Previsioni prezzo SOL: La resistenza a $215 innesca prese di profitto

Il prezzo di Solana è in aumento, ma i saldi degli exchange più elevati e un SOPR di 1,0544 sono chiari segnali di prese di profitto.

Nelle ultime 24 ore il prezzo di Solana (SOL) è aumentato di quasi il 5%, toccando il livello dei 215 dollari. Purtroppo non è riuscito a rompere questa resistenza e, al momento della stesura dell’articolo, SOL è scivolato a 208 dollari.

L’improvvisa correzione di Solana è dovuta anche alla maggiore attività dei venditori. Inoltre, sia l’aumento dei token sugli exchange che l’indicatore SOPR indicano prese di profitto.

Il prezzo di Solana sotto pressione a causa dell’aumento dei saldi degli exchange

Di recente, i dati on-chain mostrano che il numero di token SOL sulle piattaforme di trading è notevolmente aumentato. Il 22 agosto il contatore era a 29,94 milioni di SOL, cinque giorni dopo era a 31,87 milioni di SOL. Si tratta di un aumento di quasi 1,94 milioni di token in breve tempo avvenuto quando il prezzo di Solana si trovava a circa 213 dollari, rappresentando un potenziale pool di vendita di 412 milioni di dollari.

Un precedente aumento del saldo degli exchange aveva già messo sotto pressione il prezzo di Solana prima della fine di agosto. Quando il numero di token è passato da 29,94 milioni a 30,58 milioni, il prezzo di SOL è sceso da 205 dollari a 187 dollari. L’attuale afflusso è maggiore, il che aumenta ulteriormente la possibilità di un’ulteriore pressione di vendita.

Grafico del saldo totale di SOL sugli exchange – Fonte: Glassnode

I saldi sono importanti perché un numero maggiore di token sugli exchange spesso diventa immediatamente disponibile per la vendita, indicando una crescente attività da parte dei trader che desiderano garantire i propri profitti.

L’indicatore SOPR mostra che le prese di profitto sono attive

Oltre ai dati degli exchange, anche l’indicatore Spent Output Profit Ratio (SOPR) conferma che i venditori stanno sfruttando le loro posizioni di trading. Questa metrica misura se i token che si muovono on-chain vengono venduti con un profitto o una perdita.

Il 27 agosto, il SOPR di Solana era pari a 1,0544. Un valore superiore a 1 significa che i token vengono venduti con un profitto. Si tratta del livello più alto raggiunto in tre mesi. L’ultima volta che il SOPR ha raggiunto un livello simile (il 22 luglio intorno a 1,04), il prezzo di Solana è sceso in poche settimane da circa 205 dollari a 158 dollari, segnando un calo del 23% quasi.

Grafico Spent Output Profit Ratio (SOPR) del token SOL – Fonte: Glassnode

Il valore attuale conferma che gran parte dei token in circolazione non viene svenduta, ma venduta con un profitto, aumentando la probabilità che l’aumento del prezzo di Solana rallenti.

