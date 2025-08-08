ETH supera i 3.900$: la domanda istituzionale spinge verso i 4.000$

Diciassette società quotate ora possiedono in bilancio oltre 1,74 milioni di ETH, per un valore complessivo vicino ai 6,9 miliardi di dollari.

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum ha superato i 3.900 dollari nelle prime ore di oggi, venerdì 8 agosto. A dare la spinta è stato il rinnovato interesse istituzionale verso l’asset e i flussi record come riserva di bilancio e verso gli ETF su ETH.

Il prezzo ha toccato brevemente i 3.952 dollari prima di scendere a circa 3.909 dollari alle 8:20 del mattino (ora italiana). Secondo gli analisti, un test della soglia dei 4.000 dollari potrebbe essere ormai vicino.

Il rally è stato la risposta diretta all’intenzione di SharpLink Gaming di emettere azioni per 200 milioni di dollari da destinare all’acquisto di Ethereum da aggiungere come riserva di bilancio.

Una volta acquisite, le nuove riserve di ETH potrebbero portare il patrimonio di SharpLink oltre i 2 miliardi di dollari, rendendola una tra le maggiori aziende a possedere in bilancio questo asset.

L’azienda ha rivelato di avere già quattro investitori istituzionali disposti a comprare azioni a 19,50 dollari tramite un’offerta sul mercato.

SharpLink già conta su una riserva di oltre 521.000 token, che al cambio attuale vale oltre 2 miliardi di dollari, secondo i dati di BuyBitcoinWorldwide.

NEW: SharpLink raises $200M in a direct offering led by four global institutional investors at $19.50/share



This capital will be used to expand our Ethereum treasury, expected to surpass $2B upon full deployment



At SharpLink, our mission is simple:



Accumulate ETH. Stake ETH.… pic.twitter.com/ABv7CH9Cqt — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 7, 2025

Fundamental Global punta su Ethereum con una richiesta da 5 miliardi mentre le riserve aziendali crescono

Inoltre, Fundamental Global ha presentato anche una registrazione shelf da 5 miliardi di dollari presso la SEC per costruire una propria riserva di ETH. L’azienda si aggiunge così alla lista crescente di società che puntano su Ethereum come riserva di bilancio.

Bitmine Immersion Technologies resta il maggiore possessore quotato in borsa, con 833.133 ETH valutati 3,27 miliardi di dollari.

Coinbase ne possiede circa 136.000 ETH, mentre altre aziende statunitensi come Bit Digital e BTCS completano la top five. In totale, 17 società quotate possiedono insieme più di 1,74 milioni di ETH, per un valore vicino ai 6,9 miliardi di dollari.

Buterin comprende il valore dei bilanci in ETH, ma mette in guardia contro i rischi di liquidazione

Il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha accolto questa tendenza con cauto ottimismo. In un recente podcast ha spiegato che le riserve di ETH offrono “servizi preziosi” garantendo agli investitori maggiore accesso all’asset e flessibilità.

Ha però messo in guardia contro un uso eccessivo della leva finanziaria che potrebbe portare a liquidazioni pesanti se gestito in modo irresponsabile.

“Se tra tre anni mi svegliassi e mi dicessero che le riserve aziendali hanno causato la rovina di ETH, ovviamente la mia ipotesi sarebbe che in qualche modo siano diventate un gioco con leva eccessiva”, ha dichiarato Buterin.

Are ETH Treasuries good for Ethereum?@VitalikButerin thinks they can be:



“ETH just being an asset that companies can have as part of their treasury is good and valuable… giving people more options is good.”



But he also issues a warning:



“If you woke me up 3 years from now… pic.twitter.com/W55oUD7Lke — Bankless (@BanklessHQ) August 7, 2025

L’ETF ETHA di BlackRock supera gli 11 miliardi di dollari dopo un afflusso di 100 milioni in un solo giorno

Intanto, gli ETF spot su ETH quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi record. I dati di SoSoValue mostrano che i flussi netti cumulativi hanno raggiunto i 9,35 miliardi di dollari tra i fondi di emittenti come BlackRock, Grayscale e Fidelity.

Il solo ETHA sostenuto da BlackRock ha raccolto oltre 100 milioni di dollari giovedì, portando il patrimonio netto sopra gli 11 miliardi.

Il principale trust ETH di Grayscale, che adesso gestisce oltre 25,1 miliardi di dollari, ha visto un rialzo giornaliero del prezzo di oltre il 5%. Anche Bitwise, VanEck e Franklin hanno registrato afflussi costanti, anche se più contenuti, grazie all’interesse crescente degli investitori.

Riya Sehgal, analista e ricercatore presso Delta Exchange, ha sottolineato come l’alto volume di scambi indichi una forte domanda d’acquisto, spingendo il prezzo sopra i 3.900 dollari.

“Con afflussi per oltre 222,3 milioni di dollari verso gli ETF e la dominance di Ethereum salita sopra il 12%, il mercato sta chiaramente assistendo a una rotazione di capitali da Bitcoin verso ETH,” ha dichiarato a Cryptonews. “Finché Ethereum resta sopra i 3.840 dollari, le prospettive a breve termine restano rialziste, con area target tra 4.000 e 4.050 dollari.”

L’aumento dei flussi verso gli ETF e la crescita delle riserve aziendali sono elementi che fanno ben sperare per una chiusura positiva del mercato nel trimestre.

I trader ora guardano alla resistenza dei 4.000 dollari come prossimo traguardo chiave nella corsa di Ethereum spinta dal momentum.