L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Ethereum per fine anno

Visto l’andamento di Ethereum, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale per capire quali fattori potrebbero influenzare lo slancio dell’asset nei prossimi mesi.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum sta attraversando un periodo di forte volatilità, insieme al resto del mercato, ma i modelli di intelligenza artificiale restano bullish e prevedono una ripresa.

La seconda crypto per market cap non è riuscita a tenere la soglia dei 4.000 dollari e al momento sta scambiando in rosso al livello di 3.993 dollari, con un calo del 2,26% nelle ultime 24 ore.

Anche negli altri timeframe domina il segno meno: in quello settimanale ha registrato un calo dell’8%, mentre in quello mensile ha accumulato una perdita del 10%.

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

L’AI prevede il prezzo di Ethereum

Visto l’andamento di Ethereum, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale per capire quali fattori potrebbero influenzare lo slancio dell’asset nei prossimi mesi.

Per il modello di OpenAI, ChatGPT, i forti afflussi nei fondi spot basati sull’altcoin e la crescente adozione istituzionale potrebbero spingere Ethereum fino a 8.000 dollari entro fine anno.

In caso di rallentamento macroeconomico, calo di interesse degli investitori e pressione normativa, la seconda crypto per market cap potrebbe subire un forte crollo fino a 3.000 dollari.

ChatGPT prevede il prezzo di ETH. Fonte: ChatGPT

Secondo il modello AI, il target più probabile si trova nel range compreso tra 5.000 e 6.200 dollari. Stima un obiettivo di 5.800 dollari se le tendenze attuali dovessero rimanere stabili.

Gli altri modelli di intelligenza artificiale sono meno rialzisti e stimano un prezzo medio di 4.117 dollari per l’asset a metà dicembre. Si tratterebbe di un rialzo del 3%.

L’AI di GPT-4o ha stimato un prezzo di 4.250 dollari (+6,73%), un obiettivo più basso rispetto alla previsione di ChatGPT-5, che indica un target di fine anno di 5.800 dollari. Anche il modello AI di Grok 3 ha riportato gli stessi valori per l’asset, mentre Claude Sonnet 4 è bearish e ha previsto un calo del 3%, con ETH a 3.850 dollari.

Per tutti i modelli AI, gli afflussi negli ETF restano il principale motore per il movimento al rialzo dell’asset. Gli indicatori tecnici, invece, suggeriscono una crescita più graduale, almeno fino a fine anno.

Best wallet conquista la community crypto

Molti utenti della community stanno tenendo l’altcoin nel wallet crypto self-custodial Best Wallet. Oltre a poter gestire ETH e numerosissime crypto, gli utenti possono scambiarle in valuta fiat direttamente nell’app e accedere alle migliori crypto presale nella sezione “Upcoming Tokens”.

Il token nativo del wallet, BEST, in piena prevendita, serve per accedere alle funzionalità avanzate. Inoltre, è possibile metterlo in staking fin da subito per ottenere un reddito passivo.