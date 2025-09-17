Google e Coinbase, insieme, puntano a rivoluzionare i pagamenti. Addio banche?

Google ha annunciato il rilascio di un nuovo protocollo di pagamento AI sviluppato in collaborazione con l'exchange Coinbase.

Nella giornata di martedì 16 settembre, la multinazionale tecnologica Google ha annunciato il rilascio di un nuovo protocollo di pagamento progettato per semplificare il processo di invio e ricezione di denaro per le applicazioni di intelligenza artificiale (AI).

Questa iniziativa open source si spinge oltre i metodi di pagamento tradizionali, come le carte di credito e di debito, per includere le stablecoin.

Il nuovo protocollo di pagamento di Google

Per facilitare l’integrazione delle stablecoin, Google ha collaborato con l’exchange globale di criptovalute Coinbase, che ha già sviluppato le proprie soluzioni di pagamento basate su AI e criptovalute attraverso il suo programma x402 Bazaar.

Google ha inoltre coinvolto oltre 60 organizzazioni, tra cui grandi nomi come Salesforce, American Express ed Etsy, per incorporare una vasta gamma di prospettive e capacità nel nuovo protocollo.

Il responsabile del settore Web3 presso Google Cloud, James Tromans, ha evidenziato il design del protocollo in un’intervista a Fortune, affermando:

“L’abbiamo costruito da zero per tenere conto sia delle infrastrutture di pagamento esistenti che delle funzionalità emergenti come le stablecoin”.

Nell’ultimo anno, le soluzioni di intelligenza artificiale sono state una delle tendenze più importanti nel settore delle criptovalute, grazie alla loro capacità di automatizzare compiti complessi come il trading e la gestione della finanza decentralizzata (DeFi).

Dato il notevole interesse per le stablecoin a seguito dell’approvazione e della firma del GENIUS Act, il primo disegno di legge statunitense sulle stablecoin, sembra che Google si stia posizionando a sostegno di questo sviluppo, allo stesso modo in cui l’amministrazione Trump si è posizionata a sostegno delle soluzioni crittografiche e di intelligenza artificiale.

Molti leader del settore prevedono un futuro in cui i sistemi AI comunicheranno in modo autonomo, consentendo potenzialmente ai consulenti finanziari AI di negoziare mutui direttamente con i rappresentanti AI di varie istituzioni, o agli agenti di shopping personali di interagire con i rivenditori AI.

I giganti della tecnologia abbracciano le stablecoin

Il recente lancio si basa su un protocollo introdotto da Google ad aprile, che ha stabilito uno standard per la comunicazione tra diversi agenti AI.

Tromans ha osservato che questo nuovo protocollo di pagamento ha lo scopo di garantire che le transazioni tra agenti AI siano sicure, protette e in linea con le intenzioni degli utenti.

Il responsabile dell’ingegneria di Coinbase, Erik Reppel, ha sottolineato l’importanza della loro partnership, affermando:

“Stiamo tutti lavorando per capire come possiamo fare in modo che l’AI trasmetta valore l’uno all’altro”.

Reppel ritiene che questa nuova collaborazione tra i due giganti miri a spianare la strada a un’economia digitale più interconnessa, in cui i sistemi AI possano facilitare senza soluzione di continuità le transazioni finanziarie.

L’ingresso di Google nel settore delle stablecoin è in linea con il crescente interesse delle principali aziende tecnologiche. Aziende come Apple, Airbnb e Meta stanno esplorando l’integrazione delle stablecoin, riflettendo una tendenza più ampia nella Silicon Valley verso l’adozione delle criptovalute.

A giugno, anche la piattaforma di e-commerce Shopify ha annunciato l’intenzione di implementare opzioni di pagamento con stablecoin entro la fine dell’anno, indicando ulteriormente un passaggio verso nuove soluzioni finanziarie.