L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di XRP, Aster e ADA a fine mese

Ci siamo rivolti al modello AI di Claude per capire l'andamento di XRP, ADA e ASTER entro fine mese.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’“Uptober” è iniziato e il mercato crypto ha già ripreso slancio. Bitcoin è tornato sopra la soglia dei 118.000 dollari e il segmento delle altcoin è in verde.

Per questo motivo, ci siamo rivolti al modello AI di Claude per capire l’andamento di XRP, Cardano e ASTER entro fine mese.

L’ottimismo è in crescita, visto che nelle prossime settimane potrebbero essere approvati una serie di ETF spot sulle altcoin.

XRP supererà i 10 dollari?

XRP sta oscillando intorno ai 2,97 dollari, vicino a un supporto chiave. Le stime per ottobre 2025 puntano a un rialzo verso la soglia dei 3,25 dollari. Si tratterebbe di un rialzo del 12,8%.

Le previsioni più bullish stimano target ambiziosi tra 10,50 e 11,20 dollari, visto che nei grafici sono presenti pattern come triangoli ascendenti.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Il catalizzatore principale resta il possibile debutto di un ETF spot. Per gli esperti è ormai una certezza e le stime sul mercato di scommesse Polymarket sono arrivate al 99%.

Se l’ok dovesse arrivare già a ottobre, il token di Ripple potrebbe spingersi verso i 4 dollari entro fine anno.

Le previsioni più prudenti stimano target tra 2 e 3 dollari, mentre quelle più bullish prevedono obiettivi oltre i 10 dollari.

L’AI prevede un rally esplosivo per Aster

ASTER sta scambiando a 1,68 dollari, con un rialzo di oltre il 1.500% dal debutto del token a settembre 2025.

Gli analisti stimano un possibile picco a 4,35 dollari entro l’anno, mentre le stime più caute indicano un target di 2,07 dollari.

L’exchange decentralizzato multi-chain opera soprattutto sui perpetual contracts e domina con un volume di trading giornaliero perpetuo di 42 miliardi di dollari, superando Hyperliquid.

Restano i rischi legati agli sbocchi dei token. Da ottobre 2025 al secondo trimestre 2026 potrebbero entrare sul mercato 800 milioni di token, aumentando la pressione di vendita. L’utilità del token tra fees, staking e governance continua a sostenere la domanda, rafforzando il ruolo di ASTER come infrastruttura chiave della DeFi.

If we break above and hold this key level 1.73 we'll fly.$ASTER pic.twitter.com/2JmOd3IFpA — AlphaWire (@AlphaWireFeed) October 2, 2025

ADA potrebbe raggiungere 3 dollari?

Cardano sta scambiando in un range tra 0,90 e 0,92 dollari dopo il recupero dai minimi. L’asset resta bloccato sotto una resistenza di lungo periodo a 300 giorni: un superamento potrebbe aprire la strada a un nuovo massimo.

L’AI stima un rialzo per ADA del 31,3% fino a 1,03 dollari entro fine ottobre, con un’estensione fino a 1,15 dollari a marzo 2026 (+46,4%). Per fine anno, il range previsto è tra 0,66 e 1,88 dollari, con un target rialzista a 2,36 dollari.

Cardano (ADA) 24h 7d 30d 1y All time

Un breakout sopra la soglia di 0,92 a ottobre potrebbe spingere ADA verso 1,32 dollari. Alcuni analisti vedono anche scenari oltre i 3 dollari nel 2025, sostenuti dai progressi nella governance e dal potenziale via libera agli ETF.

Gli indicatori tecnici restano misti. Il sentiment è leggermente positivo, nonostante la concorrenza crescente di blockchain più rapide ed economiche.

Pepenode potrebbe esplodere dopo il listing?

Alla domanda su quale fosse la crypto emergente più promettente, il modello AI di Claude ha indicato Pepenode (PEPENODE) come prima scelta. Si tratta di una nuova meme coin con utility a tema Pepe.

Pepenode è un progetto GameFi su Ethereum che unisce meme coin e un modello mine-to-earn virtuale. Consente di creare un rig di mining virtuale, acquistare nodi, attivare un server e generare rendimenti passivi.

Il progetto introduce un mining virtuale dove gli investitori possono guadagnare meme coin come Pepe, Fartcoin e altre.

Pepenode è in piena prevendita ed è disponibile al prezzo di 0,0010831 dollari, ma aumenterà nella prossima fase di prevendita.