Cryptonews Previsione Prezzi

L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Hedera per fine anno

Previsione
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Per capire l'andamento dell'asset entro fine dicembre, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale tra cui Claude Sonnet 4, GPT-4o e ChatGPT-5.
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Hedera

Ieri Hedera ha toccato un picco intraday di 0,21 dollari dopo un forte aumento del 16%, per poi tornare a tingersi di rosso oggi insieme al resto del mercato.

A spingere al rialzo l’asset crypto è stato un importante sviluppo: il debutto dell’ETF spot su Hedera firmato Canary Capital, il Canary Hedera ETF, sul Nasdaq col ticker HBR.

Il fondo spot offre un’esposizione diretta a HBAR, con la custodia affidata a BitGo e Coinbase Custody, mentre i prezzi saranno forniti da CoinDesk Indices. Si tratta di una svolta epocale per l’ecosistema di Hedera, dato che aprirà la porta a flussi regolamentati dalla finanza tradizionale.

L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Hedera per fine anno

Per capire l’andamento dell’asset entro fine dicembre, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale tra cui Claude Sonnet 4, GPT-4o e ChatGPT-5.

I primi due prevedono un prezzo medio di 0,245 dollari per Hedera. Si tratterebbe di un guadagno di circa il 22% rispetto al prezzo attuale di 0,20 dollari.

Per quanto riguarda lo scenario bullish, prevedono un target di circa 0,27 dollari, mentre in quello al ribasso stimano un obiettivo di 0,22 dollari. A incidere sulla traiettoria dell’asset nei prossimi mesi, secondo i modelli AI, saranno gli afflussi istituzionali.

Hedera Hashgraph (HBAR)
24h7d30d1yAll time

Anche per l’AI di ChatGPT-5 l’elemento chiave sono gli afflussi nel fondo. Prevede un movimento verso il range di 0,25-0,30 dollari entro fine anno, a condizione che i volumi degli ETF spot continueranno a crescere e i fondamentali del progetto rimarranno intatti. Altrimenti, stima un target tra 0,22 e 0,24 dollari.

L'AI prevede il prezzo di Hedera
ChatGPT-5 prevede il prezzo di Hedera. Fonte: ChatGPT-5

Alternativa a Hedera

Resta da vedere quale scenario seguirà Hedera nei prossimi mesi. Intanto gli investitori stanno diversificando il portafoglio anche con altre migliori altcoin.

Alcune sono ancora in fase di prevendita, come Bitcoin Hyper, un nuovo layer 2 basato sulla chain di BTC, pensato per superare i limiti della mainnet. Il token nativo HYPER serve per pagare le fees di transazione e partecipare alla governance.

I titolari lo possono mettere in staking fin da subito senza dover aspettare la fine della prevendita.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper e acquistare il token nativo HYPER utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o una carta di credito.


Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
