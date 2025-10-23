Mercato crypto instabile, Polygon spiega la svolta istituzionale

Il mercato delle criptovalute mostra segni di instabilità. Aishwary Gupta di Polygon analizza il ruolo crescente delle istituzioni nel settore.

Di recente, il nervosismo ha pervaso i mercati delle criptovalute, ma il quadro complessivo non meno caotico di quel che sembra.

L’attuale capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute si attesta a circa 3,67 trilioni di dollari, con un fatturato di oltre 181 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, Bitcoin oscilla intorno ai 109.000 dollari, Ethereum è vicino ai 3.900 dollari, XRP viene scambiato a circa 2,38 dollari e Solana si mantiene vicino ai 190 dollari.

Questi indicatori delineano un contesto in cui i prezzi reagiscono rapidamente, ma la liquidità e la partecipazione continuano a muoversi di pari passo con i titoli dei giornali e il posizionamento piuttosto che con vuote speculazioni.

In questo contesto, il responsabile dei pagamenti e degli RWA presso Polygon Labs, Aishwary Gupta, sostiene che i grandi allocatori hanno superato la fase di prova e stanno sviluppando programmi che riguardano i pagamenti, la tokenizzazione e la connettività degli scambi.

In un’intervista esclusiva con Cryptonews.com, egli collega l’ultima ondata di vendite a una curva di apprendimento del mercato piuttosto che a un arretramento delle intenzioni istituzionali, e colloca i rischi reali all’interno della progettazione dei prodotti e delle scelte di bilancio che assorbono lo stress o lo trasmettono.

Polygon Labs Q3 Update https://t.co/42LjFSmH3S — Polygon (@0xPolygon) October 21, 2025

Dalle prove agli strumenti

Gupta lavora nel settore aziendale di Polygon, dove mandati, partnership e piani infrastrutturali determinano quali proposte ottengono tempo reale e budget. Egli descrive un cambiamento di tono tra banche e fondi, che si allontanano dall’osservazione distante e si avvicinano alla proprietà di piattaforme che toccano clienti e saldi. Gupta ha affermato:

“All’inizio erano piuttosto distaccati. Ora invece dicono: ‘Ok, vogliamo farlo’. Ho parlato con loro nel 2021 e ora sto parlando con le istituzioni del 2025. C’è un cambiamento drastico nel modo in cui valutano le opportunità, entrano nel mercato ed effettivamente escono e svolgono il lavoro complessivo”.

Questo cambiamento, secondo lui, si basa su reti che hanno resistito ad anni difficili e su una diligenza che separa il marketing dalla consegna.

Egli evidenzia anche le consultazioni con le banche europee sulle scelte architetturali e i programmi sovrani che esplorano infrastrutture blockchain dedicate, che insieme suggeriscono un orizzonte metodico piuttosto che una corsa verso risultati rapidi, e ha detto:

“Nel 2021, la posizione di BlackRock era: ‘Ok, dovremmo investire in un’azienda che è stata cartolarizzata e lasciare che faccia quello che vuole’. Ora BlackRock dice: ‘Ok, vogliamo farlo internamente’. Due giorni fa, c’è stato un annuncio in cui hanno detto: ‘Ok, vogliamo creare la nostra piattaforma di tokenizzazione. Vogliamo farlo per consentire alle persone di emettere denaro’. Quindi tutte queste cose stanno accadendo”.

Stress senza rallentamenti

L’andamento dei prezzi intorno alla corsa alla liquidazione di metà mese ha causato uno scossone, ma il programma di Gupta a New York non si è fermato. Egli contrappone la risposta di quest’anno al gelo post-FTX, quando le chiamate rimanevano senza risposta e i contratti in sospeso morivano silenziosamente. In merito a quel periodo, Aishwary Gupta ha detto:

“Il crollo da 19 miliardi di dollari di cui nessuno parla. In quel momento [dopo il crollo di FTX], la gente ha smesso di rispondere alle chiamate. Avevamo alcuni contratti che stavano per essere firmati o stavano per essere elaborati. E quelli che non sono mai stati firmati, sono stati firmati. Sono stato a New York, ho incontrato molte istituzioni finanziarie, autorità di regolamentazione, ma nessuno parla di quel crollo”.

💥 Over 1.66 million crypto traders were liquidated as the market experienced a sharp downturn, wiping out $19.33 billion in positions.#Trump #Bitcoinhttps://t.co/7PNRagvFrx — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Da lì, passa alla struttura. I veicoli di bilancio e i programmi di tesoreria possono trasmettere stress prima che i grafici lo riflettano pienamente, motivo per cui le regole sulle garanzie collaterali, i trigger di perdita, le scelte di custodia e i percorsi di esecuzione sono importanti durante la progettazione.

Prodotti mal progettati possono costringere a vendere e prosciugare rapidamente la liquidità, anche quando i titoli dei giornali sembrano gestibili, mentre programmi ben costruiti mantengono intatte le allocazioni abbastanza a lungo da consentire ai prezzi di trovare sostegno. Gupta ha spiegato:

“Dipenderà da quanto male quei gestori patrimoniali hanno progettato o da quanto dispongono. Nel momento in cui ciò accadrà, ci sarà pressione su chiunque abbia effettivamente acquisito molte attività nel bilancio”.

Poi ha aggiunto:

“E se tale pressione è elevata, saranno effettivamente costretti a commercializzare o vendere tali asset, il che potrebbe essere catastrofico… nel momento in cui inizierà l’effetto a catena. Si tratterà di un effetto domino che, in qualche modo, assorbirà molta liquidità dal mercato”.

Perché questa prospettiva è utile ora

Gupta prevede un’intensificazione delle battaglie per la custodia, con desk specializzati che organizzeranno le dimensioni in modo che gli acquisti di grandi dimensioni non facciano salire i prezzi, e osserva che molti tesorieri preferiscono un’esecuzione controllata lontano dai luoghi di vendita al dettaglio.

Quindi conclude con due indicatori che guidano la sua visione a breve termine, nessuno dei quali si basa su credenze popolari, e afferma:

“Innanzitutto, non credo che siano nel ciclo quadriennale. Un mercato ribassista inizierebbe quando questi accordi iniziassero effettivamente a perdere denaro. Quindi, fino ad allora, penso che siate a posto”.

Il resoconto di Gupta spiega perché una settimana violenta non ha svuotato le sale dei consigli di amministrazione. Le istituzioni stanno scegliendo percorsi di custodia, scrivendo manuali e commissionando sistemi che devono funzionare sotto stress, e la durata di questo lavoro deciderà se questo ciclo maturerà oltre le attuali narrazioni.