Per gli analisti di CryptoQuant il rally di Bitcoin non è finito

Secondo l’analista di CryptoQuant, PelinayPA, l'asset potrebbe non aver ancora raggiunto il picco in questo ciclo.

Bitcoin resta in calo di circa il 13% rispetto al suo massimo storico sopra i 126.000 dollari, raggiunto a inizio mese, ma potrebbe presto esserci una ripresa.

Per l’analista di CryptoQuant, PelinayPA, l’asset potrebbe non aver ancora raggiunto il picco in questo ciclo e stima una probabilità del 55%.

Bitcoin registrerà un altro aumento?

L’analista basa la sua tesi sugli ultimi flussi on-chain dell’asset. Ha notato che, anche Bitcoin è sceso sotto i 108.000 dollari, gli afflussi verso gli exchange sono cresciuti fortemente.

Un aumento di questo tipo di solito indica due cose: i trader a breve termine stanno prendendo profitto e il mercato sta entrando in una fase di riposizionamento della liquidità, con molti investitori che stanno spostando i propri BTC sugli exchange in vista di una possibile ondata di volatilità.

Gli afflussi di Bitcoin verso gli exchange suddivisi per “età” dei token su Binance. Fonte: CryptoQuant



L’analista ha spiegato che i BTC detenuti da oltre sei mesi restano per lo più inattivi, segnale che gli holder a lungo termine non stanno liquidando i loro asset anche se il mercato è in rosso. Un comportamento che riflette fiducia e riduce la possibilità di una nuova ondata di vendite nel breve periodo.

Secondo PelinayPA, questo tipo di dinamica è tipica della fase intermedia di un ciclo rialzista, quando ogni correzione viene vista come un’occasione di accumulo e non come un’inversione del trend.

Bitcoin rischia di crollare a 102.000 dollari

Al momento, Bitcoin si trova in una fase di consolidamento all’interno di un trend ancora rialzista. Anche se non ha ancora raggiunto il picco, secondo l’analista, potrebbe scendere verso i 102.000 dollari nel breve termine, spinto dalle prese di profitto dei trader a breve termine.

La pressione di vendita proviene soprattutto dai nuovi investitori, quindi è improbabile che il movimento possa compromettere la struttura rialzista di fondo. Anzi, potrebbe essere un buon punto di ingresso.

A rafforzare la sua tesi è anche la scarsa attività di vendita tra i titolari di BTC da sei mesi a dieci anni.

Un altro collaboratore di CryptoQuant ritiene che Bitcoin potrebbe sorprendere i ribassisti con un forte rialzo.

Di opinione opposta Elliot Waves Academy, secondo cui la fase rialzista è ormai conclusa e Bitcoin si sta preparando a entrare in una fase di consolidamento intorno ai livelli attuali.

Al momento l’asset ha perso la soglia dei 108.000 dollari e sta scambiando al livello di 107.469 dollari, con un calo dell’1% nelle ultime 24 ore.

Anche negli altri timeframe domina il segno rosso: negli ultimi sette giorni ha registrato un calo del 4%, mentre nel corso del mese ha accumulato una perdita del 4,81%.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

