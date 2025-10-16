L’intelligenza artificiale prevede un calo di Bitcoin sotto i $100.000

Bitcoin frena dopo la ripresa di ieri. Oggi è in calo e, secondo l’intelligenza artificiale, la discesa potrebbe proseguire.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Giornate volatili per Bitcoin. Dopo la ripresa di ieri sopra i 113.000 dollari, spinta dalle parole di Powell, la valuta di Satoshi Nakamoto ha aperto la giornata di oggi tinta di rosso, anche se il calo è leggero, intorno allo 0,68% nelle ultime 24 ore.

Per quando riguarda il suo andamento nei prossimi mesi, il modello di intelligenza di OpenAI, ChatGPT, prevede un altro crollo, insieme ad altri analisti.

Stamattina l’asset crypto sta scambiando al livello di 111.729 dollari ed è in rosso anche negli altri timeframe. Nel grafico settimanale ha registrato un calo del 7%, mentre in quello mensile ha accumulato una perdita del 3,55%.

È in arrivo un altro crollo di Bitcoin?

Secondo il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, c’è circa il 50% di probabilità che Bitcoin scenda brevemente sotto la soglia dei 100.000 dollari nei prossimi due mesi. Ma non dovrebbe trattarsi di un crollo prolungato.

Le chance che rimanga per più di due settimane sono di circa il 20%. Invece, la possibilità che Bitcoin eviti completamente un calo sotto i 100.000 dollari entro fine anno è del 30%.

Il modello AI ha scritto:

In sintesi:

•Probabilità che Bitcoin scenda brevemente sotto i 100.000 dollari prima di dicembre 2025: ≈ 50%

•Probabilità che resti sotto i 100.000 dollari per un periodo prolungato (oltre 2 settimane): ≈ 20%

•Probabilità che non torni più sotto i 100.000 dollari nel corso del 2025: ≈ 30%

A scatenare il ribasso dell’asset saranno diversi fattori, tra cui shock macroeconomici, una politica monetaria più restrittiva, importanti liquidazioni e pressioni normative o di liquidità.

Inoltre, l’AI ha citato anche i forti deflussi dagli ETF spot su Bitcoin, in particolare in quello di BlackRock, l’iShares Bitcoin Trust. A stabilizzare il suo andamento, potrebbe essere il calo dell’offerta sugli exchange e l’allentamento fiscale a inizio del nuovo anno.

Intanto Bitcoin sta scambiando ancora in calo rispetto al suo massimo storico sopra i 126.000 dollari di inizio mese.

Le analisi tecniche elaborate dall’intelligenza artificiale indicano che il mercato è ancora sotto pressione. Il supporto principale è tra 100.000 e 102.000 dollari, e ne è presente un altro a 92.000 dollari in caso di forte pressione di vendita.

La resistenza si trova tra 122.000 e 128.000 dollari, zona dove potrebbe riaffacciarsi la pressione dei venditori.

Il mercato non è ancora riuscito a innescare una forte ripresa stabile dopo il pesante sell-off del fine settimana. Bitcoin sta continuando a scontrarsi con la barriera dei 115.000 dollari, livello chiave per tentare il recupero verso i 120.000 e puntare a un nuovo massimo.

