L’AI di Perplexity prevede il prezzo di XRP, Shiba Inu e PEPE entro la fine del 2025

Secondo il modello di intelligenza artificiale di Perplexity, i tre asset potrebbero registrare rally esplosivi.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il modello di intelligenza artificiale di Perplexity, rivale di ChatGPT, ha rilasciato una previsione audace per tre altcoin: XRP, Pepe e Shiba Inu, dato che stanno entrando in una fase di forte slancio.

Anche il resto del mercato è in ripresa. Bitcoin è tornato a salire e si sta mantenendo anche oggi sopra i 117.184 dollari.

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 0,25 punti nella riunione odierna. Il sentiment del mercato è decisamente orientato al rischio, un fattore storicamente rialzista sia per le altcoin che per le meme coin.

Inoltre, Trump ha approvato il GENIUS Act quest’estate. Si tratta della la prima legge statunitense che regola le stablecoin e impone riserve complete agli emittenti. Inoltre, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un’iniziativa volta a modernizzare le leggi sulle security.

Tutti questi elementi potrebbe preparare il terreno per un nuovo superciclo delle altcoin.

Se le previsioni di Perplexity dovessero essere corrette, XRP, Pepe e Shiba Inu potrebbero registrare rally esplosivi.

L’AI di Perplexity prevede un aumento di XRP fino a $15

Il modello di intelligenza artificiale di Perplexity prevede che XRP salirà fino a 15 dollari entro la fine del 2025. Si tratterebbe di un aumento di 4x rispetto al suo prezzo attuale di 3,45 dollari.

Fonte: Perplexity.

Il token di Ripple ha registrato una buona performance quest’anno. A luglio ha toccato un picco di 3,65 dollari avvicinandosi al suo massimo di 3,84 dollari.

XRP continua a essere vista come una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, vista la sua velocità, conformità e costi bassi. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza lo scorso anno.

Inoltre, la lunga battaglia legale con la SEC, che ha gravato sul token negli anni, si è finalmente conclusa.

Per questo l’AI stima un range tra 3,30 e 5,50 dollari e un target rialzista fino a 15 dollari, soprattutto se l’amministrazione del tycoon spingerà l’agenda pro-crypto o se la SEC darà il via libera agli ETF spot su XRP il mese prossimo.

Anche gli indicatori tecnici sembrano favorevoli. L’RSI di XRP è salito da 54, suggerendo un aumento della pressione di acquisto che potrebbe spingerlo a 4 dollari entro ottobre.

Grafico giornaliero di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Shiba Inu potrebbe registrare un rally di 8x

Shiba Inu resta il rivale più vicino di Dogecoin, con un market cap di 7,6 miliardi di dollari. La meme coin sta scambiando al livello di 0,00001334 dollari, con un rialzo del 2% nelle ultime 24 ore.

Fonte: Perplexity.

Nel grafico, SHIB ha rotto sia un cuneo discendente che una bandiera rialzista quest’anno. Un superamento della soglia dei 0,000025 dollari potrebbe confermare il range rialzista indicato da Perplexity, tra 0,00005 e 0,00008 dollari entro fine anno. Si tratterebbe di un guadagno da 5x a 8x.

L’RSI è fermo a 51 dopo le recenti prese di profitto, ma gli analisti prevedono un ritorno di slancio man mano che i timori sull’inflazione si attenuano.

Shiba Inu non è più solo una meme coin: oggi alimenta Shibarium, la sua rete Layer-2 che offre transazioni veloci e a basso costo e supporta le dApp. Le nuove funzioni orientate alla privacy lo rendono ancora più competitivo rispetto ai rivali.

Grafico giornaliero di SHIB. Fonte: CoinMarketCap

L’AI prevede un rally anche per Pepe Coin

$PEPE è salito rapidamente nella top 3 delle meme coin dopo che è debuttato nel mercato, raggiungendo un market cap di 4,6 miliardi di dollari.

Fonte: Perplexity.

La concorrenza è forte del segmento, ma la meme coin continua a essere rilevante grazie alla liquidità e al supporto della community.

Al momento sta scambiando al livello di 0,00001128 dollari, PEPE ha guadagnato il 12% nell’ultima settimana, battendo Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e altre blue chip. Se riuscisse a superare la resistenza a 0,000018-0,000022 dollari, l’asset potrebbe spingersi fino a 0,00003 dollari entro metà autunno.

In uno scenario rialzista, Perplexity fissa un target a 0,000035 dollari, circa tre volte sopra i livelli attuali. Inoltre, nel grafico si è formato un cuneo discendente tra novembre e marzo e solitamente è un segnale di forza.

Grafico giornaliero di PEPE. Fonte: CoinMarketCap

Maxi Doge (MAXI) supera i 2 milioni dollari

Maxi Doge è uno dei progetti crypto presale più discussi del momento. Si tratta di una meme coin ERC-20 che si ispira a Dogecoin, che punta a chi cerca più volatilità e un potenziale di rialzo più aggressivo.

L’obiettivo è riaccendere l’energia speculativa dei grandi rally meme del passato. Dalla sua uscita ha già raccolto circa 2,2 milioni di dollari.

Mira anche a far crescere la community attiva su canali come Telegram e X, con contest di trading e nuove collaborazioni in arrivo.

Per quanto riguarda la tokenomics, il progetto ha un totale di 150,24 miliardi di token, di cui il 25% destinato al “Maxi Fund” per marketing e partnership. Lo staking è già attivo con APY fino al 144%, ma i rendimenti scenderanno man mano che crescerà la partecipazione.

Al momento il token è disponibile a 0,0002575 dollari, ma aumenterà di valore nel prossimo round. Gli investitori possono partecipare tramite il sito ufficiale di Maxi Doge utilizzando wallet come MetaMask o Best Wallet.