivi di prezzo da 140.000 dollari a 200.000 dollari, con scadenza il 26 dicembre. Le call superano le put con un rapporto di 2,5 a 1 (64.000 contro 26.000 contratti).

Su Ethereum, invece, la distribuzione delle opzioni rialziste va da 4.000 dollari a 7.000 dollari, segno che molti trader scommettono ancora su nuovi massimi.

“Quel tipo di posizionamento conta,” spiega Dawson. “Ci permette di calcolare la probabilità che il mercato assegna a certi livelli di prezzo.”

Secondo i dati del mercato delle opzioni, c’è una probabilità del 40% che Ethereum superi i 5.000 dollari entro la fine dell’anno, mentre le chance che salga oltre i 6.000 sono stimate intorno al 20%. Per quanto riguarda Bitcoin, il mercato assegna una probabilità del 37% che chiuda sopra i 125.000 dollari nello stesso periodo.

Gli ETF spot su Bitcoin rimangono in verde

Intanto gli ETF spot su Bitcoin stanno continuando ad attirare capitali. Nell’ultima sessione di trading del 12 settembre hanno registrato afflussi per 642,35 milioni di dollari, portando il totale netto a 56,83 miliardi. Sei dei dodici fondi hanno registrato flussi in entrata, senza alcun deflusso. Fidelity e BlackRock guidano la classifica, con afflussi rispettivamente di 315,18 milioni e 264,71 milioni di dollari.

Anche i fondi spot su Ethereum hanno mostrato forza, con 405,55 milioni di dollari di afflussi nella stessa giornata. Cinque dei nove fondi hanno chiuso in positivo e uno solo ha registrato deflussi.

L’afflusso netto complessivo ha raggiunto i 13,36 miliardi di dollari, con Fidelity in testa a 168,23 milioni di dollari, seguita da BlackRock a 165,56 milioni. In totale, sette fondi hanno registrato afflussi, senza forti deflussi.

