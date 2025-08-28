Tether porta USDT sulla blockchain di Bitcoin
Tether, la più grande società di stablecoin al mondo, ha annunciato che lancerà USDT su RGB, il protocollo di nuova generazione per l’emissione di asset digitali su Bitcoin.
RGB, arrivato di recente al rilascio mainnet 0.11.1, offre infatti la possibilità di emettere stablecoin e altri asset sulla blockchain di BTC.
Con questa integrazione gli utenti potranno detenere e trasferire USDT insieme a Bitcoin nello stesso wallet, sfruttando l’infrastruttura di BTC. Non solo: RGB apre la strada a funzionalità avanzate come le transazioni offline, aumentando la flessibilità nei pagamenti.
Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha commentato la notizia con entusiasmo:
“Bitcoin merita una stablecoin che sia nativa, leggera, privata e scalabile. Con RGB, USDT ottiene un nuovo e potente canale su Bitcoin, rafforzando la nostra visione di BTC come fondamento di un futuro finanziario più libero.”
Questa nuova decisione rafforza la leadership di Tether nell’innovazione delle stablecoin. Solo a inizio mese la società ha acquisito una quota minoritaria in Bit2Me, exchange spagnolo, guidando un round di finanziamento da 30 milioni di euro per sostenerne l’espansione in Europa e America Latina.
Secondo dati CryptoQuant, la liquidità in stablecoin rimane in crescita, ma il ritmo è molto più lento: +1,1 miliardi di dollari settimanali contro i +4-8 miliardi di fine 2024.
Questo significa che liquidità continua ad arrivare, ma non con la stessa forza esplosiva vista nei momenti di euforia del mercato.
