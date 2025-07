Perché Bitcoin potrebbe essere vittima del suo stesso successo…

I possessori di Bitcoin sono in uno stato di euforia in questo momento, con nuovi massimi storici che vengono continuamente superati e, per la prima volta, il superamento dei 123.000 dollari. Eppure, nonostante i festeggiamenti, alcuni analisti e influencer temono che BTC possa essere diventato vittima del proprio successo. Perché? Perché nell’attuale bull run gli investitori retail sembrano del tutto assenti.

Just in! #Bitcoin tops 120,000 USD for the first time in history. 🚀 Watch how the price of bitcoin has developed over time: 👀 pic.twitter.com/LogilPklHH — Bradley Duke (@BradleyDukeBTC) July 14, 2025

Come ha recentemente osservato André Dragosch, responsabile della ricerca europea di Bitwise, l’ultimo rialzo dei prezzi “è guidato principalmente dalle istituzioni”, ovvero da aziende come Strategy e Metaplanet che stanno accumulando quante più monete possibile.

Per illustrare con forza questo punto, Dragosch ha condiviso un grafico che mostra l’andamento del prezzo di BTC dal 2015 e come questo si confronti con il volume di ricerche su Google per la parola “Bitcoin”.

Il dato è sorprendente. Entrambe le curve si sono mosse regolarmente in parallelo — salendo insieme durante le bull run e calando nei momenti di contrazione del mercato – ma divergono in due punti chiave.

Fonte: Bitwise

La linea verde di Google mostra un’impennata marcata alla fine del 2017 e all’inizio del 2018, in coincidenza con il momento in cui il BTC ha raggiunto per la prima volta i 20.000 dollari. Ma se andiamo avanti fino a oggi, sta accadendo l’opposto. Anche se il valore del Bitcoin — rappresentato dalla linea nera — raggiunge livelli mai visti prima, l’interesse nelle ricerche è in forte calo.

Prima di analizzare nel dettaglio cosa stia succedendo, vale la pena fare una precisazione importante: la crescita dell’intelligenza artificiale — che consente agli utenti curiosi di ottenere risposte personalizzate in pochi secondi — ha reso Google meno centrale rispetto al passato. Per quanto ne sappiamo, una parte significativa di quel traffico potrebbe essersi spostata su piattaforme come ChatGPT, anche se non possiamo verificarlo, dato che OpenAI non rende pubblici i dati sulle tendenze della sua piattaforma.

Ma non si può negare che, almeno per ora, gli investitori comuni non si stanno avvicinando a Bitcoin come facevano un tempo.

Perché l’interesse per Bitcoin non cresce?

Per cominciare, alcuni consumatori potrebbero essere più cauti. Chi ha una buona memoria sa che acquistare quando un asset tocca i massimi storici può essere rischioso.

Chi ha comprato BTC nel 2017, quando ha toccato per la prima volta i 20.000 dollari, è rimasto in perdita per tre anni, con un crollo del valore del 67,5% nei soli sei mesi successivi. Lo stesso è accaduto nel novembre 2021, quando Bitcoin ha superato i 69.000 dollari. I prezzi sono crollati di oltre il 75% nel giro di 12 mesi e non sono tornati a quei livelli per circa due anni.

Secondo diversi esperti, invece, semplicemente molti investitori retail non sono a conoscenza dell’impennata di BTC. C’è un famoso detto: “Quando è il tassista a dirti di comprare Bitcoin, è il momento di vendere.” Ma al momento, sembra che nessuno stia parlando dei mercati crypto. Analisti affermati su X dicono di non aver ricevuto alcuna domanda da amici o familiari su cosa stia succedendo.

C’è anche un’altra teoria: le persone sanno che il Bitcoin sta salendo, ma temono che a 120.000 dollari sia ormai troppo costoso da acquistare. Questo ha portato a richieste per una campagna educativa che informi il pubblico che non è necessario comprare un intero BTC ma che è possibile acquistare frazioni più piccole.

Una proposta emersa è che l’industria cominci a parlare di Bitcoin in termini di satoshi — la più piccola unità di BTC. Un sat equivale a un centomilionesimo di un Bitcoin, e al momento vale circa 0,0012 dollari. In altre parole, con 1,20 dollari si possono acquistare 1.000 sats.

Lo scorso aprile è stata presentata una Bitcoin Improvement Proposal che proponeva di ridefinire l’unità base del BTC: una proposta piuttosto radicale che implicherebbe che un singolo satoshi venga chiamato “un Bitcoin”. In altre parole, 10.000 sats verrebbero indicati come 10.000 BTC. I sostenitori affermano che questa modifica eliminerebbe il cosiddetto “unit bias” (cioè il “pregiudizio legato all’unità intera”) avendo un impatto simile a uno stock split (divisione azionaria) e renderebbe così questa criptovaluta più accessibile.

Retail o no, i possessori di BTC ora guardano al prossimo grande traguardo: 1 milione di dollari.

Un obiettivo ancora lontano — che potrebbe richiedere diversi cicli di bull run per essere raggiunto… se mai ci si arriverà davvero.

SAMSON MOW: “There’s maybe 1 million coins left to be mined for the next 100 odd years.” 🚀



Absolute scarcity is real, and we’re barreling towards the event horizon faster than you think. ⚫️ pic.twitter.com/Jhf1leAWv2 — JAN3 (@JAN3com) July 14, 2025

Secondo Samson Mow di JAN3, però, la strada tracciata è quella giusta anche perché “rimangono forse solo 1 milione di Bitcoin da minare nei prossimi 100 anni circa. La scarsità assoluta è reale e ci stiamo avvicinando all’orizzonte degli eventi più velocemente di quanto si pensi”.