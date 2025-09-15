Native Markets strappa USDH a Paxos e rivali

Native Markets alla fine ha preso il sopravvento nella corsa alla stablecoin USDH dopo che gli impegni dei validatori e i mercati di previsione hanno fortemente favorito il team.

Dopo un’accesa votazione di governance che ha attirato offerte da pesi massimi come Paxos ed Ethena, la società Native Markets è emersa come vincitrice aggiudicandosi il ticker USDH per la stablecoin nativa di Hyperliquid.

La decisione, arrivata domenica, giunge dopo settimane di speculazioni e dibattiti nella comunità.

Ethena, un tempo considerata una delle principali contendenti, è uscita dalla corsa giovedì, citando le preoccupazioni della comunità riguardo alla sua infrastruttura non nativa.

Paxos non riesce a vincere la gara per l’USDH nonostante la revisione della proposta a metà settimana

Paxos è rimasta in lizza, ma non è riuscita a guadagnare slancio nonostante la revisione della sua proposta a metà settimana.

La versione 2 di Paxos includeva una profonda integrazione di USDH in PayPal e Venmo, on/off-ramp a costo zero e un piano di incentivi da 20 milioni di dollari.

Aveva inoltre destinato tutti i ricavi di USDH alla crescita di Hyperliquid fino al raggiungimento di un valore totale bloccato (TVL) di 1 miliardo di dollari, mentre Paxos aveva limitato la propria quota al 5% oltre i 5 miliardi di dollari.

Tuttavia sono emerse critiche sul processo stesso. Alcuni osservatori hanno sostenuto che la tempistica compressa della RFP e i collegamenti dei validatori all’infrastruttura Hyperliquid potrebbero aver dato un vantaggio a Native Markets.

Nonostante questo, la votazione si è conclusa con un ampio sostegno dei validatori ed elevate percentuali di probabilità sulla piattaforma di previsione Myriad.

Il fondatore di Native Markets, Max Fiege, ha annunciato un piano di lancio graduale che inizierà con la presentazione di una proposta di miglioramento di Hyperliquid.

Il lancio includerà prove limitate di conio e rimborso, con un limite massimo di 800 dollari per utente, per testare le funzioni principali prima di aprire un mercato spot USDH/USDC e sbloccare infine l’accesso completo.

Native Markets has been awarded the USDH ticker on Hyperliquid.



Thank you to all HYPE stakers and network validators for their time and effort in reviewing the proposals put forward. — max.hl (@fiege_max) September 14, 2025

Native Markets ha presentato una strategia di stablecoin strettamente integrata e su misura per Hyperliquid. Le riserve in contanti e i titoli del Tesoro statunitense saranno gestite off-chain da BlackRock, mentre le attività tokenizzate on-chain saranno gestite tramite l’infrastruttura Bridge di Superstate e Stripe.

In particolare, il team si è impegnato a dividere tutti i rendimenti delle riserve tra l’Assistance Fund di Hyperliquid e la crescita più ampia dell’ecosistema.

La credibilità del team è stata rafforzata da sostenitori con esperienza presso Uniswap Labs, Paradigm e Polychain. Le prime approvazioni da parte di gruppi di validatori come CMI Trading hanno contribuito a consolidare ulteriormente il sostegno.

Il GENIUS Act sostenuto da Trump rafforza la spinta degli Stati Uniti verso le stablecoin ancorate al dollaro

La recente approvazione del GENIUS Act, firmato dal presidente Trump, mira a consolidare il dominio del dollaro statunitense sostenendo la diffusione nei mercati globali delle stablecoin a esso ancorate.

Il Dipartimento del Tesoro prevede che il mercato delle stablecoin supererà i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028, una proiezione che pone maggiore enfasi sulla liquidità, l’interoperabilità e l’allineamento normativo in tutto l’ecosistema. Anche l’ultima decisione di Tether sottolinea un cambiamento pragmatico verso quel futuro.

Come riportato, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha affermato che il settore delle stablecoin è pronto per una crescita esplosiva, prevedendo che il mercato potrebbe passare dall’attuale capitalizzazione di 250 miliardi di dollari a ben 2.000 miliardi di dollari nel prossimo futuro:

“Molti pensano che raggiungerà 1-2.000 miliardi di dollari in pochi anni e Ripple è posizionata per trarre vantaggio da tale traiettoria”.

Nel frattempo, Western Union si sta posizionando per una nuova fase di trasformazione digitale, segnalando un forte interesse nell’utilizzo delle stablecoin per modernizzare le sue operazioni di rimessa globale.