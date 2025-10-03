L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Bitcoin a fine ottobre

Ottobre è considerato uno dei mesi più forti per Bitcoin. Per capire l'andamento dell'asset nel corso del mese, ci siamo rivolti a diversi modelli AI.

Ottobre, storicamente uno dei mesi più forti per Bitcoin e per questo chiamato “Uptober”, è partito con slancio. Stamattina BTC sta continuando a scambiare sopra i 120.500 dollari, dopo essersi ripreso i 120.000 dollari ieri sera.

Nelle ultime 24 ore l’asset ha registrato un aumento dell’1,44% e rimane in verde anche negli altri timeframe. Nel grafico settimanale ha registrato un +10%, mentre in quello mensile un rialzo dell’8%.

Anche il volume di trading è in crescita, con un rialzo del 2%. Al momento si attesta a circa 67,86 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale è tornata a 2,38 trilioni di dollari dopo un aumento dell’1,83% nelle ultime 24 ore.

La valuta di Satoshi Nakamoto ha ripreso slancio nonostante lo shutdown del governo statunitense iniziato a ottobre, che ha bloccato molte delle attività federali.

L’intelligenza artificiale stima il target di fine mese di Bitcoin

Ottobre è considerato uno dei mesi più forti per Bitcoin. Per capire il possibile andamento dell’asset durante il mese, ci siamo rivolti a diversi modelli di intelligenza artificiale che tengono conto anche degli indicatori tecnici basati sul momentum.

I modelli AI, (Claude Sonnet 4,GPT-4o e Grok 3) stimano un prezzo medio di 127.734 dollari entro fine mese. Si tratterebbe di un rialzo del 6% rispetto ai livelli attuali.

Tra i modelli analizzati, Claude Sonnet 4 è il più bullish e stima un target di 135.000 dollari, con un aumento del 12,85%. GPT-4o e Grok 3 sono stati invece più prudenti. Il primo stima un obiettivo di 123.200 dollari (+2,2%) e il secondo di 125.000 dollari (+3,7%).

Le previsioni sono ottimistiche per diversi fattori. Gli ETF spot su Bitcoin sono tornati in verde: hanno attirato 676 milioni di dollari di afflussi netti mercoledì 1 ottobre, segnando il loro terzo giorno consecutivo di guadagni.

Inoltre, anche alcuni scettici di lunga data stanno cambiando opinione su Bitcoin. Tra questi Warren Buffett, che ha riconosciuto le virtù non solo della crypto di maggior valore, ma anche di oro e argento, asset che in passato aveva spesso snobbato.

Intanto gli indicatori tecnici restano al centro dell’attenzione. La banda di Bollinger mensile (BBW) di Bitcoin, misura chiave della volatilità, si è compressa ai minimi storici. Una configurazione che in passato ha anticipato rally esplosivi fino al 200%.

Cresce l’interesse per un nuovo layer 2 su Bitcoin

Bitcoin ha ripreso slancio e anche un progetto del suo ecosistema sta guadagnando terreno. Si tratta di Bitcoin Hyper, un nuovo layer 2 progettato per superare i limiti della blockchain di Bitcoin, come la lentezza delle transazioni e costi elevati. La sua prevendita ha già superato i 21 milioni di dollari.

Il protocollo si basa sulla Solana Virtual Machine (SVM), in modo da portare gli smart contract e le dApp direttamente nell’ecosistema di Bitcoin.

Il collegamento tra il layer 2 e la blockchain di Bitcoin avviene tramite il Canonical Bridge: gli utenti bloccano i loro BTC sulla mainnet e ricevono una versione wrapped da utilizzare sul layer 2, con la velocità e le fees basse tipiche di Solana.

Il suo token nativo, HYPER, serve per pagare le fees di transazione, votare sulle decisioni chiave del progetto. Inoltre i titolari lo possono mettere in staking per ottenere un rendimento passivo.

La prevendita potrebbe raggiungere nuovi traguardi durante il fine settimana. Per partecipare, basta visitare il sito, collegare il wallet e comprare HYPER utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o anche una carta di credito. È anche disponibile la guida passo passo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Bitcoin Hyper, è possibile seguire i canali social ufficiali del progetto su X e Telegram.