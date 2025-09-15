Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni

Un possessore di Bitcoin da 8 anni vende altri 136 milioni di dollari dopo un massiccio scambio di 4 miliardi di dollari in ETH, mentre una balena deposita 1.176 BTC su Hyperliquid durante il test di resistenza a 116.000 dollari.

Ultimo aggiornamento: Settembre 15, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Una balena di Bitcoin da otto anni ha eseguito una delle più grandi rotazioni da Bitcoin a Ethereum nella storia delle criptovalute, scambiando 35.991 BTC del valore di 4,04 miliardi di dollari con 886.371 ETH del valore di 4,07 miliardi di dollari.

Ora, a distanza di due settimane da quell’operazione, il detentore di Bitcoin ha ripreso a vendere depositando 1.176 BTC, pari a un valore di 136,2 milioni di dollari, sulla piattaforma di trading Hyperliquid mentre Bitcoin testava i livelli di resistenza a 116.000 dollari.

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid.



He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

La rinnovata attività di vendita coincide con quanto affermato dal CEO di BTC Inc, David Bailey, all’inizio di questo mese, secondo cui due enormi balene hanno impedito alla criptovaluta di raggiungere i 150.000 dollari, con una balena liquidata e l’altra a metà strada nella liquidazione.

Diversi indirizzi Bitcoin dormienti dal 2011-2012 si sono risvegliati di recente, creando una pressione di vendita che ha contribuito alla difficoltà di Bitcoin di mantenere lo slancio al di sopra dei precedenti massimi.

La posizione di arbitraggio ETH-BTC della balena attualmente rischia perdite di circa 460 BTC per un valore di 53 milioni di dollari se invertita, poiché il rapporto ETH/BTC è rimasto al di sotto di 0,05 dal luglio 2024.

Nonostante il rally del 155% di Ethereum da luglio e i nuovi massimi storici vicini ai 4.957 dollari, il rapporto ha raggiunto il picco di 0,14 nel 2017 e attualmente si attesta intorno a 0,0393.

Grafico del rapporto ETH/BTC – Fonte: CoinMarketCap

Balene sconosciute stanno eseguendo rotazioni strategiche del wallet, perché?

La strategia di vendita di Bitcoin OG (Original Gangster) prevede liquidazioni sistematiche su più wallet, mantenendo al contempo riserve sostanziali.

I dati di Lookonchain rivelano che la balena controlla ancora 49.634 BTC per un valore di 5,43 miliardi di dollari distribuiti su quattro indirizzi separati dopo l’ultimo deposito di 136 milioni di dollari.

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

Le precedenti attività della balena hanno dimostrato un sofisticato tempismo di mercato, con un detentore che ha venduto 24.000 BTC per un valore di 2,7 miliardi di dollari in transazioni coordinate che hanno portato Bitcoin da 115.000 a 111.000 dollari in poche ore.

L’improvvisa liquidazione è avvenuta durante il trading del fine settimana, quando i volumi più ridotti amplificano l’impatto sui prezzi delle grandi transazioni.

Un altro early adopter ha convertito 400 BTC in agosto, per un valore di circa 45,5 milioni di dollari, in posizioni Ethereum con leva finanziaria utilizzando una leva di 3x e 10x su quattro wallet.

La balena ha aperto posizioni lunghe combinate per un totale di 68.130 ETH, del valore di 295 milioni di dollari, riportando i fondi sulla mainnet di Ethereum dopo aver eseguito swap sul mercato spot.

Le attivazioni di wallet dormienti hanno subito un’accelerazione nel mese di settembre, con indirizzi inattivi dal 2011-2013 che hanno trasferito Bitcoin a diversi exchange, tra cui Kraken.

Un wallet contenente 445 BTC ha effettuato la sua prima transazione in quasi 13 anni, mentre un altro contenente 480 BTC ha spostato fondi per la prima volta dal 2012.

La teoria dell’eliminazione delle balene di David Bailey suggerisce una vendita coordinata a livelli di prezzo specifici, con “una per 80.000 Bitcoin e l’altra per 120.000 Bitcoin”.

L’analisi di mercato indica che la prima balena ha completato massicce liquidazioni, mentre la seconda continua a ruotare posizioni sostanziali in altcoin.

L’analisi tecnica indica rischi di correzione più profondi

Bitcoin deve affrontare crescenti sfide tecniche, poiché la vendita da parte dei grandi investitori coincide con indicatori di momentum ribassisti su più intervalli di tempo.

La media mobile esponenziale a 50 giorni a 113.465 funge ora da resistenza, mentre i segnali MACD sono diventati negativi con crossover ribassisti che confermano il deterioramento del trend.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Bitcoin – Fonte: CoinMarketCap

A settembre gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato i primi deflussi settimanali da giugno, con 126,64 milioni di dollari di rimborsi netti ad agosto rispetto ai 6 miliardi di dollari di afflussi di luglio.

L’inversione di tendenza ha posto fine a una serie di sei settimane di accumulo istituzionale costante, con lo slancio che si è spostato verso i prodotti Ethereum.

Gli ETF su Ethereum hanno significativamente sovraperformato i fondi su Bitcoin, attirando quasi 4 miliardi di dollari di afflussi in agosto, mentre i prodotti su Bitcoin hanno registrato 622,5 milioni di dollari di deflussi netti.

Settembre rappresenta storicamente il mese più debole per Bitcoin, con perdite medie del 3,77% durante gli anni di mercato rialzista, guadagnandosi il soprannome di “Rektember” tra i trader.

Bitcoin ha chiuso agosto a 109.000 dollari, segnando un calo mensile del 6% nonostante abbia raggiunto i massimi storici sopra i 124.000 dollari all’inizio del ciclo.

Finora, dopo essere salito da 111.000 dollari la scorsa settimana a oltre 115.000 dollari, Bitcoin non è stato in grado di superare la resistenza di 116.000 dollari, e questa attività delle balene può influire ancora più negativamente sul sentiment.

Secondo l’ultimo rapporto Bitfinex Alpha, Bitcoin si mantiene stabile tra i 108.000 e i 112.000 dollari, con gli acquirenti che difendono attivamente le zone di supporto chiave, colmando il divario creato dal forte rialzo di luglio.

Tuttavia, l’exchange ha riconosciuto che il rischio di una correzione più profonda rimane, e il consolidamento sembra essere l’esito più probabile. Settembre ha storicamente segnato un minimo ciclico per Bitcoin, preparando il terreno per una performance più forte nel quarto trimestre.

Fonte: Bitfinex Alpha

In mezzo a tutto questo, l’accumulo istituzionale persiste nonostante le liquidazioni al dettaglio, poiché le partecipazioni aziendali in Bitcoin sono aumentate oltre i 200 miliardi di dollari in 190 entità.

Infatti, le aziende dei principali settori industriali hanno acquistato 1.755 Bitcoin al giorno (per un valore di 195,2 milioni di dollari), contribuendo con oltre 1,3 trilioni di dollari alla capitalizzazione di mercato del Bitcoin solo negli ultimi 20 mesi.