Bored Ape, il progetto NFT di punta di Yuga Labs, non interessa a nessuno e l'entusiasmo per il metaverso visto nel 2021 non tornerà mai più.

Yuga Labs, lo studio creativo che ha dato vita alla collezione NFT Bored Ape Yacht Club, lancerà il suo attesissimo progetto di metaverso ‘Otherside’ il 12 novembre, in un tentativo disperato di riaccendere l’interesse verso il famoso brand a tema scimmie e verso i mondi virtuali.

L’azienda con sede in Florida aveva raccolto 450 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 4 miliardi di dollari nel 2022 per sviluppare Otherside, un mondo virtuale 3D che combina gaming, social network e tecnologia blockchain, in particolare i token non fungibili (NFT).

Da allora, Yuga Labs ha parlato poco del progetto. Negli ultimi tempi, però, il team ha rivelato che Otherside sarà finalmente lanciato a novembre dopo due anni di sviluppo.

La società spiega che si potrà accedere a Otherside tramite email tradizionale o con un wallet crypto. Stando alle notizie che stanno circolando in questi giorni, i giocatori potranno esplorare, costruire e interagire, proprio come su Fortnite, Roblox o Minecraft.

A differenza di queste piattaforme concorrenti, Otherside permette anche di comprare e scambiare asset digitali come gli NFT, inclusi i Bored Apes, le scimmie stilizzate che hanno rappresentato la cultura crypto nei primi anni 2020.

Il lancio del progetto arriva in un periodo in cui l’interesse per metaverso e NFT è crollato. I prezzi dei Bored Ape NFT, un tempo simbolo di status e venduti a oltre 400.000 dollari ciascuno, sono scesi del 90% rispetto al massimo storico.

Otherside riuscirà davvero a riportare in vita il metaverso, un mondo virtuale dove le persone possono interagire, lavorare e creare sfruttando tecnologie come la realtà virtuale? Molti ormai pensano che il metaverso sia morto, superato dall’AI.

Resuscitare il metaverso

“Sarebbe difficile per una singola azienda riportare l’interesse per il metaverso ai livelli del 2021,” ha dichiarato Sasha Barrie, ex proprietaria di token Bored Ape Yacht Collection (BAYC), a Cryptonews.

“Quell’entusiasmo probabilmente non tornerà, ma la tecnologia NFT e le sue varie applicazioni continueranno a crescere,” ha aggiunto.

Barrie sostiene che il continuo interesse di Yuga Labs per il metaverso “fa sperare”, ma resta scettica riguardo una rinascita di massa.

“Yuga non attira più l’attenzione. Anche nei momenti di massimo splendore, il suo impatto era limitato al mondo crypto. Il metaverso del grande pubblico era allora, come oggi, su Roblox e Minecraft.”

Michael Figge, chief product officer di Yuga Labs, ha descritto Otherside come “uno dei progetti più ambiziosi mai tentati in questo settore”, secondo The Verge, che ha riportato per primo la notizia.

Gli analisti ritengono che il progetto sarà un banco di prova per capire se il gaming integrato con blockchain, moneta digitale, avatar NFT e terre tokenizzate possa raggiungere utenti al di fuori degli appassionati di crypto.

“La prima ondata del metaverso è stata animata dalla speculazione e dalla novità,” afferma Nokkvi Dan Ellidason, CEO del launcher di giochi monetizzati e dell’ecosistema di gaming Gaimin, a Cryptonews.

“La prossima ondata sarà guidata da utilità, accessibilità e coinvolgimento reale” ha aggiunto.

“Se Yuga Labs riuscirà a rendere Otherside divertente e senza ostacoli, potrà davvero riaccendere l’interesse. Ma oggi il ciclo di attenzione non risponde più all’hype; risponde al valore.”

Catie Romero Finger, CEO della società di consulenza Web3 BABs, è d’accordo e afferma che la prossima generazione di mondi virtuali dovrà offrire vera utilità, come meccaniche di gioco coinvolgenti ed economie tokenizzate, non solo speculazione.

“Il ciclo di entusiasmo per il metaverso ha raggiunto il picco e poi è crollato,” ha dichiarato Romero Finger a Cryptonews. “Narrazioni isolate come NFT intesi come semplici JPEG o il metaverso visto come ‘mondo virtuale’ non sono più interessanti”.

“Se Yuga Labs creerà qualcosa capace di offrire vera interoperabilità o creazione guidata dai giocatori, allora potrebbero riaccendere una nicchia di pubblico che desidera il ritorno di questa narrazione. Le persone non vogliono metaversi; vogliono esperienze che abbiano utilità.”

Bored Ape Yacht Club: un marchio in declino

Yuga Labs ha trasformato gli NFT in una vetrina culturale quando è stata lanciata durante il mercato rialzista del 2021. La sua collezione Bored Ape Yacht Club, composta da 10.000 immagini di scimmie generate tramite algoritmo, ha attirato acquirenti celebri come Eminem, Stephen Curry, Jimmy Fallon e altri.

Gli NFT sono diventati una sorta di pass che dava accesso a eventi online esclusivi, merchandising e accordi musicali. Eminem e Snoop Dogg si sono persino esibiti insieme nel metaverso sotto forma dei loro Bored Apes.

Dopo il crollo delle crypto nel 2022 e un lungo mercato ribassista che ha cancellato gran parte del valore degli NFT, il marchio BAYC, che aveva raggiunto la vetta delle vendite su OpenSea con circa 4,8 miliardi di dollari di transato, ha iniziato a perdere forza.

Ad esempio, un Bored Ape NFT comprato da Justin Bieber per 1,3 milioni di dollari nel 2021, ora secondo alcune fonti vale appena 60.000 dollari. Otherside rappresenta per Yuga Labs sia una svolta creativa che una scommessa sulla reputazione. Come sottolinea Barrie, ex proprietaria di BAYC:

“Il marchio BAYC ha perso la maggior parte del suo potere. Ma il club ha ancora un gruppo ristretto e fedele di possessori, che hanno una certa influenza nell’ambiente. Se Otherside si rivelerà davvero valido, potrà contare su una comunità iniziale forte che lo aiuterà a crescere.”

Barrie aggiunge che questa base “molto leale”, insieme a investitori di alto profilo come Andreessen Horowitz e Animoca Brands, potrebbe dare una spinta a Otherside. Mantenere lo slancio sarà però molto più difficile.

“Chissà, Otherside potrebbe diventare il primo gioco costruito secondo la logica Web3,” dice. “Creare un gioco di successo è estremamente difficile. Mi piacerebbe essere smentita, ma è davvero difficile immaginare che la fortuna sorrida a Yuga due volte.”

Non tutti sono d’accordo. Irina Karagyaur, cofondatrice e CEO dell’agenzia BQ9, sostiene che Otherside sia un’opportunità per Yuga Labs di riposizionarsi in un mercato più maturo.

“Credo fortemente che possano riuscirci,” afferma Karagyaur, che è anche esperta per il Focus Group sul Metaverso dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni delle Nazioni Unite.

“Il marchio Bored Ape e la sua community sono tra i più consolidati e resilienti nello spazio NFT. Sostenuto da alcuni dei nomi più autorevoli del Web3, BAYC è riuscito a costruire una cultura di community nota per l’esclusività e per eventi di alta qualità, che alimentano la domanda pubblica.”

Otherside passa dalla speculazione alla strategia

Karagyaur sottolinea che l’acquisizione da parte di Yuga di collezioni NFT come Meebits e Crypto Punks ha portato sotto lo stesso tetto delle IP di altissimo livello, favorendo l’interoperabilità tra diverse collezioni, una delle promesse chiave di un vero metaverso.

Cita anche tendenze di settore favorevoli. Secondo dati di Horizon, l’industria globale del gaming crescerà del 12% all’anno, passando da 300 miliardi di dollari nel 2025 a 600 miliardi nel 2030, trainata da mobile, cloud e social gaming.

Inoltre, “l’economia dei creator sta crescendo ancora più rapidamente, con i guadagni previsti per triplicare a 500 miliardi nello stesso periodo. Quindi, per ora, BAYC non avrà problemi di domanda o di opportunità,” afferma Karagyaur.

Ma ricorda anche che portare Otherside a un’adozione di massa richiederà molti investimenti. “Raggiungere 100 milioni di utenti attivi potrebbe richiedere dai 300 ai 500 milioni di dollari solo in marketing e incentivi” spiega la CEO di BQ9.

“È una scommessa a lungo termine, ma se Otherside riuscirà a trovare il filo rosso che collega gaming, coinvolgimento sociale ed economia dei creator nel modo giusto, Yuga Labs ridefinirà cosa significa ‘metaverso’ in questo nuovo ciclo.”

Romero Finger, cofondatrice di BABs, insiste sul fatto che “l’unico modo” per riportare in vita il marchio Bored Ape è passare dall’esclusività all’utilità. Secondo lei, Yuga Labs può coinvolgere i detentori trasformando gli Ape in veri e propri token di accesso a benefici concreti, come strumenti di revenue-sharing o licenze IP.

“Senza questo, resterà solo un ricordo nostalgico della speculazione del 2021.”

Rendere il Web3 invisibile agli utenti del metaverso

Il punto di forza di Otherside è l’integrazione di NFT e wallet crypto, che permette ai giocatori di acquistare, vendere e possedere asset di gioco. Karagyaur afferma che questa caratteristica potrebbe sbloccare nuove economie digitali capaci di far crescere il metaverso.

“Tecnicamente consente la proprietà verificabile, mercati secondari ed economie guidate dagli utenti che i giochi centralizzati non possono replicare.”

“Ma in pratica,” aggiunge, “questo vantaggio si vede solo se l’esperienza è senza interruzioni. Quando la configurazione del wallet, la gestione degli asset o la speculazione prevalgono sul gameplay, quel vantaggio svanisce.”

Karagyaur sostiene che “la vera opportunità sta nel rendere il Web3 invisibile all’utente”, cioè integrare la proprietà nel gioco senza che i giocatori debbano interagire direttamente con la blockchain.

Sono passati quattro anni da quando Mark Zuckerberg ha rinominato Facebook in Meta per riflettere la sua svolta strategica verso il metaverso, ma il concetto è diventato uno dei più grandi fallimenti tecnologici degli ultimi tempi.

Non essendo riuscito a mantenere le sue promesse, i miliardi che una volta affluivano nel settore si sono esauriti e l’interesse del pubblico è crollato.

Nel 2024, il volume di scambi e il numero di vendite dei progetti NFT legati al metaverso hanno raggiunto i livelli più bassi dal 2020, con volumi in calo dell’80% e vendite crollate del 71% rispetto all’anno precedente, secondo DappRadar.