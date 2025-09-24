È Binance (BNB) la migliore criptovaluta in questo momento?

Questa settimana la criptovaluta BNB ha superato i 1.000 dollari, raggiungendo nuovi massimi storici. Con il successo virale di Aster perp DEX, la moneta BNB è la migliore criptovaluta da acquistare in questo momento?

Binance costituisce uno dei pilastri portanti dell’industria delle criptovalute. Finché l’exchange continuerà a dominare,il suo token nativo BNB continuerà a sfruttare il sentiment, prosperando nonostante la volatilità e indipendentemente dalle condizioni generali del mercato.

I trader di criptovalute continueranno ad aggiungere posizioni con leva finanziaria anche se Bitcoin dovesse scendere sotto i 100.000 dollari. Questa realtà innegabile posiziona la criptovaluta BNB come un possibile token di successo nei prossimi anni.

Adesso che siamo arrivati alle porte di ottobre, BNB potrebbe essere una delle migliori crypto da comprare in questo momento?

Prove concrete sono a favore di Changpeng Zhao e della sua straordinaria creazione: il token BNB. Solo pochi anni fa veniva scambiato per pochi centesimi. Nonostante la crescita impressionante di Binance e del settore delle criptovalute in generale, BNB ha seguito una traiettoria veloce e a settembre ha superato per la prima volta la barriera dei 1.000 dollari.

Su Coingecko, BNB segue XRP, anch’esso in ripresa. Tuttavia, a differenza di Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin o anche delle principali meme coin Solana, la criptovaluta BNB è in territorio positivo sia nelle ultime 24 ore che nell’ultima settimana, con un aumento rispettivamente del +2% e del +7%, ed è persino più stabile dell’USDT.

Classifica delle criptovalute per capitalizzazione di mercato – Fonte: CoinGecko

Analisi del prezzo di BNB: i 1.000 dollari reggeranno? È il momento di comprare?

L’attuale ondata di liquidazioni di criptovalute potrebbe derivare dalla fretta degli investitori di realizzare profitti dopo otto mesi di rally.

Nonostante questo rapido calo, BNB mostra una notevole resistenza e si mantiene stabile sopra il livello psicologico chiave di 1.000 dollari.

Il grafico giornaliero della criptovaluta BNB riflette questa stabilità: mentre ieri il prezzo di Bitcoin è sceso leggermente, BNB ha invertito le perdite del 22 settembre e ha continuato a salire.

Grafico del prezzo di BNB – Fonte: CoinMarketCap

Se gli acquirenti sfruttano questi guadagni e il token BNB rimane sopra il livello dei 970 dollari, segnando il minimo di questa settimana, c’è una forte possibilità che possa superare i 1.100 dollari spingendosi verso nuovi massimi storici.

I dati di Coinglass mostrano un leggero calo della fiducia dei trader, ma il sentiment generale è neutro-rialzista. Secondo i dati di Binance, il rapporto long/short è pari a 1,7 tra tutti gli account e a 1,2 tra i principali trader. I rapporti superiori a 1 indicano che nel mercato di BNB ci sono più acquirenti che venditori.

Fonte: Coinglass

Detto questo, i trader stanno procedendo con cautela: il volume degli scambi su Binance è sceso del 6,42% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 4 miliardi di dollari. Questo calo si riflette anche sulle principali piattaforme come OKX, Bybit e Hyperliquid.

Sebbene il calo del volume desti preoccupazione, si sta delineando un momentum positivo. Gli afflussi sugli exchange spot sono aumentati nelle ultime 12 ore, segnalando una domanda reale da parte di acquirenti a lungo termine piuttosto che di speculatori.

BNB è la migliore criptovaluta da acquistare in questo momento? Aster e DeFi guidano la domanda

Il disaccoppiamento da Bitcoin segna un risultato fondamentale per la criptovaluta BNB e per l’ecosistema di Binance. In particolare, sottolinea la trasformazione di Binance da semplice exchange a potente motore che ospita protocolli DeFi di alto profilo.

BNB svolge un ruolo centrale al di là dell’exchange: è il carburante della BNB Chain, una blockchain a basso costo e altamente scalabile che rivaleggia con Solana ed Ethereum. Su Binance, i possessori godono di sconti sulle commissioni di trading; sulla catena, il token BNB viene utilizzato per le commissioni di transazione, lo staking e per ottenere rendimenti interessanti.

Al 24 settembre, i protocolli DeFi sulla BNB Chain gestiscono un valore totale bloccato di oltre 7,8 miliardi di dollari, in costante aumento dai quasi 3 miliardi di dollari alla fine del 2023 agli oltre 8 miliardi di dollari del 21 settembre, con un’espansione di quasi il +300%.

Fonte: DeFiLlama

Nello stesso periodo, il prezzo di BNB è passato da meno di 250 dollari a oltre 1.000 dollari, con un guadagno del +400%.

Facendo eco al rialzo del 2020-2021, il vantaggio di BNB oggi non risiede nelle meme coin, ma nella DeFi.

Al centro di questo balzo della DeFi ci sono i DEX perpetui in forte espansione sulla BNB Chain. Incuranti degli scettici, gli sviluppatori hanno replicato il modello di Hyperliquid lanciando Aster.

Supportato da YZi Labs, una società legata al fondatore di Binance Changpeng Zhao, Aster ha registrato un volume perpetuo totale di oltre 584 miliardi di dollari.

Questa crescita è monumentale per un protocollo il cui token è stato lanciato circa una settimana fa, il 17 settembre.

Mentre l’appoggio di Zhao ha spinto il TVL del DEX, il prezzo del token ASTER è salito alle stelle, registrando un aumento di oltre il +1.900% in una sola settimana.

L’impatto di Aster sulla criptovaluta BNB è stato immediato e profondo, perché ogni operazione su Aster aumenta la domanda di BNB, accelerando il burn dei token che ne potenzia il meccanismo deflazionistico.