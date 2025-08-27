Per Standard Chartered Ethereum è un affare: $7.500 entro fine anno

Dopo due anni piuttosto turbolenti Ethereum ha iniziato la sua corsa che lo ha portato a raggiungere un nuovo massimo storico a 4.953 dollari il 24 agosto. Un record durato pochissimo perché il calo di Bitcoin ha trascinato verso il basso il mercato crypto e la valuta di Vitalik Buterin è stata costretta a ritracciare fino al livello dei 4.500 dollari.

Secondo alcuni analisti questo calo momentaneo del mercato rappresenterebbe un punto di ingresso conveniente, soprattutto per Ethereum. In particolare, Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, ha sottolineato che le DAT – Digital Asset Treasury – ovvero le aziende che accumulano asset digitali come Metaplanet o Strategy, ma in salsa Ethereum, potrebbero arrivare presto a detenere fino al 10% dell’ETH in circolazione.

In un articolo ripreso da Reuters, Kendrick ha inoltre confermato la sua visione altamente rialzista su ETH, con target a 7.5000 dollari entro la fine dell’anno, che rappresenterebbe un +68% dai livelli attuali.

Secondo il ricercatore, dal mese di giugno le Digital Asset Treasury (DAT) hanno acquistato il 2,6% di tutto l’Ether in circolazione e, nello stesso periodo, gli ETF spot su ETH hanno assorbito il 4,9% della supply circolante. Sarebbero questi i numeri che hanno spinto Ethereum verso un nuovo ATH.

Il crollo non cambia nulla: il target rimane a 7.500 $

Ethereum ha registrato una leggera flessione del 5% martedì, per poi recuperare mercoledì. Nelle ultime 24 ore il token è salito del 4,4% a 4.624,34 dollari, sovraperformando Bitcoin e il mercato crypto.

Il calo dal massimo storico non ha scalfito il target di Kendrick a 7.500 $ entro fine anno. Anzi, a suo avviso la discesa sotto i 4.500 $ rappresenta un’occasione per acquistare ad un prezzo conveniente.

Un altro punto cruciale del suo ragionamento riguarda la valutazione delle DAT. A suo avviso le DAT che accumulano ETH, come SharpLink e Bitmine Immersion, hanno una valutazione inferiore rispetto a Strategy o Metaplanet, che accumulano Bitcoin, ma sono sottovalutate. Questo perché le DAT che accumulano ETH possono contare anche sullo staking, che assicura un rendimento annuo del 3%.

Inoltre, alcune DAT su Ethereum, come ad esempio SharpLink, hanno dichiarato di voler riacquistare le proprie azioni in caso di calo eccessivo, garantendo così una sorta di paracadute al prezzo di ETH.

ETH recupera le perdite

Secondo i dati di CoinMarketCap, Ethereum ha guadagnato il 10,28% nell’ultima settimana e, nel momento in cui scriviamo, è valutato 4.609 dollari.

Grafico giornaliero di Ethereum – Fonte: CoinMarketCap

Importante anche notare che in sole 24 ore sono usciti dagli exchange centralizzati, in particolare Binance, 74.500 ETH, pari a circa 344 milioni di dollari.

Che cosa significa? Quando i token vengono spostati fuori dai CEX, di solito finiscono in wallet privati o vengono messi in staking, quindi vengono tolti dalla liquidità.

Allo stesso tempo, però, la domanda non cala, anzi: gli ETF spot continuano ad assorbire ETH, mentre lo staking crea una sorta di effetto stasi che blocca gli ETH per mesi o anni.

Il risultato è semplice: l’offerta di ETH che circola si riduce, mentre la domanda continua a salire.

È proprio da questi squilibri che nascono i rally: la scarsità diventa il carburante che spinge i prezzi verso l’alto.