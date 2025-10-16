BTC $108,009.40 -2.69%
Previsione Prezzi

L'intelligenza artificiale prevede il prezzo di Ethereum per fine anno

eth ethereum
Visto l’andamento di Ethereum, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale per capire quali fattori potrebbero influenzare lo slancio dell’asset nei prossimi mesi.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
ChatGPT prevede il prezzo di ETH.

Ethereum sta attraversando un periodo di forte volatilità, insieme al resto del mercato, ma i modelli di intelligenza artificiale restano bullish e prevedono una ripresa.

La seconda crypto per market cap non è riuscita a tenere la soglia dei 4.000 dollari e al momento sta scambiando in rosso al livello di 3.993 dollari, con un calo del 2,26% nelle ultime 24 ore.

Anche negli altri timeframe domina il segno meno: in quello settimanale ha registrato un calo dell’8%, mentre in quello mensile ha accumulato una perdita del 10%.

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

L’AI prevede il prezzo di Ethereum

Visto l’andamento di Ethereum, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale per capire quali fattori potrebbero influenzare lo slancio dell’asset nei prossimi mesi.

Per il modello di OpenAI, ChatGPT, i forti afflussi nei fondi spot basati sull’altcoin e la crescente adozione istituzionale potrebbero spingere Ethereum fino a 8.000 dollari entro fine anno.

In caso di rallentamento macroeconomico, calo di interesse degli investitori e pressione normativa, la seconda crypto per market cap potrebbe subire un forte crollo fino a 3.000 dollari.

L'AI prevede il prezzo di Ethreum
ChatGPT prevede il prezzo di ETH. Fonte: ChatGPT

Secondo il modello AI, il target più probabile si trova nel range compreso tra 5.000 e 6.200 dollari. Stima un obiettivo di 5.800 dollari se le tendenze attuali dovessero rimanere stabili.

Gli altri modelli di intelligenza artificiale sono meno rialzisti e stimano un prezzo medio di 4.117 dollari per l’asset a metà dicembre. Si tratterebbe di un rialzo del 3%.

L’AI di GPT-4o ha stimato un prezzo di 4.250 dollari (+6,73%), un obiettivo più basso rispetto alla previsione di ChatGPT-5, che indica un target di fine anno di 5.800 dollari. Anche il modello AI di Grok 3 ha riportato gli stessi valori per l’asset, mentre Claude Sonnet 4 è bearish e ha previsto un calo del 3%, con ETH a 3.850 dollari.

Per tutti i modelli AI, gli afflussi negli ETF restano il principale motore per il movimento al rialzo dell’asset. Gli indicatori tecnici, invece, suggeriscono una crescita più graduale, almeno fino a fine anno.

Best wallet conquista la community crypto

Molti utenti della community stanno tenendo l’altcoin nel wallet crypto self-custodial Best Wallet. Oltre a poter gestire ETH e numerosissime crypto, gli utenti possono scambiarle in valuta fiat direttamente nell’app e accedere alle migliori crypto presale nella sezione “Upcoming Tokens”.

Il token nativo del wallet, BEST, in piena prevendita, serve per accedere alle funzionalità avanzate. Inoltre, è possibile metterlo in staking fin da subito per ottenere un reddito passivo.

Logo

Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
