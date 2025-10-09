PayPay adotta Binance Japan per accelerare l’adozione crypto

PayPay e Binance Japan siglano un accordo strategico per espandere i servizi legati alle criptovalute e rafforzare la presenza nel mercato asiatico.

Il Giappone rappresenta una delle economie digitali più dinamiche al mondo e la domanda di integrazione tra la finanza tradizionale (TradFi) e il settore delle risorse digitali continua a crescere in maniera esponenziale.

Per contribuire a promuovere l’adozione delle criptovalute e, al tempo stesso, rafforzare la loro presenza nei mercati asiatici, PayPay e Binance Japan hanno stretto un’alleanza commerciale e finanziaria che unirà i punti di forza di entrambe le società per dare vita a una nuova era della finanza digitale.

Nell’ambito dell’accordo, PayPay ha acquisito una partecipazione azionaria del 40% in Binance Japan.

Questa partnership segna un importante traguardo, combinando l’ampia base di utenti e l’esperienza di PayPay nella creazione dell’infrastruttura di pagamento cashless leader in Giappone, con l’innovativa tecnologia blockchain e la leadership globale di Binance nel settore delle risorse digitali. Insieme, le due società lavoreranno per creare un’esperienza finanziaria senza soluzione di continuità per gli utenti in tutto il Giappone.

Accelerare la finanza digitale in Giappone

Attraverso questa partnership, Binance Japan e PayPay sfrutteranno i loro punti di forza complementari per sviluppare congiuntamente prodotti e servizi innovativi, promuovendo l’integrazione dei pagamenti cashless con le risorse digitali.

Come primo passo, la collaborazione consentirà depositi e prelievi per permettere agli utenti di Binance Japan di acquistare criptovalute e prelevare i proventi delle vendite di criptovalute su PayPay Money, un servizio di wallet digitale offerto da PayPay Corporation.

Questo servizio consente agli utenti di conservare denaro in formato digitale all’interno dell’app PayPay, consentendo pagamenti senza contanti presso una vasta gamma di commercianti, negozi online e per trasferimenti peer-to-peer, senza subire interruzioni di alcun tipo.

Voci dalla partnership

Il Corporate Officer di PayPay Corporation e Head of the Finance Business Strategy Division all’interno del Finance Business Group, Masayoshi Yanase, ha commentato:

“PayPay ha promosso la finanza digitale tramite smartphone in collaborazione con le società del nostro gruppo nel settore finanziario, che condividono forti sinergie con i pagamenti. Investendo in Binance Japan, la filiale giapponese di Binance, il più grande exchange di asset digitali al mondo per volume di scambi, forniremo agli utenti Binance soluzioni che combinano la comodità e la sicurezza di PayPay. Continueremo a contribuire allo sviluppo dell’infrastruttura finanziaria giapponese offrendo un’ampia gamma di servizi finanziari su misura per le esigenze degli utenti”.

Il direttore generale di Binance Japan, Takeshi Chino, ha a sua volta dichiarato:

“Questa alleanza strategica rappresenta un passo significativo verso il futuro della finanza digitale in Giappone. Combinando l’ampia base di utenti di PayPay con la tecnologia innovativa di Binance, saremo in grado di rendere il Web3 più accessibile alle persone in tutto il paese e di fornire servizi di asset digitali sicuri e senza soluzione di continuità. Binance Japan continuerà a guidare la crescita dell’ecosistema Web3 giapponese”.

Considerazioni finali

L’alleanza tra PayPay e Binance Japan costituisce un traguardo storico nel percorso di adozione del Web3 in Giappone. Combinando pagamenti cashless affidabili con innovazioni blockchain all’avanguardia, le due società stanno aprendo la strada a un ecosistema finanziario ininterrotto in cui il Web3 diventa parte della vita quotidiana.

Questa partnership rispecchia la strategia più ampia di Binance di supportare gli ecosistemi locali attraverso collaborazioni affidabili, offrendo innovazione e garantendo la protezione degli utenti.

Il Giappone è un mercato chiave in questa visione e, attraverso questa alleanza, Binance Japan ribadisce il suo ruolo nel contribuire a plasmare il futuro della finanza digitale.