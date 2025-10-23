Prezzo XRP sotto pressione: i rialzisti tentano di difendere livelli chiave

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP ha formato una base sopra i 2,25$ e ha avviato un’onda di recupero, seguendo il trend di Bitcoin ed Ethereum. La criptovaluta ha superato le resistenze a 2,40$ e 2,42$, con i rialzisti che sono riusciti a spingere il prezzo oltre i 2,50$. Tuttavia, i venditori sono rimasti attivi vicino al livello di 2,55$, dove si è registrato un massimo a 2,5520$, seguito da una correzione dei guadagni.

Correzione tecnica in corso

XRP ha recentemente subito una correzione significativa, scendendo sotto il 50% di ritracciamento Fibonacci dell’onda rialzista che ha portato il prezzo dal minimo di 2,19$ al massimo di 2,5520$. Questo livello di ritracciamento è considerato cruciale dagli analisti tecnici, in quanto rappresenta un punto chiave dove i compratori potrebbero tornare a intervenire per sostenere il valore del token.

Parallelamente, il prezzo ha rotto al ribasso una trend line rialzista con supporto a 2,32$ sull’intervallo orario, segnalando un indebolimento della pressione rialzista a breve termine. Attualmente, XRP viene scambiato sotto i 2,42$ e al di sotto della SMA a 100 ore, un indicatore di trend che conferma la prevalenza di una fase di debolezza. Questa combinazione di fattori tecnici suggerisce che i rialzisti devono difendere livelli chiave per evitare un’ulteriore correzione verso i supporti più bassi.

Fonte: XRPUSD su TradingView.com

Resistenze chiave da monitorare

Se i rialzisti riusciranno a innescare un nuovo impulso verso l’alto, il primo livello di resistenza da monitorare è attorno ai 2,42$, zona che in passato ha fermato tentativi di rimbalzo. Superata questa soglia, il prezzo potrebbe puntare al primo ostacolo significativo a 2,50$, livello che rappresenta un punto psicologico e tecnico importante per la criptovaluta.

Oltre i 2,50$, XRP avrebbe la possibilità di testare nuovamente i 2,55$, massimo recente, dove i venditori sono risultati particolarmente attivi. Un breakout chiaro sopra questa cifra aprirebbe la strada a ulteriori rialzi verso i 2,58$ e un eventuale consolidamento oltre questa area potrebbe permettere alla criptovaluta di estendere il movimento fino ai 2,65$.

Il livello chiave successivo per i rialzisti, da monitorare come possibile target intermedio, si trova intorno ai 2,72$, che rappresenta una resistenza strategica di medio periodo. Raggiungere questa soglia confermerebbe un rafforzamento del trend rialzista e potrebbe attirare nuovi acquirenti sul mercato, aumentando le probabilità di ulteriori allunghi.

Possibile nuova discesa

Se XRP non riuscirà a superare la zona di resistenza a 2,42$, potrebbe iniziare una nuova fase ribassista. Il supporto iniziale si trova a 2,32$ e coincide con il 61,8% di ritracciamento Fibonacci dell’onda rialzista. Il prossimo supporto principale è a 2,2750$.

In caso di rottura al ribasso e chiusura sotto i 2,2750$, il prezzo potrebbe continuare a scendere verso i 2,22$, con il livello successivo di supporto vicino ai 2,20$, al di sotto del quale XRP potrebbe testare i 2,12$.

Indicatori tecnici

MACD orario: mostra un aumento della pressione ribassista.

mostra un aumento della pressione ribassista. RSI orario: sotto il livello 50, confermando debolezza.

sotto il livello 50, confermando debolezza. Supporti principali: 2,32$ e 2,2750$.

2,32$ e 2,2750$. Resistenze principali: 2,42$ e 2,50$.

Il mercato resta quindi in bilico: i rialzisti cercano di difendere i livelli chiave, ma i segnali tecnici suggeriscono prudenza, con possibili correzioni se XRP non riuscirà a superare i 2,42$.