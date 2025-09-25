BNB punta a dimezzare le fees: riuscirà a superare Solana e Base?

La concorrenza con Solana e Base si fa serrata. I validatori di BNB Chain spingono per dimezzare le fee e attirare più utenti.

I validatori della blockchain di BNB hanno proposto di dimezzare le gas fees e velocizzare i blocchi per restare competitivi con blockchain come Solana e Base.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno supporto da Changpeng Zhao, fondatore di Binance, noto anche come CZ, che l’ha rilanciata su X.

Il piano prevede il taglio del gas minimo da 0,1 a 0,05 Gwei e la riduzione dell’intervallo tra i blocchi da 750 a 450 millisecondi.

Le transazioni costerebbero in media 0,005 dollari e BNB Smart Chain diventerebbe una delle chain più economiche.

Intanto BNB tocca un nuovo massimo

Il token BNB continua a consolidare la sua posizione di quinta crypto per market cap. Di recente ha toccato un nuovo massimo di 1.080 dollari a inizio mese, che ha spinto la sua capitalizzazione di mercato a circa 140 miliardi di dollari.

Attualmente 1.010 dollari con un calo dello 0,88% nelle ultime 24 ore, mentre nel grafico settimanale ha segnato un +6% e in quello mensile un + 17%.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

BNB taglia ancora le fees per superare Solana

Le modifiche proposte puntano a erodere il vantaggio di Solana sulle transazioni a basso costo. Su Solana le fees oscillano tra 0,0001 e 0,0025 dollari, ma la velocità maggiore di BNB potrebbe compensare la differenza di costo.

Ethereum, anche se il costo è sceso da 1,85 a 0,41 dollari a inizio anno, resta cara. Le soluzioni Layer 2 portano le fees sotto 0,03 dollari, ma rinunciano a parte della sicurezza nativa che BNB Chain garantisce.

Base resta il concorrente più vicino, con blocchi da 6 secondi e costi sotto 0,01 dollari. Ma la nuova proposta di portare i blocchi a 450 millisecondi renderebbe BNB 13 volte più rapida.

La strategia di ridurre le fees è risultata molto efficace anche le volte precedenti.

I tagli precedenti alle fees hanno fatto esplodere l’attività on-chain: le transazioni giornaliere sono aumentate del 140%, superando i 12 milioni.

Nel aprile 2024, quando il gas è sceso da 3 a 1 Gwei, il volume delle transazioni è balzato. Un ulteriore taglio, da 1 a 0,1 Gwei nel maggio 2025, ha ridotto le fees mediane del 75%, da 0,04 a 0,01 dollari.

I validatori vogliono mantenere le gas fees al minimo finché l’APY dello staking resta sopra lo 0,5%.

L’obiettivo a lungo termine è portare il costo a 0,001 dollari per transazione, che rappresenta un taglio del 90% rispetto ai livelli storici.

Il trading è ormai il caso d’uso principale su BNB Chain. La blockchain sfrutta meno del 30% della sua capacità, lasciando ampio margine per far crescere le attività senza rischi di sovraccarico del network.

I premi dei validatori restano sostenibili grazie all’aumento dei volumi, in linea con quanto avvenuto nei precedenti cicli di taglio delle fee.

Anche gli upgrade tecnici hanno rafforzato le performance della blockchain. L’aggiornamento Maxwell di giugno ha introdotto tre BEP (Binance Evolution Proposal), le proposte di miglioramento della chain: intervalli di blocco più rapidi (BEP-524), comunicazione ottimizzata tra validatori (BEP-563) e protocolli di recupero più intelligenti (BEP-564).

Il risultato sono stati tempi di blocco dimezzati da 1,5 a 0,75 secondi e conferme tra le più veloci e stabili del settore.

BNB Chain sta crescendo a ritmo record

Le performance positive della chain hanno trainato l’ecosistema nel secondo trimestre 2025. Le transazioni giornaliere sono più che raddoppiate, toccando 9,9 milioni, spinte dai tagli strategici delle fees.

Inoltre, il Total Value Locked (TVL) nei protocolli DeFi è salito del 14% a 6 miliardi di dollari, anche se le entrate dalle gas fees sono calate del 37,5%.

Fonte: Messari

In aggiunta, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin su BNB ha registrato un aumento del 49,6%, raggiungendo 10,5 miliardi di dollari. BNB Chain si posiziona ora come la terza blockchain al mondo per detenzione di stablecoin, dietro solo a Ethereum e Tron.

L’iniziativa “0-Fee Carnival” ha eliminato i costi di transazione per i trasferimenti delle stablecoin, coprendo più di 4 milioni di dollari in gas fees.

Gli indirizzi attivi giornalieri sono cresciuti del 33,2%, toccando 1,6 milioni, con un volume medio giornaliero sui DEX di 3,3 miliardi di dollari, più di qualsiasi altra chain.

Fonte: Messari

PancakeSwap, il DEX basato su BNB Chain, continua a dominare con l’85,1% di quota di mercato, nonostante la forte crescita di Uniswap (DEX su Ethereum), che ha messo a segno un +755% nel trimestre.

Della crescita di BNB Chain ha beneficiato anche CZ. Il suo patrimonio ha superato i 110 miliardi di dollari quando BNB ha toccato il massimo storico, spinto dai 94 milioni di token nel suo wallet.