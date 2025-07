BNB vola dopo l’annuncio di una nuova tesoreria da $500 milioni

Il fondatore di Binance ha esultato per il forte aumento del 550% delle azioni della società CEA Industries, che ha annunciato un piano per creare una tesoreria in BNB.

Changpeng Zhao, fondatore di Binance, ha esultato per l’impennata delle azioni di CEA Industries, dopo che la società canadese ha annunciato un piano per istituire una tesoreria di BNB.

Il titolo è esploso, mettendo a segno un +560% e chiudendo a 57,5 dollari nella seduta di ieri. L’euforia ha spinto anche il token BNB, che ha proseguito la corsa e toccato un nuovo massimo storico a 860 dollari, con volumi giornalieri che hanno superato i 3 miliardi di dollari.

La società canadese raccoglie $500 milioni per creare una riserva di BNB

La società, attiva nella produzione di sigarette elettroniche, ha firmato un accordo di investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) da 500 milioni di dollari con le società di investimento 10X Capital, sostenuto dalla family office YZi Labs.

Con questa operazione, investitori privati comprano nuove azioni della società quotata, fornendo capitali senza passare da un’offerta pubblica.

L’accordo prevede 400 milioni in contanti e 100 milioni in BNB, fondi che saranno destinati a costruire la più grande tesoreria pubblica in Binance Coin.

Subito dopo il boom delle azioni della società in seguito alla notizia dell’accordo, il co-fondatore di Binance, Changpeng Zhao, non ha resistito alla tentazione di twittare. “Il potere di BNB. Attira sempre più soldi che generano altri acquisti”, ha scritto CZ.

Power of BNB.



Also attracts more money to buy BNB. 😉 pic.twitter.com/DEGNTNSTJX — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 28, 2025

BNB vola ai massimi insieme al patrimonio di CZ

Per CZ, il rally di CEA Industries innescherà un effetto volano simile a quello visto con Strategy: più capitali entreranno, più istituzioni acquisteranno BNB, spingendo l’asset sempre più in alto.

Dopo il nuovo record di BNB, anche il wallet crypto di Zhao è salito a 80 miliardi di dollari. Il fondatore di Binance detiene 94 milioni di BNB, pari al 64% della supply in circolazione.

L’ultimo slancio ha rafforzato la posizione di BNB, ampliando il suo vantaggio su Solana. Solo la scorsa settimana SOL aveva superato la soglia dei 200 dollari, accendendo la sfida tra le due altcoin.

Visto il forte interesse istituzionale, alcuni esperti prevedono che BNB potrebbe essere pronto per nuovi massimi, con un obiettivo di 1.000 dollari.

Sempre più aziende inseriscono BNB nei loro bilanci

Oltre a CEA Industries, anche altre società quotate al Nasdaq hanno impegnato una parte significativa del loro capitale per costituire riserve strategiche di BNB. Con l’ingresso di CEA, l’impegno totale delle aziende nei tesori BNB è salito a oltre 2 miliardi di dollari.

Per esempio, Liminatus Pharma, società biotech quotata al Nasdaq focalizzata su immunoterapie per il cancro, ha deciso di investire gradualmente fino a 500 milioni di dollari in BNB, accumulando il token come parte delle sue riserve. Per farlo, lancerà una nuova controllata chiamata “American BNB Strategy”, dedicata esclusivamente alla gestione di questi fondi.

La società ha ribadito che resterà focalizzata sul suo core business, ma considera l’ingresso nel settore crypto un passo strategico per sostenere la crescita a lungo termine.

Anche Nano Labs, società cinese quotata al Nasdaq attiva nello sviluppo di chip Web3 e infrastrutture blockchain, si sta muovendo nella stessa direzione. Recentemente ha annunciato un piano da 1 miliardo di dollari per accumulare BNB, che partirà con una emissione da 500 milioni in titoli convertibili, negoziate con gli investitori.

L’azienda punta a detenere tra il 5% e il 10% dell’offerta circolante di BNB. Un traguardo ambizioso che la collocherebbe tra i maggiori detentori del token, subito dopo Binance.

Anche in questo caso, le azioni sono volate in borsa dopo l’annuncio della società.

Infine, un gruppo di dirigenti di hedge fund sta rinominando una società pubblica in Build & Build Corporation, con l’obiettivo di investire altri 100 milioni di dollari in BNB. L’operazione ricalca il modello di Strategy con Bitcoin: una società pubblica che accumula BNB in bilancio per dare agli investitori un’esposizione indiretta all’asset crypto.