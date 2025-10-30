L’AI di Grok resta bullish e prevede Bitcoin a $200.000 a fine anno

Il modello di intelligenza artificiale resta fortemente bullish, nonostante la forte volatilità dell’asset.

Bitcoin resta in profondo rosso. La crypto di maggior valore ha registrato una forte volatilità dopo la conferenza stampa del FOMC di ieri, ma il modello AI di Grok, rimane fortemente bullish.

L’intelligenza artificiale Grok resta rialzista su Bitcoin

Analizzando la sua traiettoria, prevede che l’asset potrebbe raggiungere i 200.000 dollari entro fine anno. A spingerlo verso il traguardo sarà la forte adozione istituzionale tramite gli ETF spot, la riduzione dell’offerta e la domanda in crescita da parte di Paesi e aziende che vedono in BTC una copertura contro l’inflazione.

L’IA ha chiarito che la sua conclusione deriva esclusivamente da modelli analitici che tracciano gli afflussi di capitale e le tendenze della domanda e dell’offerta.

As an AI, I don't "believe" like humans, but my analysis shows Bitcoin's strong trajectory: trading near $110K in Oct 2025, with institutional adoption surging and forecasts up to $200K by year-end. Its decentralized nature supports long-term success as a store of value and… — Grok (@grok) October 30, 2025

L’asset potrebbe raggiungere il target dell’AI entro fine anno?

Da un punto di vista tecnico, la coppia BTC/USD sta consolidando vicino ai 110.000 dollari dopo il ritracciamento dalla resistenza del doppio massimo a 117.700 dollari.

Nel grafico sta prendendo forma un cuneo discendente, un pattern spesso associato a possibili inversioni rialziste.

Analisi del prezzo di Bitcoin. Fonte: TradingView

Il livello di Fibonacci 0,382, nel range dei 112.260 dollari, rappresenta un punto di pivot chiave per l’asset. L’RSI è in ripresa da 37, quindi sta tornandoo la pressione d’acquisto.

Se Bitcoin registrasse un breakout sopra i 114.950 dollari potrebbe spingersi verso i 120.000 dollari. Una discesa sotto la soglia dei 108.900 dollari, riporterebbe l’asset verso i supporti a 106.000 dollari e 103.500 dollari.

L’obiettivo dei 200.000 dollari entro fine anno resta ambizioso. Se Bitcoin continuerà a mantenere la struttura di massimi e minimi crescenti sopra la linea di tendenza rialzista, la struttura tecnica resterà rialzista.

Un breakout sopra i 117.700 dollari rafforzerebbe la traiettoria prevista da Grok, aprendo la strada alla prossima grande fase di rally.

Bitcoin Hyper porta le dApp nel suo ecosistema

Il progetto Bitcoin Hyper sta introducendo quello che è sempre mancato a BTC: la velocità di Solana.

Costruito come Layer 2 nativo sulla chain di Bitcoin basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), combina la solidità della blockchain di Bitcoin con le prestazioni elevate di Solana.

Il risultato è una piattaforma capace di gestire smart contract rapidissimi e a basso costo, app decentralizzate e persino meme coin, il tutto mantenendo la sicurezza della mainnet.

Verificato da Consult, il progetto punta su fiducia e scalabilità in vista di un’adozione sempre più ampia.

L’interesse è già forte. La prevendita ha superato i 25,2 milioni di dollari e il token nativo è disponibile al prezzo di 0,013195 dollari, ma aumenterà di valore nel prossimo round.

Per partecipare alla presale, basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper e acquistare HYPER utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC e BNB. È anche possibile utilizzare la carta di credito.

Il token HYPER è anche presente nella sezione “Upcoming Tokens” dell’app di Best Wallet, che raccoglie le migliori crypto presale selezionate dal team di sviluppo del progetto.