L’AI di DeepSeek prevede rally esplosivi per XRP, AVAX e DOGE

Nonostante la correzione del mercato, l'AI di DeepSeek resta rialzista e prevede forti rally per le tre altcoin.

Il mercato crypto ha subito una correzione, ma il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek rimane rialzista. In particolare, ha individuato tre altcoin che potrebbero registrare forti rialzi entro fine anno.

Ad agosto, Bitcoin ha toccato un nuovo massimo sopra i 124.000 dollari. Ethereum, dopo due anni di performance deludente, è tornato protagonista con un rally fino a raggiungere un all-time high di 4.958 dollari.

Dopo i picchi, il ritracciamento era inevitabile. Bitcoin è sceso a 110.000 dollari, livello che non si vedeva da tempo. Ethereum ha ceduto terreno, ma rimane sopra il supporto di 4.300 dollari.

Inoltre, il contesto macro resta favorevole: per la prima volta c’è un presidente USA pro-crypto, le normative sono più chiare e l’intero settore sta continuando a crescere.

Per questo motivo, gli analisti prevedono un nuovo slancio e anche DeepSeek è sulla stessa linea.

DeepSeek prevede un’impennata per XRP fino a $5

Il 2025 è stato un anno importante per XRP. Ripple ha finalmente concluso la lunga battaglia contro la SEC americana e il token ha registrato una crescita del 400% in un anno. E per DeepSeek lo slancio non è finito.

Inoltre, sempre più utenti stanno utilizzando XRP Ledger e l’interesse istituzionale è in forte crescita.

Il colosso giapponese del gaming Gumi ha annunciato l’acquisto di XRP per 2,5 miliardi di yen, circa 17 milioni di dollari. XRP è sbarcato anche nel settore delle carte di credito, con il lancio della carta Mastercard XRP.

Inoltre, a ottobre potrebbe debuttare un ETF spot sul mercato e la notizia sta alimentando l’ottimismo tra gli investitori.

Anche il suo grafico conferma la prospettiva positiva. XRP ha sfiorato un nuovo massimo storico nelle scorse settimane, prima di ritracciare a 2,82 dollari.

Ora si sta consolidando, in attesa di un possibile nuovo breakout.

Il grafico indica un possibile rialzo di XRP fino a 10 dollari entro fine anno, a patto che il mercato rimanga rialzista e che l’asset superi la resistenza di 3,66 dollari. Il volume di trading sta continuando a salire e, finché XRP tiene il supporto di 2,80 dollari, potrebbe riprendere slancio.

L’RSI è intorno a 46, un valore in zona neutra, che lascia spazio a movimenti di prezzo in entrambe le direzioni. L’istogramma MACD è ancora rosso, ma le barre si stanno riducendo. Se le linee MACD dovessero incrociarsi al rialzo, lo slancio potrebbe continuare.

Avalanche: DeepSeek stima un obiettivo di $50 come primo passo

Avalanche ha registrato una delle performance più deludenti, senza segnare nessun traguardo importante.

Ma recentemente la situazione ha iniziato a migliorare. Grayscale ha ufficialmente presentato una domanda per un ETF spot su AVAX sul Nasdaq e le probabilità che ottenga l’approvazione entro ottobre sono elevate.

Inoltre, Avalanche ha stretto un accordo con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per portare i dati del PIL sulla blockchain e ha già eseguito la sua prima transazione on-chain utilizzando AVAX.

Da fine luglio, AVAX sta segnando minimi sempre più alti. Vuol dire che i compratori stanno entrando con decisione a ogni ritracciamento dell’asset.

Se il token riuscisse a superare la resistenza chiave, potrebbe partire un rally verso i massimi di dicembre, intorno ai 52 dollari. Si tratterebbe di un balzo del 118%.

Al momento, però, i volumi sono deboli, in linea con l’andamento del resto del mercato.

Per quanto riguarda il lungo termine, il modello di intelligenza artificiale stima un target di 300 dollari. A spingere l’asset verso l’obiettivo potrebbe essere il lancio di un ETF spot targato Grayscale.

L’intelligenza artificiale è rialzista su Dogecoin

DeepSeek è rialzista sulle meme coin DOGE. Stima un rialzo del 120% entro fine anno.

La sua previsione è legata alla decisione di Grayscale di presentare una domanda per il primo ETF spot su Dogecoin, il primo fondo basato su una memecoin.

La SEC deciderà sul fondo a ottobre e per questo potrebbe essere un mese importante per l’asset. Bloomberg ha riferito le probabilità di approvazione sono salite all’85%.

Dogecoin è rimasto in fase di consolidamento, ma sopra il supporto dei 0,20 dollari.

Ora la meme coin si sta muovendo intorno a 0,21 dollari, dopo aver rotto finalmente il lungo canale discendente che lo teneva ingabbiato.

Il vero ostacolo è a 0,48 dollari: una resistenza chiave che, se superata, potrebbe innescare una forte esplosione. Se DOGE riuscisse a trasformare quel livello in supporto, potrebbe raggiungere il livello di un dollaro.

Al momento, l’RSI è intorno a 46, in zona neutra. Il MACD è ancora leggermente negativo, ma non segnala una debolezza preoccupante. Diversi analisti prevedono un breakout imminente, con la possibilità di un nuovo rally per la meme coin.

Maxi Doge potrebbe fare 100×?

Un’altra meme coin che sta catturando l’attenzione è Maxi Doge. Si tratta di un nuovo progetto di meme coin lanciato da poco in prevendita.

Si ispira a Dogecoin, ma con un tocco diverso: la mascotte è uno Shiba Inu “palestrato”, ossessionato dal trading con leva.

Il progetto offre funzionalità pensate per tenere alta l’attenzione nel tempo: staking, concorsi e ricompense per chi partecipa attivamente.

Per quanto riguarda la tokenomics, circa il 40% della supply totale verrà venduto in prevendita e non sono previste allocazioni interne o round privati. Questa distribuzione riduce il rischio di dump improvvisi da parte delle whale appena il token verrà listato.

Finora, la prevendita ha raccolto più di 1,7 milioni di dollari. I titolari possono già mettere in staking i propri token MAXI. Al momento l’APY è del 176%.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Maxi Doge, collegare il wallet e acquistare con ETH, USDT, BNB o anche carta di credito.