Prezzo XRP sotto pressione: i rialzisti tentano di difendere livelli chiave

prezzo ripple xrp
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine di un token XRP dietro una trincea e protetto da alcuni soldati

Il prezzo di XRP ha formato una base sopra i 2,25$ e ha avviato un’onda di recupero, seguendo il trend di Bitcoin ed Ethereum. La criptovaluta ha superato le resistenze a 2,40$ e 2,42$, con i rialzisti che sono riusciti a spingere il prezzo oltre i 2,50$. Tuttavia, i venditori sono rimasti attivi vicino al livello di 2,55$, dove si è registrato un massimo a 2,5520$, seguito da una correzione dei guadagni.

Correzione tecnica in corso

XRP ha recentemente subito una correzione significativa, scendendo sotto il 50% di ritracciamento Fibonacci dell’onda rialzista che ha portato il prezzo dal minimo di 2,19$ al massimo di 2,5520$. Questo livello di ritracciamento è considerato cruciale dagli analisti tecnici, in quanto rappresenta un punto chiave dove i compratori potrebbero tornare a intervenire per sostenere il valore del token.

Parallelamente, il prezzo ha rotto al ribasso una trend line rialzista con supporto a 2,32$ sull’intervallo orario, segnalando un indebolimento della pressione rialzista a breve termine. Attualmente, XRP viene scambiato sotto i 2,42$ e al di sotto della SMA a 100 ore, un indicatore di trend che conferma la prevalenza di una fase di debolezza. Questa combinazione di fattori tecnici suggerisce che i rialzisti devono difendere livelli chiave per evitare un’ulteriore correzione verso i supporti più bassi.

Fonte: XRPUSD su TradingView.com

Resistenze chiave da monitorare

Se i rialzisti riusciranno a innescare un nuovo impulso verso l’alto, il primo livello di resistenza da monitorare è attorno ai 2,42$, zona che in passato ha fermato tentativi di rimbalzo. Superata questa soglia, il prezzo potrebbe puntare al primo ostacolo significativo a 2,50$, livello che rappresenta un punto psicologico e tecnico importante per la criptovaluta.

Oltre i 2,50$, XRP avrebbe la possibilità di testare nuovamente i 2,55$, massimo recente, dove i venditori sono risultati particolarmente attivi. Un breakout chiaro sopra questa cifra aprirebbe la strada a ulteriori rialzi verso i 2,58$ e un eventuale consolidamento oltre questa area potrebbe permettere alla criptovaluta di estendere il movimento fino ai 2,65$.

Il livello chiave successivo per i rialzisti, da monitorare come possibile target intermedio, si trova intorno ai 2,72$, che rappresenta una resistenza strategica di medio periodo. Raggiungere questa soglia confermerebbe un rafforzamento del trend rialzista e potrebbe attirare nuovi acquirenti sul mercato, aumentando le probabilità di ulteriori allunghi.

Possibile nuova discesa

Immagine di un token XRP che scivola lungo una strada di montagna

Se XRP non riuscirà a superare la zona di resistenza a 2,42$, potrebbe iniziare una nuova fase ribassista. Il supporto iniziale si trova a 2,32$ e coincide con il 61,8% di ritracciamento Fibonacci dell’onda rialzista. Il prossimo supporto principale è a 2,2750$.

In caso di rottura al ribasso e chiusura sotto i 2,2750$, il prezzo potrebbe continuare a scendere verso i 2,22$, con il livello successivo di supporto vicino ai 2,20$, al di sotto del quale XRP potrebbe testare i 2,12$.

Indicatori tecnici

  • MACD orario: mostra un aumento della pressione ribassista.
  • RSI orario: sotto il livello 50, confermando debolezza.
  • Supporti principali: 2,32$ e 2,2750$.
  • Resistenze principali: 2,42$ e 2,50$.

Il mercato resta quindi in bilico: i rialzisti cercano di difendere i livelli chiave, ma i segnali tecnici suggeriscono prudenza, con possibili correzioni se XRP non riuscirà a superare i 2,42$.

Lucio Prosperi
