L’analisi dei livelli di Fibonacci proietta Ethereum verso i 9.547 dollari

Il ritracciamento di Fibonacci è un metodo che misura i movimenti dei prezzi per determinare potenziali punti di svolta.

Ethereum ha interrotto un periodo di consolidamento muovendosi al di sopra di un’importante linea di tendenza, indicando una rinnovata forza nel mercato del token ETH.

Adesso il prezzo della principale altcoin si aggira poco al di sopra dei 4.500 dollari, con un aumento di quasi il 3% nelle ultime 24 ore e di oltre il 4% nell’ultima settimana. Il massimo storico raggiunto da Ethereum è di 4.954 dollari, potrà salire ancora di più nel prossimo futuro?

Il prezzo di Ethereum rompe una linea di tendenza al ribasso

Dopo aver seguito un andamento laterale per settimane, di recente il prezzo di Ethereum ha rotto un pattern a cuneo discendente. Questo pattern si forma quando i massimi inferiori e i minimi superiori convergono in un intervallo sempre più ristretto. Una rottura al rialzo è spesso vista come un segnale che i rialzisti stanno prendendo il controllo.

Questo movimento di prezzo ha portato Ethereum fuori dalla sua precedente area di consolidamento. Alcuni trader hanno definito questo evento un segnale che il mercato di ETH è pronto per nuovi passi al rialzo.

$ETH $ETHUSD Ethereum – Breaking Out



Immediate Target: $4955



Price Targets: $5766, $6658, $9547



ETH is peaking above the trendline breaking out of the descending wedge/bullish pennant and launching off the volume shelf. Three indicators that show the move will likely be much… pic.twitter.com/n20kaj3W7x — Donald Dean (@donaldjdean) September 11, 2025

Livelli tecnici importanti per il prezzo ETH

Nell’attuale struttura di mercato di Ethereum, emergono diverse zone di prezzo importanti.

I 4.000 dollari costituiscono un forte supporto. I rialzisti rimangono attivi tra 4.200 e 4.400 dollari. Ora l’obiettivo primario rimane il prezzo di 5.766 dollari, che è in linea con importanti livelli di ritracciamento di Fibonacci. In caso di slancio prolungato, le proiezioni degli obiettivi di prezzo si estendono a 6.658 e 9.547 dollari.

I livelli che abbiamo appena citato offrono una roadmap per possibili passi successivi. Il ritracciamento di Fibonacci è un metodo che misura i movimenti dei prezzi per determinare potenziali punti di svolta.

Perché Ethereum ha un rendimento migliore di Bitcoin

La posizione di Ethereum si sta rafforzando grazie a diversi fattori. I grandi operatori istituzionali continuano ad acquistare i token ETH, creando una solida base per il mercato. Inoltre, nelle ultime settimane ETH ha avuto un rendimento migliore di Bitcoin, il che indica una rotazione dei capitali verso l’asset numero due del mercato delle criptovalute.

Anche il sentiment generale nel mercato delle criptovalute è migliorato. I rialzisti trovano sempre più sostegno nei dati macroeconomici positivi e in un contesto economico più stabile. Facilitando a Ethereum il superamento delle barriere tecniche.

Il prezzo di Ethereum potrebbe raggiungere nuovi massimi storici

Se il prezzo di ETH dovesse chiudere in modo convincente al di sopra dell’attuale massimo storico di 4.954 dollari, il prossimo obiettivo a portata di mano sarebbe 5.766 dollari. Successivamente entrerebbero in gioco le proiezioni a lungo termine, con possibili passi verso i 6.658 dollari e persino i 9.547 dollari.

Al di sopra di tali livelli di prezzo, il token di Ethereum potrebbe entrare in una fase di scoperta del prezzo in cui sono possibili nuovi massimi storici.

