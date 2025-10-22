L’intelligenza artificiale stima il prezzo di Bitcoin a novembre

Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Giornate volatili per Bitcoin. Stamattina ha aperto in verde con un leggerissimo aumento dello 0,38% dopo il calo di ieri sotto la soglia dei 110.000 dollari.

L’asset fatica a riprendere slancio e il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, non prevede forti aumenti per le prossime settimane.

Bitcon fatica a riprendere la corsa

A pesare sul mercato sono state le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno frenato la ripresa della valuta di Satoshi Nakamoto.

Dopo aver agitato i mercati e provocato un forte sell-off con l’annuncio dei dazi al 100%, Donald Trump ha rilanciato le minacce contro Pechino.

Durante un bilaterale con il premier australiano Anthony Albanese, Donald Trump ha firmato un accordo sulle terre rare e avvertito che la Cina potrebbe affrontare dazi fino al 155% se non si raggiungerà un’intesa entro il 1° novembre.

Trump ha dichiarato che incontrerà Xi Jinping ” tra un paio di settimane” in Corea del Sud, ma durante un pranzo al Rose Garden Club ha frenato le attese, lasciando intendere che l’incontro potrebbe non avvenire affatto.

Le sue parole contrastanti stanno mantenendo alta l’incertezza sui mercati, anche se dalla banca centrale americana arrivano buone notizie.

La Fed ha concesso agli emittenti di stablecoin e alle società fintech l’accesso diretto alla sua infrastruttura di pagamento, finora riservato solo alle istituzioni bancarie

Al momento l’asset crypto sta scambiando al livello di 108.297 dollari, con un lieve aumento nelle ultime 24 ore.

Negli altri grafici continua a dominare il segno rosso: in quello settimanale ha segnato un calo del 3,84%, mentre in quello mensile del 3,69%.

L’AI prevede il target di novembre per Bitcoin

Per capire quale potrebbe essere l’andamento di Bitcoin nelle prossime settimane, ci siamo rivolti a ChatGPT di OpenAI.

Per il modello AI, Bitcoin non registrerà un nuovo rally e continuerà a scambiare sotto la soglia dei 110.000 dollari. Stima che sarà scambiato a 109.700 dollari il 1° novembre. Si tratterebbe di un leggero aumento dell’1,3% rispetto al prezzo attuale.

La sua analisi mostra che, mentre la domanda istituzionale resta forte, il ritmo degli afflussi verso gli ETF spot su Bitcoin (circa 6 miliardi di dollari da inizio anno) sembra destinato a rallentare.

Il modello suggerisce che questa fase potrebbe tradursi in un periodo di consolidamento, durante il quale il mercato assimilerà i guadagni delle settimane precedenti.

Sul piano tecnico, l’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin, attorno a 65, segnala una tendenza ancora rialzista. Anche le medie mobili confermano un trend di fondo positivo: la MA a 20 giorni si trova vicino ai 106.000 dollari, mentre quella a 50 giorni si attesta intorno ai 99.000.

ChatGPT prevede che, in assenza di nuovi catalizzatori, Bitcoin potrebbe ritestare brevemente la media a 20 giorni prima di avviare un nuovo movimento rialzista.

Previsione del prezzo di Bitcoin al 1° novembre 2025, con scenari di base, rialzista e ribassista e relative probabilità. – Fonte: ChatGPT

Sul piano macroeconomico, la previsione indica che un dollaro più debole e aspettative d’inflazione stabili continueranno a sostenere la correlazione positiva di Bitcoin con oro e azioni.

Un cambio di tono da parte della Federal Reserve, soprattutto se più aggressivo a fine ottobre, potrebbe però generare una pressione temporanea sul prezzo, con un possibile ritorno verso i 100.000 dollari.

Il modello di intelligenza artificiale ha anche evidenziato i funding rate elevati nei derivati, suggerendo che un’eccessiva leva finanziaria potrebbe innescare una correzione del 3% o 6%, seguita da una ripresa.

ChatGPT prevede che Bitcoin verrà scambiato in un range tra 106.000 e 112.000 dollari (al 60% di probabilità). Stima un 20% di probabilità per un breakout rialzista verso 113.000-118.000 dollari, mentre un pullback verso 98.000-103.000 dollari resta lo scenario meno probabile, con una stima del 15%.

