Previsioni prezzo Ethereum: i 4500 dollari come primo obiettivo

I trader stanno osservando la formazione di un pattern "Power of 3", che potrebbe anticipare un breakout importante.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum si trova in una fase tecnica interessante: il trader esperto @Crypto_ROD segnala la possibile formazione della struttura “Power of 3”, che indica una fase di accumulo di liquidità.

Il prezzo sta raggiungendo una zona in cui potrebbe avvenire un’inversione, potenzialmente aprendo la strada a nuovi rialzi. Il che la conferma come una tra le criptovalute con maggiore potenziale da tenere sotto osservazione al momento.

Il prezzo di Ethereum riflette la struttura Po3

La strategia “Power of 3” nasce dal modello di trading ICT e si sviluppa in tre fasi: accumulazione, manipolazione e distribuzione. In queste fasi, i principali operatori di mercato accumulano liquidità, eliminano le posizioni più deboli e guidano la direzione del mercato.

Questo pattern si riconosce da tre incursioni consecutive su una zona cruciale di supporto o resistenza, che spesso anticipano un breakout.

Secondo @Crypto_ROD, se la zona di supporto attuale dovesse reggere, il prezzo di Ethereum potrebbe dirigersi verso i 4.500-4.800 dollari. Questo momento viene descritto come “Punto di Fallimento”, ovvero il punto in cui gli operatori meno convinti escono dal mercato e nuovi acquirenti prendono il loro posto.

$ETH Po3 into 3 tap setup



Market is a scam if it fails pic.twitter.com/yHjyGXblXR — Crypto-ROD (@Crypto_R0D) October 15, 2025

Il prezzo di Ethereum è influenzato anche da fattori macroeconomici. Le indicazioni della Federal Reserve sui possibili cambiamenti dei tassi di interesse stanno aumentando l’incertezza tra gli investitori.

I flussi verso gli ETF su ETH restano rilevanti: l’iShares Ethereum Trust di BlackRock ha registrato afflussi intorno ai 500 milioni di dollari, segnale di un solido interesse istituzionale.

Un altro elemento positivo è l’aggiornamento Dencun, che migliora l’efficienza dei rollup tramite l’uso dei blob di dati e riduce le commissioni per le transazioni Layer-2. I rendimenti medi dello staking superano ora il 5%, rendendo Ethereum ancora più interessante per chi punta a mantenerlo nel lungo periodo.

Attualmente Ethereum si trova vicino ai 4.000 dollari, dopo aver perso quasi l’11% nell’ultimo mese. Il massimo storico raggiunto è stato di 4.953 dollari.

Il quadro macroeconomico frena la crescita di Ethereum

Nonostante il “Power of 3” sia un pattern apprezzato dalla comunità, la performance di Ethereum resta legata alle condizioni generali del mercato.

I backtest dimostrano spesso l’efficacia di questa configurazione, ma fattori macroeconomici e nuove normative possono modificarne l’esito rapidamente.

I fondamentali di Ethereum restano comunque solidi. La rete continua a supportare la maggior parte delle applicazioni DeFi, i principali progetti NFT e molte reti Layer-2. Finché il prezzo rimane sopra la soglia psicologica dei 4.000 dollari, diversi analisti prevedono spazio per ulteriori aumenti.

Meme coin: un’alternativa interessante a Dogecoin

Per chi cerca maggiore volatilità e rendimenti più elevati, le meme coin rappresentano un’opportunità da considerare. Il settore si arricchisce con Maxi Doge ($MAXI), una nuova meme coin che sta già attirando molto interesse grazie alla sua prevendita, con quasi 200.000 dollari raccolti in pochi giorni. L’interesse degli investitori al dettaglio è in forte crescita.

Maxi Doge si rivolge agli amanti del rischio e ai trader che prediligono operare con una leva finanziaria molto alta, fino a 1000x. Investire in $MAXI oggi permette di entrare a un prezzo vantaggioso prima del previsto aumento di martedì. Vuoi rendimenti extra? Puoi bloccare i tuoi token e ottenere un rendimento annuo fino al 1420% APY.