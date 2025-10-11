Momento d’oro per BNB Chain: segna massimi su massimi

L’attività on-chain è in forte crescita. Secondo BscScan, BNB Chain ha superato due volte il record di giugno 2025, pari a 3,44 trilioni di gas.

L’ecosistema di BNB Chain continua a correre. Martedì il token ha toccato un nuovo all-time high e il giorno dopo la blockchain ha registrato un nuovo massimo storico nell’utilizzo di gas.

BNB Chain raggiunge un nuovo traguardo

L’8 ottobre ha toccato un nuovo massimo storico di 5,02 trilioni di gas in un solo giorno, dopo averne raggiunti 4,17 trilioni il giorno prima. Da inizio mese, la blockchain ha registrato in media più di 2 trilioni di gas al giorno, segno di una forte adozione.

Il gas utilizzato quotidianamente da BNB Chiain raggiunge i 5 trilioni. Fonte: BscScan

Il record è arrivato mentre la BNB Chain ha annunciato il nuovo prezzo standard del gas a 0,05 Gwei, ora attivo in tutto l’ecosistema. Partner come Binance, Binance Wallet, Trust Wallet e il DEX Aster lo hanno già impostato come configurazione predefinita.

A fine settembre, i validatori avevano approvato una proposta per dimezzare le fees e aumentare la velocità dei blocchi, in modo da mantenere BNB Chain competitiva con le chain più rapide del settore, come Solana e Base.

Il piano ha ridotto il prezzo minimo del gas da 0,1 a 0,05 Gwei (circa 0,005 dollari per transazione) e ha portato gli intervalli tra i blocchi da 750 a 450 millisecondi.

Si tratta dell’ultima riduzione di una serie di tagli delle gas fees iniziati a aprile 2024, che hanno ridotto del 75% le fees mediane e fatto crescere del 140% le transazioni giornaliere, che ora superano i i 12 milioni di dollari.

Il team ha ricordato che “le gas fees sono cruciali per i trader”, visto che il trading è ormai l’attività dominante su BNB Chain: le transazioni relative agli swap sono passate dal 20% di inizio anno al 67% a giugno.

Ora che il nuovo standard è stato completamente implementato, il traguardo dei 5 trilioni di gas è stato accompagnato da 24 milioni di transazioni relative agli swap in 24 ore, che rappresentano il 77% di tutta l’attività on-chain.

BNB Chain primeggia anche nel trading sui DEX

La BNB Smart Chain (BSC) sta continuando a segnare nuovi record anche sul fronte del trading decentralizzato. I dati mostrano che la blockchain ha recentemente superato tutte le altre chain per attività sui DEX, piazzandosi al primo posto.

Mercoledì BSC ha battuto Ethereum e Solana sia per volume di trading sia per le fees. Secondo i dati della piattaforma di DeFiLlama, la blockchain ha registrato più di 6,05 miliardi di dollari di volume sui DEX in 24 ore, superando i 4,73 miliardi di Solana e i 3,88 miliardi di Ethereum.

Anche sul fronte delle fees di transazione BNB Chain ha primeggiato. Giovedì la blockchain ha mantenuto il primato nelle fees on-chain, salite a 7,88 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, pur scendendo al secondo posto per volumi sui DEX (6,10 miliardi di dollari), appena dietro Ethereum (6,20 miliardi di dollari).

Inoltre BSC si è classificata seconda per indirizzi attivi, con 2,54 milioni di wallet unici, confermando un livello di partecipazione elevato in tutto l’ecosistema.

Nel frattempo, Binance Wallet ha guidato la classifica dei launchpad IDO in termini di redditività, spinto dai rendimenti record dei progetti nati su BNB Chain. A settembre ha registrato un ROI medio del 7.976%, superando tutti i principali competitor.

Sette dei dieci token con i migliori rendimenti IDO della storia su Binance Wallet appartengono all’ecosistema di BNB Chain, con profitti fino a 2.000 volte superiori rispetto al prezzo iniziale.

BNB tocca un nuovo massimo storico

Spinto dal successo dell’ecosistema, BNB ha continuato a sfondare resistenze, sostenuto da una rotazione di capitali in uscita da Solana. Il token ha toccato un nuovo massimo storico a 1.330 dollari martedì, confermando il momento d’oro della blockchain.

Al momento sta scambiando al livello di 1.250 dollari, con un leggero rialzo dello 0,39%. Nel grafico settimanale ha registrato un rialzo dell’8,88%, mentre in quello del 37%.