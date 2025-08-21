L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Bitcoin al 1° settembre

Abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli AI per capire quale potrebbe essere l'andamento di Bitcoin fino al primo giorno di settembre.

Il mercato crypto sta vivendo una forte volatilità. Dopo aver toccato un nuovo massimo sopra i 124.000 dollari la scorsa settimana, Bitcoin è tornato intorno ai 113.000 dollari. A contribuire al ribasso sono state le whale, che hanno liquidato circa 3,45 miliardi di dollari nell’asset.

Nelle ultime 24 ore Bitcoin ha registrato un leggero aumento dello 0,1%, ma su base settimanale resta tinto di rosso con un -6,48%, come anche su quella mensile: – 3,65%.

Intanto la Fed raffredda le speranze di un allentamento. I verbali del FOMC di luglio hanno mostrato che la banca centrale è ancora preoccupata per l’inflazione, più che per un eventuale indebolimento del mercato del lavoro.

A pesare è anche il dato sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI), pubblicato la scorsa settimana, che ha mostrato un’accelerazione dell’inflazione alla produzione: +3,3% su base annua a luglio.

Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono quindi diminuite. Ora resta da attendere il discorso di Jerome Powell, in programma domani al simposio di Jackson Hole, nel Wyoming, da cui potrebbero emergere indicazioni sulla direzione della politica monetaria statunitense.

L’AI prevede giornate difficili per Bitcoin

Visto l’indebolimento del sentiment, abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli AI per capire quale potrebbe essere l’andamento di Bitcoin fino al primo giorni di settembre.

Il modelli di intelligenza artificiale stimano un prezzo medio di Bitcoin di 111.867 dollari al 1° settembre. Si tratterebbe di un calo dell’1,74% dal valore attuale di 113.843 dollari.

Dei 3 modelli AI, solo Grok 3 prevede un rialzo. Stima che potrebbe essere scambiato al livello di 115.000 dollari a fine mese, con un rialzo dell’1,02%.

Gemini 2.5 e GPT-4o, invece, restano bearish. Il modello di Google prevede un prezzo di 111.100 dollari per l’asset, con un calo del 2%, mentre quello di OpenAI è ancora più ribassista: 109.500 dollari, con una perdita del 3,81%.

Alcuni analisti sono ancora più ribassisti e prevedono un settembre nero per Bitcoin. Doctor Profit stima che l’asset potrebbe proseguire il ribasso e crollare sotto i 100.000 dollari prima di riprendere slancio.

Bitcoin fatica a riprendere slancio

Grafico del valore di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Nel frattempo Bitcoin resta sotto pressione. L’asset sta continuando a muoversi sotto la media mobile semplice a 50 giorni, attualmente a 116.007 dollari. Un livello che ormai agisce da resistenza.

Il MACD è peggiorato. Il suo valore è sceso a -117,35, sotto la linea di segnale a 557,6. L’istogramma invece segna -675, indicando un momentum ribassista in aumento.

L’indice di forza relativa (RSI) è a 41. Ancora lontano dai livelli di ipervenduto, ma indica debolezza. Lo stocastico, invece, conferma la pressione ribassista: slow_k a 5,02 e slow_d a 12,38, entrambi in zona ipervenduto.

Se Bitcoin non riuscisse a superare i 116.000 dollari, la pressione potrebbe aumentare. I prossimi supporti chiave sono nel range tra 112.000 e 110.000 dollari. Una rottura di questi livelli aprirebbe la strada a nuove discese.

Un nuovo layer 2 raccoglie 11 milioni di dollari in prevendita

I prossimi giorni saranno quindi decisioni per l’asset. Intanto sta crescendo l’interesse per Bitcoin Hyper, un nuovo layer 2 basato su BTC, che ha già raccolto circa 11 milioni di dollari raccolti.

Il L2 integra la Solana Virtual Machine (SVM), in modo portare dApp, smart contract, NFT e applicazioni DeFi nell’ecosistema di Bitcoin. Tutto con la velocità e i costi ridotti tipici di Solana.

Il token nativo HYPER viene utilizzato per pagare le fee, eseguire smart contract e, in futuro, partecipare alla governance. Al momento è disponibile al prezzo di 0,012765 dollari.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il proprio wallet crypto e utilizzare SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o anche una carta di credito.

