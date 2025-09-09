Ripple sbarca in Spagna: accordo con BBVA per la custodia crypto

Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha annunciato oggi una partnership con BBVA, una delle principali banche europee con sede in Spagna, che integrerà la soluzione Ripple Custody per gestire asset tokenizzati e criptovalute.

La banca spagnola aveva già lanciato un servizio di trading e custodia per Bitcoin ed Ethereum, ma grazie all’integrazione con Ripple Custody potrà ora gestire l’intero processo in autonomia: dall’acquisto alla conservazione sicura degli asset digitali, offrendo così ai clienti retail un servizio di custodia end-to-end direttamente all’interno della banca.

L’integrazione rafforza una partnership già attiva con BBVA Svizzera e Garanti BBVA in Turchia, consolidando la posizione del gruppo tra le banche più innovative d’Europa.

Secondo Ripple, l’arrivo delle regole MiCA ha spinto le banche europee ad accelerare sul fronte crypto. “BBVA è da sempre tra gli istituti più innovativi e siamo orgogliosi di supportarla con la tecnologia di custodia più sicura e conforme del mercato”, ha dichiarato Cassie Craddock, MD Europe di Ripple.

Analisi del prezzo di XRP

Intanto XRP continua a guadagnare terreno. Il grafico daily mostra l’andamento della crypto da gennaio a settembre 2025. Dopo una prima fase ribassista fino a giugno, il prezzo ha avviato un rally esplosivo a luglio, toccando i massimi sopra i $3,60.

Da allora il trend è laterale, con oscillazioni tra $2,70 e $3,50. Attualmente XRP si trova in fase di recupero sopra quota $3, confermandosi come una delle crypto da non perdere nel 2025.

Andamento giornaliero di XRP/USD da gennaio a settembre 2025. Dopo il rally estivo fino a $3,60, la criptovaluta consolida tra supporto a $2,70 e resistenza a $3,50, con un recupero sopra i $3 nelle ultime sedute. – Fonte: Trading View

Uun breakout sopra i $3,1 potrebbe aprire la strada a un nuovo rialzo, mentre sotto i $2,7 il rischio è di una correzione verso i $2,4.