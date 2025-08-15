ETF su XRP: secondo il CEO di Ripple l’attesa è quasi finita!

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 15, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le discussioni su un possibile ETF Spot su XRP continuano a crescere nella comunità crypto, anche tra figure di spicco e noti esperti del settore che attendono una decisione dalla SEC statunitense, prevista per ottobre 2025.

In questo contesto Brad Garlinghouse – presidente di Ripple – si è voluto esporre in prima persona e ha affermato che ci sia un’alta probabilità che un prodotto finanziario di questo tipo ottenga l’approvazione.

Gli ETF su XRP stanno per arrivare sul mercato

Brad Garlinghouse ha fatto un’audace previsione riguardo agli XRP Spot Exchange-Traded Funds (ETF). Il CEO, condividendo la sua visione sul fondo, ha dichiarato che “sarà approvato dalla SEC e che il trading inizierà a breve”.

Brad Garlinghouse: “XRP ETFs represent the transition from speculative retail trading to institutional adoption.” 💯



This is precisely why XRP ETFs are essential. 🎯



ETFs will be “approved and trading SOON.” ⏰



Listen.👇 https://t.co/KbInec6y5W pic.twitter.com/KNLufoPeld — SMQKE (@SMQKEDQG) August 13, 2025

Garlinghouse ha sottolineato il suo ottimismo nei confronti del fondo durante un’intervista con Yoni Assia, CEO e fondatore di eToro, e Sam North, analista di mercato presso eToro. La sua dichiarazione trova sostegno in quello che è successo con gli ETF Spot su Bitcoin che, nonostante le sfide costanti da parte della SEC statunitense, hanno comunque ottenuto l’approvazione della Commissione e adesso viaggiano con il vento in poppa.

Considerando il lancio monumentale degli ETF Spot su BTC, Brad Garlinghouse ritiene che un ETF su XRP sia inevitabile. Secondo lui, questi fondi rappresentano il passaggio dal trading speculativo al dettaglio all’adozione istituzionale. Inoltre, l’approvazione di un ETF su XRP da parte della SEC rappresenterebbe “un segnale positivo per l’altcoin e per l’intero ecosistema delle criptovalute”.

Queste dichiarazioni arrivano mentre la competizione per la supremazia nella prossima ondata di offerte di ETF sugli asset digitali si fa sempre più intensa.

Il CEO di Canary si mostra ottimista sul fondo

Anche Steven McClurg, CEO di Canary Capital, si è espresso sull’argomento e ha previsto che un potenziale ETF su XRP potrebbe superare gli ETF basati su Ethereum e ha evidenziato tre motivi chiave per cui il fondo XRP risulterebbe superiore a quello legato a ETH.

🚨 BREAKING NEWS🚨



Canary Capital’s CEO says an #XRP ETF could outperform Ethereum ETFs. 💥📈



The race hasn’t even started… and $XRP might already be in the lead. 🚀 pic.twitter.com/63olo3Y8lP — John Squire (@TheCryptoSquire) August 12, 2025

Il primo fattore chiave riguarda lo staking, che secondo lui potrebbe limitare le performance degli ETF su ETH rispetto a quelli su XRP perché acquistare un ETF su Ethereum è meno conveniente, dato che gli operatori di mercato possono comprare Ethereum sia off-chain sia on-chain, ottenendo comunque profitti significativi. Di conseguenza, l’ETF su XRP risulta superiore, visto che l’altcoin non consente lo staking; in questo modo “gli investitori non perdono nulla”, che l’acquisto avvenga tramite exchange o ETF.

Il secondo motivo riguarda la leadership nella categoria: Ethereum affronta una concorrenza significativa nel suo settore rispetto a XRP, rendendo più complesso per gli operatori di mercato comprendere appieno l’asset. Questo rafforza la posizione di XRP come vero leader, aumentando la probabilità che gli investitori scelgano questo asset rispetto a ETH.

Infine, McClurg ha dichiarato che il fondo potrebbe registrare una domanda significativa superiore a quella degli ETF su Ethereum una volta lanciato. Questa forte domanda sarà probabilmente guidata dalla solida comunità di XRP e dal numero elevato di appassionati che sostengono il fondo.

Per quanto riguarda i flussi di capitale, McClurg ha previsto che il fondo potrebbe attirare 5 miliardi di dollari nel primo mese dal lancio. Considerando tutti questi fattori, esiste un’alta probabilità che l’XRP ETF superi il corrispondente ETF su ETH.