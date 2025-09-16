L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Bitcoin a ottobre

Per capire quale potrebbe essere l’andamento di Bitcoin fino al 1° ottobre, abbiamo analizzato le previsioni di tre modelli AI.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Stamattina la crypto di maggior valore sta riuscendo a mantenersi sopra la soglia dei 115.700 dollari.

È uno dei pochi asset crypto in verde nella top 10. Nel timeframe settimanale Bitcoin è in positivo con un guadagno del 2%, mentre in quello mensile rimane in rosso con un – 1,9%.

Grafico settimanale di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Bitcoin resta volatile in attesa del FOMC, al via oggi per due giorni dal 16 al 17 settembre. Durante il meeting la Federal Reserve potrebbe decidere di effettuare un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base che, se confermato, potrebbe innescare un rally del mercato.

Per capire quale potrebbe essere l’andamento dell’asset fino al primo ottobre, abbiamo analizzato le previsioni di tre modelli di intelligenza artificiale: GPT-4o, Claude Sonnet 4 e Grok 3.

Quanto varrà Bitcoin a inizio ottobre?

I modelli di intelligenza artificiale non si sono sbilanciati e hanno previsto un prezzo medio per l’asset di 118.167 dollari entro il 1° ottobre. Si tratterebbe di un leggero guadagno del 2,04% rispetto al prezzo attuale di 115.800 dollari.

Le previsioni, elaborate da GPT-4o, Claude Sonnet 4 e Grok 3, si basano su diversi indicatori tecnici legati al momentum, come il Moving Average Convergence Divergence (MACD), il Relative Strength Index (RSI), lo Stochastic Oscillator, la pendenza del MACD e le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni.

Tra i tre modelli, Grok 3 è quello che ha rilasciato la previsione più bullish, stimando una crescita per Bitcoin del 2,33% rispetto al prezzo attuale. GPT-4o ha elaborato una stima più prudente con un aumento dell’1,46%.

Bitcoin sta per registrare un breakout?

Intanto l’attività di mercato resta sostenuta. Nelle ultime 24 ore il volume di trading ha toccato i 46,66 miliardi di dollari, in aumento del 48%. La valutazione completamente diluita di Bitcoin è arrivata a 2,4 trilioni di dollari, con un rapporto volume/capitalizzazione del 2,02%.

L’attenzione è rivolta anche sulle altcoin. L’Altcoin Index è salito a 72 su 100, un massimo locale che indica un rinnovato interesse per le altcoin. La dominance di Bitcoin, invece, è scivolata vicino ai minimi degli ultimi sette mesi.

Per il noto analista crypto Michaël van de Poppe, l’andamento attuale del mercato è una dinamica classica pre-FOMC. Secondo l’esperto, è normale una correzione di Bitcoin e le altcoin prima del meeting. Ma anziché preoccuparsi, suggerisce di cogliere queste flessioni come opportunità di ingresso.

Bitcoin, secondo l’analista, si trova davanti all’ultima grande resistenza prima di un possibile breakout. Una chiusura sopra i 117.500-118.000 dollari, spiega, aprirebbe la strada verso un nuovo massimo storico.

#Bitcoin faces the final resistance before we're going to be seeing a new all-time high.



Breaking through the $117.5K-118K and we'll be going towards a new ATH.



Important week, really looking forward to the volatility of this week! pic.twitter.com/4U9Gr0guS0 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2025

Quel range di prezzo è diventato un punto cruciale. Sfondarlo significherebbe non solo validare le previsioni dell’AI, ma anche che l’asset inizi un nuovo rally verso nuovi all-time high.

Intanto Bitcoin Hyper continua a guadagnare slancio

Le prossime settimane saranno cruciali per l’andamento della crypto di maggior valore. Se Bitcoin dovesse riprendere slancio nei prossimi giorni i progetti del suo ecosistema potrebbero beneficiarne, come Bitcoin Hyper, una nuova soluzione Layer 2 basata sulla sua chain.

Il progetto integra la Solana Virtual Machine (SVM), permettendo agli sviluppatori di utilizzare strumenti come Anchor e Rust per creare dApp, piattaforme DeFi, stablecoin e NFT.

Il token nativo, HYPER, serve per pagare le fees di transazione e partecipare alla governance. Inoltre, i titolari lo possono mettere in staking senza dove aspettare la fine della prevendita. Al momento l’APY è del 70%.

Per partecipare alla presale di Bitcoin Hyper, basta visitare il sito ufficiale e collegare il proprio wallet crypto. Il token può essere comprato utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oppure tramite carta di credito.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Bitcoin Hyper, è possibile seguire i suo canali social ufficiali su X e Telegram.