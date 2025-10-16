L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Ethereum per fine anno
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ethereum sta attraversando un periodo di forte volatilità, insieme al resto del mercato, ma i modelli di intelligenza artificiale restano bullish e prevedono una ripresa.
La seconda crypto per market cap non è riuscita a tenere la soglia dei 4.000 dollari e al momento sta scambiando in rosso al livello di 3.993 dollari, con un calo del 2,26% nelle ultime 24 ore.
Anche negli altri timeframe domina il segno meno: in quello settimanale ha registrato un calo dell’8%, mentre in quello mensile ha accumulato una perdita del 10%.
L’AI prevede il prezzo di Ethereum
Visto l’andamento di Ethereum, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale per capire quali fattori potrebbero influenzare lo slancio dell’asset nei prossimi mesi.
Per il modello di OpenAI, ChatGPT, i forti afflussi nei fondi spot basati sull’altcoin e la crescente adozione istituzionale potrebbero spingere Ethereum fino a 8.000 dollari entro fine anno.
In caso di rallentamento macroeconomico, calo di interesse degli investitori e pressione normativa, la seconda crypto per market cap potrebbe subire un forte crollo fino a 3.000 dollari.
Secondo il modello AI, il target più probabile si trova nel range compreso tra 5.000 e 6.200 dollari. Stima un obiettivo di 5.800 dollari se le tendenze attuali dovessero rimanere stabili.
Gli altri modelli di intelligenza artificiale sono meno rialzisti e stimano un prezzo medio di 4.117 dollari per l’asset a metà dicembre. Si tratterebbe di un rialzo del 3%.
L’AI di GPT-4o ha stimato un prezzo di 4.250 dollari (+6,73%), un obiettivo più basso rispetto alla previsione di ChatGPT-5, che indica un target di fine anno di 5.800 dollari. Anche il modello AI di Grok 3 ha riportato gli stessi valori per l’asset, mentre Claude Sonnet 4 è bearish e ha previsto un calo del 3%, con ETH a 3.850 dollari.
Per tutti i modelli AI, gli afflussi negli ETF restano il principale motore per il movimento al rialzo dell’asset. Gli indicatori tecnici, invece, suggeriscono una crescita più graduale, almeno fino a fine anno.
Best wallet conquista la community crypto
Molti utenti della community stanno tenendo l’altcoin nel wallet crypto self-custodial Best Wallet. Oltre a poter gestire ETH e numerosissime crypto, gli utenti possono scambiarle in valuta fiat direttamente nell’app e accedere alle migliori crypto presale nella sezione “Upcoming Tokens”.
Il token nativo del wallet, BEST, in piena prevendita, serve per accedere alle funzionalità avanzate. Inoltre, è possibile metterlo in staking fin da subito per ottenere un reddito passivo.
