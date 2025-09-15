Tagli dei tassi: questa settimana il discorso di Powell darà il via al rally delle crypto?

Il mercato delle criptovalute si prepara a una settimana intensa, con la Federal Reserve degli Stati Uniti pronta alla riunione del FOMC (16-17 settembre). Nel frattempo, Bitcoin si attesta intorno ai 116.000 dollari, mentre le principali altcoin – come Ethereum e Solana – stanno guadagnando slancio.

Il fattore trainante è la speranza che un taglio dei tassi da parte della Fed sia finalmente vicino. La grande domanda, però, resta se il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per domani, riuscirà a mantenere vivo il rally.

Altcoin in evidenza grazie alle speranze di taglio dei tassi Fed

Oggi il mercato crypto registra una capitalizzazione globale di circa 4,06 trilioni di dollari, in aumento di circa il 6% rispetto alla settimana scorsa. La dominance di Bitcoin è scesa al 57%, il livello più basso degli ultimi otto mesi. Secondo CoinMarketCap, l’Altcoin Season Index segna 71/100, indicando che le altcoin stanno performando meglio e che l’attenzione dei trader si è spostata su questi asset.

Ethereum ha registrato una crescita settimanale dell’8,2% e viene scambiato a 4.644 dollari, con i flussi verso ETF come principale fattore trainante. Il prezzo di Solana è salito del 17,1%, con un valore totale bloccato (TVL) di oltre 13 miliardi di dollari. L’aumento del rapporto ETH/BTC del 3,8% conferma che la rotazione verso le altcoin è in corso.

Perché il taglio dei tassi della Fed è importante

Il momento positivo delle criptovalute è guidato dalla speranza che, a breve, la Fed tagli i tassi. Una mossa del genere renderebbe gli asset rischiosi, come le valute digitali, più attraenti per gli investitori.

I dati sull’inflazione statunitense della scorsa settimana hanno fornito segnali contrastanti. Ad agosto, l’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) è salito dello 0,4%, portando l’inflazione annua al 2,9%. Tuttavia, l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) è calato dello 0,1% su base mensile, pur registrando un aumento del 2,6% su base annua, dimostrando che i costi rimangono elevati.

Dall’altro lato, ad agosto sono stati creati solo 22.000 nuovi posti di lavoro, con una netta decelerazione nella crescita occupazionale. Il tasso di disoccupazione resta al 4,3%. Questa settimana, i mercati dei futures danno al 91% la probabilità di un taglio dei tassi dello 0,25%.

Ma ecco il punto cruciale: il taglio stesso potrebbe già essere largamente prezzato, mentre ciò che dirà Powell subito dopo potrebbe fare la differenza.

Se il presidente della FED dovesse lasciare intendere che ulteriori tagli sono probabili nei prossimi mesi, il rally crypto potrebbe continuare, soprattutto per le altcoin già in forte crescita. Ma se adotterà un tono prudente, mantenendo un approccio di “attendere e vedere” e sottolineando che la Fed continua a combattere l’inflazione, gli investitori potrebbero chiudere posizioni e consolidare profitti. Questo potrebbe raffreddare il mercato e Bitcoin potrebbe raggiungere il suo picco, come avverte Peter Schiff.

The Fed is about to make a major policy mistake by cutting interest rates into rising inflation. Gold and silver have broken out, with the rally finally confirmed by mining stocks leading the way. Yet instead of breaking out, Bitcoin is topping out. Time to change horses HODLers. — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 14, 2025

Considerazioni finali

Le altcoin stanno già guadagnando slancio, mentre la dominance di Bitcoin scende ai minimi degli ultimi otto mesi. Solana ed Ethereum guidano il mercato, con l’Altcoin Season Index a 72. Questa settimana l’attenzione di tutto il mercato, però, è rivolta a Powell. Le sue parole decideranno se il rally delle criptovalute continuerà o farà una pausa. Se il presidente della Fed lascerà intendere ulteriori tagli dei tassi, il rally potrebbe avere margine di crescita; altrimenti, il mercato potrebbe affrontare maggiore volatilità.