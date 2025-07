Metaplanet compra altri 797 BTC durante il rally: ora ne possiede 16.352

Simon Gerovich, CEO di Metaplane, ha confermato la spesa di 1,64 miliardi di dollari al prezzo medio di 100.191 dollari.

La società giapponese Metaplanet, quinta per numero di BTC in bilancio al mondo, ha comprato altri Bitcoin oggi, lunedì 14 luglio, in pieno mercato toro.

Il CEO Simon Gerovich ha dichiarato che la società ha comprato altri 797 Bitcoin per circa 93,6 milioni di dollari, a un prezzo medio di circa 117.451 dollari l’uno.

Metaplanet has acquired 797 BTC for ~$93.6 million at ~$117,451 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 435.9% YTD 2025. As of 7/14/2025, we hold 16,352 $BTC acquired for ~$1.64 billion at ~$100,191 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/zFSH0WIima — Simon Gerovich (@gerovich) July 14, 2025

“Fino a oggi, 14 luglio, possediamo 16.352 BTC comprati per 1,64 miliardi di dollari a 100.191 dollari per Bitcoin”, ha scritto su X.

La società di investimento quotata in Giappone ha ottenuto un rendimento dai propri BTC del 435,9% dall’inizio dell’anno ad oggi.

Gerovich è tornato a fare riferimento all’indice che hanno deciso di impiegare per valutare il rendimento medio del proprio investimento. Si tratta dell’indicatore BTC Yield usato per valutare l’efficacia della propria strategia di accumulo, con l’obiettivo di generare valore per gli azionisti.

A partire da dicembre 2024, l’obiettivo principale di Metaplanet è diventato occuparsi della gestione in bilancio di Bitcoin. L’azienda ha deciso di ampliare le proprie riserve di Bitcoin accedendo ai finanziamenti sul mercato dei capitali o impiegando i ricavi operativi.

L’obiettivo di Metaplanet è accumulare 210.000 BTC entro il 2027. Ci sono i presupposti?

La prima società a dare inizio all’accumulo sistematico di Bitcoin è stata Strategy, ex MicroStrategy, guidata da Michael Saylor. Da allora, altre aziende quotate in borsa hanno deciso di imitarne la strategia di business. Esistono delle differenze notevoli tra le varie strategie d’accumulo impiegate.

Le riserve di Bitcoin di Metaplanet non generano flussi di cassa e, per questo motivo, la società deve ricorrere a prestiti garantiti da BTC. Man mano che i tassi d’interesse su questi prestiti diminuiscono nel tempo, la situazione per Metaplanet migliora.

In particolare, l’azienda punta a raggiungere una riserva di 210.000 BTC entro la fine del 2027. Si tratta di una quantità di BTC 13 volte maggiore rispetto all’attuale disponibilità.

Per quanto l’obiettivo possa sembrare ambizioso, non raggiunge nemmeno la metà dei 597.325 BTC attualmente in mano a Strategy.

Seamus Rocca, CEO di Xapo Bank, ha commentato con Cryptonews la propria opinione al riguardo. L’esperto ricorda che l’accumulo di Bitcoin da parte delle aziende “non dovrebbe essere dettato da una moda o dall’ambizione di costruire esposizioni di dimensioni eccessive”.

“È fondamentale ricordare che società come Strategy e Metaplanet sono eccezioni che attuano strategie ambiziose che rispecchiano obiettivi di business particolari” ha spiegato via email. “La maggior parte delle aziende dovrebbe optare per un approccio più misurato, basato su una strategia di lungo termine e condizionato dalla volatilità di breve periodo”.

La scorsa settimana, Metaplanet ha comprato altri 2.205 Bitcoin. Le riserve aziendali sono passate da meno di 4.000 Bitcoin a marzo a oltre 15.500 a luglio, quadruplicando la propria posizione in soli quattro mesi.