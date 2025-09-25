L’AI prevede il prezzo di XRP per la fine di settembre

Un algoritmo che combina diversi strumenti di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e indicatori basati sul momentum, ha generato una previsione combinata per il prezzo di XRP alla fine del trimestre.

Nella cornice della fine del terzo trimestre del 2025, prevista per il 30 settembre, XRP si trova ad affrontare uno scenario turbolento caratterizzato dai ritardi negli ETF, dal deleveraging a livello settoriale e dalla volatilità tecnica.

Il token di Ripple, che attualmente viene scambiato a 2,82 dollari, ha perso oltre il 9,35% nell’ultima settimana, cancellando oltre 17 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato.

Grafico del prezzo di XRP, timeframe a 7 giorni – Fonte: CoinMarketCap

Un algoritmo che combina diversi strumenti di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e indicatori basati sul momentum, ha generato una previsione combinata per il prezzo di XRP alla fine del trimestre. Il sistema prevede un prezzo medio di 2,75 dollari, il che implica un calo del 2,83% rispetto ai livelli attuali.

Fonte: Finbold AI Agent

Tra i risultati dei singoli modelli, lo scenario più ottimistico è quello di GPT-4o, che indica 2,85 dollari (+0,71%), mentre il più pessimistico è quello di Claude Sonnet 4, che prevede 2,65 dollari (-6,36%). Grok 3 si allinea invece alla media dei 2,75 dollari.

La previsione coincide con un momento in cui il sentiment su XRP è sotto pressione. La decisione della Securities and Exchange Commission sugli ETF relativi a XRP è stata rinviata a ottobre, scatenando un’ondata di prese di profitto e liquidazioni sulle posizioni con leva finanziaria. Questa situazione è stata amplificata dalla più ampia debolezza delle altcoin e dall’aumento del dominio di Bitcoin.

Nonostante il sell-off, i fondamentali sottostanti di XRP rimangono intatti. Il token continua a essere integrato in oltre 300 istituzioni finanziarie tramite partnership Ripple, e l’attività on-chain ha recentemente raggiunto il traguardo di 7 milioni di indirizzi XRP Ledger attivi.

The number of accounts currently active on XRPL crossed 7 million mark today: https://t.co/FNRMYddB5Y pic.twitter.com/9JaYQyZ6Ub — XRPScan (@xrpscan) September 19, 2025

Il test a breve termine per XRP si trova al supporto di 2,71 dollari, un livello che i rialzisti devono difendere per evitare un ritracciamento più profondo. Adesso i trader sono in attesa dei verdetti di ottobre sugli ETF, dal momento che rimangono il catalizzatore chiave per riportare lo slancio al rialzo.

