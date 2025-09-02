L’intelligenza artificiale prevede il target di XRP di fine settembre

Per capire se il token di Ripple potrebbe riprendere a salire, abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli di intelligenza artificiale.

Il token di XRP ha aperto il mese di settembre in rosso sotto la soglia dei 3 dollari, ma si intravede un barlume di speranze.

Secondo i dati del mercato di scommesse Polymarket, le probabilità che un Exchange-Traded Fund (ETF) debutti sul mercato quest’anno sono salite all’87%.

Inoltre, Bloomberg prevede un afflusso di 5-8 miliardi di dollari, nel caso in cui l’ok da parte dell’ente borsistico americano dovesse arrivare entro ottobre.

In aggiunta, le whale sono tornate a comprare l’asset. Nelle ultime due settimane di agosto, hanno acquistato 340 milioni di XRP, per un valore di circa 900 milioni di dollari. Si è trattata della più grande ondata di acquisti da parte delle balene dalla metà del 2024. Anche gli afflussi sugli exchange rimangono elevati, con 260 milioni di XRP a settimana.

A dare una spinta al sentiment è stata anche la conclusione ufficiale ad agosto della lunga battaglia legale tra Ripple e la SEC, Securities and Exchange Commission americana. Le restrizioni sulle vendite istituzionali di XRP sono state eliminate e ora Ripple può stringere partnership con banche come SBI Holdings.

L’AI prevede il prezzo di XRP a fine mese

Per capire se il token potrebbe riprendere a salire entro la fine del mese, abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli di intelligenza artificiale come Claude 4 Sonnet, Grok 3 e GPT-4o.

I modelli AI restano bearish e non lasciano presagire nulla di buono. Stimano un prezzo medio di 2,70 dollari per XRP entro il 30 settembre, con un calo del 2,53% rispetto agli attuali 2,77 dollari.

La previsione più ribassista è stata pubblicata dal modello di intelligenza artificiale di Anthropic, Claude 4 Sonnet. Stima un obiettivo di 2,55 dollari per l’asset, con un ribasso dell’8% rispetto suo prezzo attuale.

Anche Grok 3 è ribassista e ha stabilito un obiettivo di 2,65 dollari: un – 4,33% rispetto al valore di XRP. L’unico modello AI rialzista è GPT-4o, visto che prevede un leggero rialzo fino al livello dei 2,90 dollari entro la fine del mese, con un guadagno del 4,69%.

XRP potrebbe registrare un’inversione?

Dal punto di vista tecnico, XRP sta mostrando segni di debolezza. Il segno rosso domina su tutti i grafici: nel timeframe settimanale ha segnato un ribasso del 6,51%, mentre in quello mensile è in perdita del 3,71%.

L’asset è ancora sotto pressione e ora sta scambiando al livello di 2,77 dollari, sotto la sua media mobile a 50 giorni (MA) situata a 3,09 dollari.

Anche gli indicatori confermano la tendenza al ribasso, poiché la media mobile/divergenza di convergenza (MACD) si attesta a -0,062, sotto la sua linea di segnale a -0,035 e con un istogramma in negativo di -0,027.

Le pendenze iniziano a segnalare un possibile rallentamento della discesa.

L’indice di forza relativa (RSI) si trova a 41,27, in zona neutra, ma con tendenza ribassista. Lo stocastico (%K a 20,71 e %D a 13,19) si sta avvicinando alla zona di ipervenduto.

Segnali deboli, ma che potrebbero indicare l’avvicinarsi di un minimo di breve termine, con la possibilità di un rimbalzo, se tornasse pressione d’acquisto.

L’asset deve riuscire a tenere i 2,76 dollari. In questo modo potrebbe aprire la strada a un recupero verso 3,20 dollari. In caso di breakout netto, potrebbe spingersi verso i 3,60 dollari.

Grafico mensile di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Gli holder di XRP stanno utilizzando Best Wallet per gestire l’asset

Intanto molti investitori stanno tenendo i propri asset nell’app di Best Wallet. Si tratta di un wallet self-custodial, che consente di detenere XRP e altri numerosi altri token in totale sicurezza, mantenendo il pieno controllo delle private key.

Nell’app sono presenti diverse funzionalità, tra cui “Upcoming Tokens”, una sezione dedicata ai progetti in fase di prevendita selezionati dal team di sviluppo.

Il wallet ha lanciato anche il suo token nativo, $BEST, che garantisce vantaggi esclusivi agli utenti, tra cui sconti sulle fees di transazione e ricompense dallo staking più elevate.

