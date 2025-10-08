BNB supera XRP ma Trump potrebbe invertire il sorpasso
Superando il prezzo di 1.300 dollari, Binance Coin (BNB) ha scavalcato XRP collocandosi al terzo posto nella classifica delle criptovalute per capitalizzazione di mercato.
Il token di Ripple, invece, sta testando il supporto cruciale a 3 dollari, mentre gli esperti di criptovalute discutono se il sostegno di Trump possa salvare il prezzo di XRP.
Notizie su XRP: BNB coin scavalca Ripple e conquista la terza posizione
L’esperto di criptovalute noto su X con lo pseudonimo @TheMoonShow riporta notizie rivoluzionarie per il mercato: BNB ha ufficialmente superato XRP diventando la terza criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Questo cambiamento arriva dopo il nuovo record di BNB, che ha superato i 1.300 dollari.
CryptoRank.io rivela inoltre che il mercato delle criptovalute è in forte crescita dopo lo shutdown del governo americano. Per questo stesso motivo, l’ecosistema BNB Chain sta eccellendo in modo particolare e Binance Smart Chain (BSC) è in testa con 2,48 milioni di dollari di commissioni in 24 ore, dopo aver raggiunto un volume DEX di 4,14 miliardi di dollari.
L’analisi tecnica del prezzo di XRP mostra un test di supporto cruciale
Nella nostra analisi odierna del prezzo di XRP vediamo importanti sviluppi tecnici. Inoltre, XRP inizia la settimana con segnali incoraggianti. Il pattern più forte è che XRP mantiene il supporto principale di Fibonacci a 3 dollari.
Inoltre, il prezzo forma un pattern di consolidamento con questo livello come apice. Per questo motivo, il prezzo rispetta questa zona già da giorni. Anche il momentum sta gradualmente aumentando, il che spesso porta a un breakout ad alta probabilità.
Mantenendo il livello di prezzo di 3 dollari, il supporto entra in gioco proprio dove i trader lo desiderano. Pertanto, prevediamo che questo supporto continuerà. Inoltre, questo aumenta la probabilità che il mercato entri nella terza onda al rialzo. Questa prossima onda potrebbe essere più forte e più ampia rispetto ai mesi precedenti.
Guardando al futuro, gli obiettivi di resistenza importanti per il prezzo di XRP rimangono intorno ai 4 e ai 4,50 dollari. Inoltre, le onde secondarie aiutano a confermare questi obiettivi o a identificare estensioni più elevate. Si tratta di un test di supporto critico per il prezzo di XRP.
Il sostegno di Trump alle criptovalute può dare slancio al prezzo di Ripple
Nonostante BNB stia ora assumendo la leadership in termini di capitalizzazione di mercato, c’è ancora speranza per XRP. Per questo motivo, l’esperto di criptovalute RippleXrpie sottolinea il sostegno di Trump alle criptovalute, che potrebbe innescare un nuovo slancio per Ripple. Questo sostegno politico può fare una differenza fondamentale per l’adozione istituzionale.
Tuttavia, XRP deve affrontare una sfida. Inoltre, il prezzo di Ripple deve mostrare una forza sufficiente nella zona di supporto di 3 dollari. Solo allora il recupero alla terza posizione può essere realistico.
Resta da vedere se i fondamentali di XRP possono superare i vantaggi dell’ecosistema di BNB, che eccelle con metriche concrete. Pertanto, gli investitori stanno valutando se questo focus a lungo termine supererà XRP. Il volume DEX di 4,14 miliardi di dollari mostra una forte crescita organica difficile da ignorare per i trader di criptovalute alla ricerca di altcoin con potenziale.
