Ethereum meglio di Bitcoin come riserva di valore?

La società di gestione patrimoniale globale VanEck ha suggerito che nei prossimi anni Ethereum (ETH) potrebbe emergere come una riserva di valore superiore a Bitcoin (BTC).

Nell’ultimo rapporto mensile sulle criptovalute di VanEck, inerente il mese di luglio 2025, la nota società di gestione patrimoniale globale ha suggerito che Ethereum (ETH) potrebbe emergere come una riserva di valore superiore a Bitcoin (BTC).

Il rapporto evidenzia che negli ultimi mesi il tasso di inflazione di ETH è stato più basso rispetto a BTC e che la sua utilità all’interno della finanza decentralizzata (DeFi) è in crescita.

Ethereum una riserva di valore superiore a Bitcoin?

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di aziende ha diversificato le proprie tesorerie allocando capitali in asset digitali, in particolare Bitcoin. Tuttavia, le tendenze emergenti mostrano che le società stanno iniziando ad accumulare anche Ethereum, riconoscendone il potenziale come asset deflazionistico e generatore di rendimento.

Il rapporto di VanEck sottolinea che, mentre l’offerta limitata e le politiche di emissione prevedibili di Bitcoin lo rendono un forte candidato come riserva di valore, Ethereum offre una maggiore flessibilità finanziaria.

In particolare, i possessori di ETH possono mettere in staking le loro attività per guadagnare ricompense, raccogliere entrate di rete e partecipare a protocolli DeFi per generare rendimenti aggiuntivi.

Il rapporto evidenzia anche le differenze chiave nelle politiche monetarie delle due blockchain. Il tasso di emissione iniziale di Ethereum al momento del lancio era del 14,4%, rispetto al 9,3% di Bitcoin. Tuttavia, due importanti cambiamenti di politica hanno drasticamente ridotto il tasso di inflazione di ETH, portandolo al di sotto di quello di Bitcoin.

Il primo è stato l’Ethereum Improvement Proposal (EIP-1559), implementato nell’agosto 2021, che ha introdotto un meccanismo per “bruciare” una parte delle commissioni di transazione. Ciò ha effettivamente creato una pressione deflazionistica durante i periodi di elevata attività della rete, riducendo l’offerta totale di ETH.

Il secondo evento trasformativo è stato “The Merge” nel settembre 2022, quando Ethereum è passato da un meccanismo di consenso Proof-of-Work (PoW) a uno Proof-of-Stake (PoS). Questo cambiamento ha ridotto drasticamente l’emissione, da circa 13.000 ETH al giorno a circa 1.700 ETH al giorno, eliminando la necessità di pagare i miner.

A seguito di questi cambiamenti, nel marzo 2023 il tasso di inflazione di Ethereum è sceso per la prima volta al di sotto di quello di Bitcoin. Da allora, l’offerta di ETH è cresciuta solo dello 0,2%, rispetto al 3% di Bitcoin. Il rapporto afferma:

“L’offerta totale di ETH è diminuita tra il 7 ottobre 2022 e il 4 aprile 2024, passando da circa 120,6 milioni a un minimo di circa 120,1 milioni, raggiungendo un tasso di inflazione annualizzato (-0,25%) nel periodo considerato. Da allora, il token burn di ETH è stato ridotto a causa dell’aumento del throughput delle transazioni Ethereum e la rete ha accumulato un’offerta aggiuntiva (+0,5%). Ciononostante, nello stesso periodo, l’offerta di BTC è aumentata (+1,1%)”.

Grafico del tasso di inflazione di ETH – Fonte: VanEck

Le aziende si affrettano ad accumulare ETH

Nell’ultimo mese, diverse aziende hanno svelato strategie di tesoreria incentrate su Ethereum. La società di criptovalute Bit Digital, per esempio, ha recentemente superato i 120.000 ETH in totale.

Nel frattempo la società di mining di Bitcoin, BitMine Immersion Technologies, ha rivelato che le sue partecipazioni in ETH hanno superato gli 833.000 token, rendendola il più grande detentore aziendale conosciuto dell’asset digitale. Al momento della pubblicazione, ETH viene scambiato a 3.723 dollari, con un aumento del 2,48% nelle ultime 24 ore.