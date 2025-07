PayPal consentirà di pagare con le crypto (per ora solo negli USA)

Nelle prossime settimane PayPal lancerà "Pay With Crypto" negli Stati Uniti, che permetterà ai commercianti di accettare pagamenti in oltre 100 criptovalute.

Il gigante dei pagamenti PayPal sta per introdurre Pay With Crypto, una nuova funzione che permetterà ai commercianti americani di accettare pagamenti in crypto. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, il lancio è previsto nelle prossime settimane.

PayPal permette di pagare con oltre 100 crypto, da Bitcoin a XRP

Le aziende potranno accettare più di 100 crypto, tra cui Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB e XRP, oltre a stablecoin come USDT e USDC. Al momento del pagamento, l’importo verrà convertito subito in dollari o nella stablecoin PYUSD di PayPal.

Non si tratta solo di un aggiornamento tecnologico. Per i commercianti, soprattutto quelli che vendono all’estero, il vantaggio economico potrebbe essere enorme.

PayPal applicherà una fee ridotta dello 0,99% fino a metà 2026, molto più bassa delle normali tariffe delle carte di credito. Secondo l’azienda, la nuova soluzione taglia i costi di transazione fino al 90% rispetto ai pagamenti con carte internazionali.

“Oggi PayPal rende più semplice il commercio transfrontaliero per i commercianti collegando una combinazione senza pari di criptovalute, wallet digitali e commercianti in tutto il mondo”, ha scritto il team.

Per le piccole imprese con margini ridotti, il beneficio è concreto. Non serve alcun intervento: PayPal si occupa di tutto, dalla conversione al pagamento.

“Utilizzando la piattaforma di PayPal, le aziende possono accettare pagamenti in criptovalute, aumentare i propri margini di profitto, pagare commissioni di transazione inferiori, ottenere un accesso quasi immediato ai proventi e far crescere i fondi depositati in PYUSD del 4% se detenuti su PayPal”, ha affermato Alex Chriss, Presidente e CEO di PayPal.

Un processo semplice per aziende e clienti

La nuova funzione “Pay with Crypto” supporterà diversi wallet popolari, “con altri in arrivo”. Tra questi figurano Coinbase, OKX, Binance, Kraken, Phantom, MetaMask e Exodus. Quando un cliente seleziona “Pay With Crypto”, il suo wallet si collegherà alla cassa, la criptovaluta verrà trasferita e PayPal gestirà la conversione.

Il commerciante viene pagato in dollari o in PYUSD. Tutto passa attraverso il sistema PayPal, quindi i commercianti non devono configurare wallet o preoccuparsi della custodia delle criptovalute.

Per il cliente, il processo è semplice. Basta scegliere il token e confermare dal proprio wallet. PayPal fa tutto il resto.

Nessun ritardo, nessuna conversione manuale, nessun pop-up fastidioso. La ricevuta arriva in dollari e il commerciante vede i fondi accreditati come in qualsiasi altra transazione PayPal.

Il nuovo strumento crypto di PayPal offre alle aziende un’alternativa per risparmiare e velocizzare le operazioni.

Se tutto andrà come previsto, questa funzione potrebbe rendere le crypto parte delle spese quotidiane.

Per PayPal, i pagamenti in crypto porteranno ai commercianti forti vantaggi: più clienti, apertura ai mercati esteri, transazioni rapide ed economiche, oltre a premi in PYUSD. La società punta a diventare un operatore centrale nel settore, permettendo pagamenti transfrontalieri più semplici senza dipendere dal sistema bancario.

PayPal non è nuova nel settore crypto

La società non parte da zero. Gli utenti possono già acquistare, vendere e detenere asset crypto nell’app e nel 2023 ha lanciato la sua stablecoin “peggata al dollaro”, PYUSD.

Nel frattempo, il 23 luglio PayPal ha lanciato PayPal World, una rete di partnership che collega i principali wallet su un’unica piattaforma.

Il progetto è partito il 23 luglio e include cinque grandi wallet, a partire dall’integrazione tra PayPal e Venmo.

Il lancio della nuova funzione Pay With Crypto potrebbe sollevare alcune domande. Le autorità si chiederanno come vengono monitorate le transazioni, se rispettano le normative e quali rischi comportano.

I commercianti, invece, vorranno capire quanto sono rapidi i pagamenti, come gestire i rimborsi e quali tutele avranno in caso di problemi.

Per ora la funzione è riservata ai commercianti statunitensi, ma PayPal ha in programma di estenderla anche ai grandi clienti aziendali e, in seguito, a livello globale, ma non ha ancora fornito una tempistica.