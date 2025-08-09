Per Vitalik Buterin le riserve aziendali di Ethereum sono un’arma a doppio taglio

Vitalik apprezza le riserve in ETH ma ammonisce contro il rischio leva. Oggi 64 aziende possiedono 3,04 milioni di ETH per $11,88 miliardi.

Vitalik Buterin ha commentato la tendenza in crescita da parte delle aziende di accumulare riserve di ETH, gioco che potrebbe convertirsi in un rischio, specie in caso di operare con leva eccessiva. L’ultra-leva, infatti, potrebbe innescare perdite del 90%.

I suoi commenti coincidono con una nuova ondata di acquisizioni da parte delle aziende. Il dato aggregato mostra che ora le riserve aziendali ammontano a 3,04 milioni di ETH per un valore di 11,88 miliardi di dollari.

Il fondatore di Ethereum mette sul piatto benefici e rischi di overleverage

Buterin ha ammesso i vantaggi associati all’adozione aziendale di ETH durante un podcast con Bankless.

Ha apprezzato il fatto che ETH ora figuri come asset di bilancio e che siano state costituite società il cui scopo commerciale è proprio il possesso dei token, trasformandosi a loro volta in veicolo per consentire a chiunque di investire in Ethereum.

Are ETH Treasuries good for Ethereum?@VitalikButerin thinks they can be:



“ETH just being an asset that companies can have as part of their treasury is good and valuable… giving people more options is good.”



But he also issues a warning:



“If you woke me up 3 years from now… pic.twitter.com/W55oUD7Lke — Bankless (@BanklessHQ) August 7, 2025

Il fondatore di Ethereum ha messo in guardia anche dai rischi e ha delineato uno scenario dei potenziali rischi.

Se fra tre anni le riserve portassero al tracollo di ETH, Vitalik ha ammesso che attribuirebbe la causa al sistema di iper-leveraggio.

Un eventuale calo dei prezzi del 30% potrebbe innescare liquidazioni forzate. Il che a sua volta poterebbe a un calo del 50%, poi 70% e infine a crolli del 90%, aggravati dalla perdita di credibilità, ha spiegato.

James Check, analista capo di Glassnode, aveva già lanciato simili moniti a luglio rispetto alle strategie di riserva in Bitcoin.

Secondo Check, i facili guadagni potrebbero essere già svaniti per i nuovi partecipanti man mano che il mercato matura. La strategia potrebbe rivelarsi di “durata molto più breve di quanto molti si aspettino”.

Matthew Sigel di VanEck a giugno aveva sottolineato altri aspetti che possono rappresentare un problema. In particolare si rivolgeva alle aziende che usano programmi di emissione di azioni at-the-market (ATM) per finanziare acquisti di crypto.

In questo caso, quando i prezzi delle azioni si avvicinano alla parità con il valore delle riserve in Bitcoin, subentra la diluizione del valore e non nuova formazione di capitale.

Semler Scientific ne è un esempio. Il titolo è in calo del 32% da inizio anno nonostante l’accumulo di 3.808 BTC, valore che deriva da un multiplo del valore di mercato più basso rispetto al suo valore patrimoniale netto in Bitcoin.

Vitalik avverte che le riserve aziendali in ETH potrebbero diventare un “gioco a iper-leva” nonostante i benefici

Grafico del valore di Ethereum. Fonte: TradingView

Le parole di Buterin arrivano mentre cresce in maniera consistente il livello di adozione corporate delle crypto.

Le riserve in Bitcoin ammontano oggi a 3,65 milioni di BTC distribuiti su 290 entità. A capitanare il gruppo c’è Strategy, ex MicroStrategy, con 628.791 BTC.

Fonte: BitcoinTreasuries

Il successo di questa strategia ha attirato numerosi imitatori, solo a giugno si sono aggiunte 21 nuove aziende che hanno alimentato le riserve in Bitcoin.

Vantaggio dei first mover: rischio saturazione per il mercato

L’approccio pionieristico di Strategy sotto la guida di Michael Saylor ha creato un modello che ora seguono centinaia di aziende.

Oggi l’azienda siede su un tesoro di 630.000 BTC accumulato nel corso del tempo quando è stata la prima a iniziare a farlo. Questo, ha generato grossi vantaggi economici già prima che la strategia diventasse mainstream.

Check ha ribadito che attori come Strategy contano su una certa anzianità che permette di dimostrare la validità del loro investimento. Un vantaggio che si assottiglia man mano che nuovi investitori entrano in ritardo in un settore sempre più affollato.

“Nessuno vuole la cinquantesima società di treasury crypto”, ha spiegato, ricordando che gli investitori ora chiedono una chiara differenzia strategica e non il semplice accumulo di Bitcoin in bilancio.

I nuovi partecipanti affrontano sfide crescenti poiché gli investitori retail hanno capitali limitati e non possono sostenere dozzine di strategie simili.

I dubbi sulla saturazione si estendono oltre Bitcoin fino a Ethereum, per il quale le partecipazioni aziendali sono cresciute rapidamente.

Bitmine Immersion Tech possiede la maggiore quantità di ETH, 833.100 token, seguita da SharpLink Gaming con 521.900 ETH e da The Ether Machine con 345.400 ETH.

Fonte: Strategic ETH Reserve

Le strategie di bilancio soffrono di vulnerabilità strutturali

Diversi esperti finanziari hanno individuato rischi importanti per la liquidità mentre cresce il trend di accumulo di criptovalute nei bilanci aziendali.

In passato le vendite di titoli per raccogliere liquidità hanno innescato crolli di mercato anche quando non ci sono stati shock economici di grossa portata. Un esempio è quello della crisi finanziaria del 2008, oppure le turbolenze bancarie del 2023.

I collassi di Bear Stearns e Silicon Valley Bank hanno dimostrato con chiarezza con che velocità la liquidità possa evaporare quando la fiducia si deteriora.

Il fallimento di SVB è stato in particolare legato a rischi di cattiva gestione della liquidità, poiché la banca non è riuscita a liquidare gli asset abbastanza in fretta per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti in preda al panico.

VanEck ha raccomandato alcune tutele. Ha consigliati di sospendere i programmi di emissione di azioni se i titoli si scambiano sotto 0,95 volte il valore patrimoniale netto per dieci giorni di scambi.

La società ha suggerito anche di privilegiare i buyback quando Bitcoin sale ma il prezzo dell’azione non riflette i guadagni, e di legare la remunerazione dei dirigenti alla crescita del NAV per azione invece che alla dimensione delle riserve.

Breed Venture Capital ha ricordato a giugno che solo poche società con riserve in Bitcoin sopravvivranno nel lungo periodo senza cadere in una “spirale di morte” man mano che i prezzi delle azioni convergono con il valore delle riserve in BTC.

Fonte: Breed Venture Capital

È tutto dire che Pomerantz LLP abbia intentato un’azione legale collettiva contro Strategy, accusando la società di aver ingannato gli investitori sulla redditività e sui rischi della sua strategia crypto.

I timori si estendono alla liquidità artificiale fornita dai market maker e dalle società di trading algoritmico.

Mentre questa adozione aziendale sta sostenendo il mercato rialzista, potrebbe svanire durante fasi di volatilità estrema, lasciando i trader esposti a carenze proprio quando la liquidità reale diventa cruciale per la stabilità del mercato.