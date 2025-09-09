L’intelligenza artificiale prevede un fine d’anno super per Solana, PEPE e XRP

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo ChatGPT-5 XRP, Pepe e Shiba Inu stanno preparando i regali di natale per i trader. Secondo il noto chatbot, infatti, questi tre token potrebbero offrire rendimenti eccellenti già nelle settimane che precederanno le festività natalizie.

Il mercato mostra una tendenza favorevole alla crescita

L’ottimismo diffuso si giustifica anche grazie alle buone performance di Bitcoin che a luglio ha messo a segno il record di 124.128 dollari, superando il precedente massimo di 122.838 dollari del mese precedente.

Il rally ha subito una brusca frenata quando il Bureau of Labor Statistics ha sorpreso gli osservatori con dati sull’inflazione statunitense a luglio più alti del previsto.

Le novità sul piano normativo negli Stati Uniti hanno dato forte impulso agli investimenti istituzionali. In particolare, si apprezza l’approvazione della prima norma sulle stablecoin, il GENIUS Act, che introduce l’obbligo per gli emittenti di garantirne il valore con riserve 1:1.

Nel frattempo, la SEC è al lavoro sul Crypto Project, una riforma capillare pensata per modernizzare le leggi sui titoli e a delineare un contesto di maggiore chiarezza per le aziende blockchain.

Ci sono gli elementi per giustificare la ripresa di un ciclo rialzista. Per questo, molti analisti ritengono che la prossima stagione delle altcoin e delle meme coin potrebbe superare l’hype del 2021. A guidare la crescita ci sarebbero XRP, Pepe e Shiba Inu che potrebbero dominare la scena stando a quanto prevede ChatGPT.

XRP (XRP): ChatGPT prevede un rialzo di 3 volte fino a toccare i 10 dollari

Secondo ChatGPT, XRP ($XRP) potrebbe raggiungere i 10$ entro la fine del 2025. Se così fosse, l’aumento sarebbe di più di tre volte rispetto all’attuale prezzo di 2,98$.

Fonte ChatGPT

Il token ha già mostrato forza, raggiungendo i 3,65$ il 18 luglio, superando il massimo del 2018 di 3,40 $, prima di scendere di circa il 18% fino al livello attuale.

Ripple continua a stringere partnership strategiche a livello globale. Di recente, la nota banca d’affari Morgan Stanley ha dichiarato che la società rappresenta un valido concorrente sul panorama mondiale per lo storico operatore di pagamenti elettronici SWIFT.

Nel frattempo, la storica querelle legale tra la SEC e Ripple ha visto definitiva conclusione col ritiro del ricorso contro la sentenza del giudice. La conferma della sentenza del 2023 ha sancito che le vendite al dettaglio di XRP non infrangono le norme sui titoli creando un precedente storico per tutto il settore.

Se lo slancio aumenterà, ChatGPT prevede un obiettivo conservativo di 5-6 dollari, mentre 10 dollari rappresentano l’obiettivo durante un forte mercato rialzista.

Fonte TradingView

I segnali tecnici sembrano positivi: l’RSI è a un livello neutrale di 53, a indicare che la recente pressione di vendita si è attenuata. Negli ultimi 12 mesi, XRP ha guadagnato il 467%, superando di gran lunga Bitcoin (108%) ed Ethereum (91%).

Pepe (PEPE): per ChatGPT la più grande meme coin non associata a Doge ha un potenziale di rialzo di 4 volte

Dopo il debutto ad aprile 2023, Pepe ($PEPE) è rapidamente diventato una delle tre principali meme coin e la prima se non si tiene conto dei token a tema DOGE, grazie alla capitalizzazione di mercato di 4,3 miliardi di dollari.

Nonostante la forte concorrenza, Pepe rimane un punto di riferimento grazie alla sua elevata liquidità e alla sua community fedele. Di tanto in tanto, anche Elon Musk si è espresso a favore di PEPE nei suoi post su X.

Fonte ChatGPT

Attualmente valutato a $ 0,00001023, Pepe è salito del 4% negli ultimi giorni, sebbene a causa della sua elevata capitalizzazione di mercato, sia cresciuto più lentamente rispetto al resto del settore delle meme coin, che è cresciuto del 9%.

Se il mercato riuscirà a stabilizzarsi, Pepe potrebbe arrivare a $0,000026 già questo autunno, a patto di superare la resistenza nell’intervallo $0,000018-$0,000022.

In uno scenario estremamente rialzista, ChatGPT prevede che Pepe possa salire a $0,00004, il che rappresenterebbe un facile 4x per gli attuali possessori.

Fonte TradingView

Il grafico mostra ora un pattern a cuneo discendente disegnato da novembre a marzo, che di solito indica un andamento rialzista. Pepe potrebbe registrare una forte accelerazione sulla spinta di una normativa più favorevole.

Solana (SOL): le ipotesi sugli ETF e la crescita della rete puntano verso i 400 dollari

Solana ($SOL) continua ad affermarsi come leader nell’ecosistema degli smart contract. Ha raggiunto un valore di mercato di 116,5 miliardi di dollari, mentre il valore totale bloccato (TVL) ammonta a 10,7 miliardi di dollari.

Fonte ChatGPT

Solana rimane la prima scelta sia per gli sviluppatori che per gli investitori istituzionali.

L’ottimismo deriva in parte dalle ipotesi di una prossima approvazione di un ETF spot su Solana negli Stai Uniti già nelle prossime settimane. Se così fosse, si prevedono forti afflussi come è stato già per gli ETF collegati a Bitcoin ed Ethereum.

All’inizio di quest’anno, il presidente Trump aveva lasciato intendere che Solana avrebbe potuto essere inclusa nella riserva nazionale di Bitcoin proposta dagli Stati Uniti, alimentando ulteriormente le previsioni ottimiste.

Fonte TradingView

Al momento mancano conferme al riguardo, dato che per adesso si tratterebbe di conservare solo i token posti sotto sequestro dalle autorità statunitensi.

Dal punto di vista tecnico, Solana si è scrollata di dosso un prolungato trend ribassista. Dopo aver raggiunto i 250 dollari a gennaio, essere sceso a 100 dollari ad aprile e aver poi recuperato fino all’attuale livello di 215 dollari, il prezzo è tornato in rialzo.

ChatGPT prevede che, dopo aver rotto un pattern a cuneo discendente all’inizio dell’anno e aver formato una bandiera rialzista a metà estate, Solana potrebbe salire verso i 400 dollari entro il 2025, segnando un aumento importante rispetto al precedente massimo storico di 293,31 dollari di gennaio.

Questo traguardo ambizioso dipenderà dall’entrata in vigore di una legge completa sulle criptovalute da parte della SEC entro la fine dell’anno.

Maxi Doge (MAXI): il cugino muscoloso di Dogecoin

Per gli investitori in cerca di progetti promettenti che passano inosservati a ChatGPT, è il caso di puntare gli occhi su un nuovo concorrente di Dogecoin: Maxi Doge (MAXI), il “cugino pompato” della meme coin originale.

Man mano che Dogecoin è diventato un asset multimiliardario, l’andamento dei prezzi si è spesso allineato a quello di Bitcoin ed Ethereum e la sua volatilità si è attenuata rispetto alla frenesia del 2021.

Gli investitori alla ricerca di meme coin più rischiose e con un potenziale maggiore possono dare una chance a Maxi Doge. La prevendita sta conquistando l’interesse dei trader e ha già raccolto quasi 2 milioni di dollari in poche settimane dal suo lancio.

MAXI è costruito sullo standard ERC-20 e mira ad espandere la sua presenza su Telegram e Discord, dove potrebbe ospitare competizioni di trading e collaborare con altri progetti.

Dei 150,24 miliardi di token, il 25% sarà destinato al Maxi Fund per marketing e partnership. I possessori potranno anche fare staking, con rendimenti dinamici che ora si aggirano intorno al 163%.

Il prezzo di prevendita al momento è di $0,000256 e aumenterà nelle prossime ore.

Gli investitori possono partecipare accedendo al sito ufficiale di Maxi Doge utilizzando wallet come MetaMask o Best Wallet.