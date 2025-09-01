Ethereum verso i $10.000? Questo famoso analista non ha dubbi

Ethereum sta mantenendo il trend rialzista. Per un noto analista, i $5.000 sono il livello chiave verso i target a $10.000 e $14.000.

Dopo aver toccato un nuovo massimo storico, Ethereum ha interrotto il rally e ha avviato una fase di correzione. L’asset continua però a tenere i livelli chiave.

A sostenere l’altcoin è il supporto a 2.200 dollari, una soglia che secondo gli analisti ha già retto bene durante il precedente bear market. Viene considerata una base solida da cui l’altcoin potrebbe ripartire per puntare a nuovi livelli.

Ethereum può riprendere il rally?

Ethereum sta rimanendo piuttosto stabile, spinto dalla forte domanda sul mercato. Come accennato, il livello dei 2.200 dollari continua a rimanere un punto di riferimento, dato che in passato ha già fatto da base durante le fasi di correzione. Finché l’asset lo riesce a tenere, il trend rialzista resta intatto.

Anche gli indicatori tecnici, le trend line e i livelli di Fibonacci confermano che Ethereum si trova ancora in una struttura rialzista e che potrebbe continuare a crescere. Lo stesso gli oscillatori di momentum, come l’RSI (Relative Strength Index).

Ora l’attenzione è concentrata sul range compreso tra i 4.800 dollari e i 5.000 dollari. Per l’analista CryptoPatel, se ETH riuscisse a sfondare al rialzo il range, potrebbe spingersi verso le cinque cifre: i 10.000 dollari e nel lungo termine potrebbe arrivare anche a 14.000 dollari.

Si tratterebbe di un aumento enorme rispetto al livello di supporto attuale dell’asset.

#ETHEREUM Roadmap to $10K 🚀$ETH isn’t done yet.



▶️ HTF structure = bullish

▶️ Demand zones perfectly holding

▶️ Liquidity above $5K acting like a magnet



Once ETH clears $5K and confirms it as support, momentum could accelerate toward $10,000 in this cycle.@ethereum pic.twitter.com/TNM8dzSFio — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 31, 2025

Le whale continuano a comprare Ethereum

Gli ultimi dati on-chain mostrano che le balene stanno continuando ad espandere le loro posizioni di trading. Comprano ai livelli più bassi, con operazioni strutturate. Anche i retail si fanno sentire ogni volta che Ethereum si avvicina alla soglia psicologica dei 5.000 dollari.

Quando le whale e gli investitori al dettaglio si muovono insieme, solitamente l’asset riprende slancio. E i dati on-chain mostrano che sono attivi entrambi.

Un altro fattore che potrebbe sostenere la corsa dell’asset sono gli sviluppi tecnologici della blockchain di Ethereum, dato che sta implementando degli aggiornamenti per migliorare la scalabilità e la velocità delle transazioni.

Le soluzioni Layer-2, come i rollup, abbassano le fees di transazione e aumentano la velocità della chain. Più transazioni al secondo, meno fee. In questo modo Ethereum diventerà sempre più interessante per la DeFi, gli NFT e le nuove app on-chain.

Anche altre analisti sono bullish su Ethereum

CryptoPatel non è l’unico analista bullish sulla seconda crypto per market cap.

Geoffrey Kendrick, capo della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, continua a stimare un target di 7.500 dollari entro fine anno, un + 67% rispetto al livello attuale.

A spingere l’asset verso nuovi massimi sarebbero due forze combinate: le Digital Asset Treasury (DAT), società sul modello di Metaplanet o Strategy ma focalizzate su Ethereum, e gli ETF spot basati sull’altcoin.

Secondo Kendrick, le DAT potrebbero arrivare a detenere fino al 10% della supply totale di ETH. Da giugno hanno già accumulato il 2,6% della supply, mentre nello stesso periodo gli ETF spot hanno assorbito un altro 4,9%.

Anche Tom Lee, Chief Investment Officer di Fundstrat, ha previsto che Ethereum salirà presto fino a 5.500 dollari, con un obiettivo di 12.000 dollari entro fine anno.

Durante la sua partecipazione del 26 agosto al programma Amitis Investing, Lee ha rivelato che il sentiment di Wall Street nei confronti di Ethereum è cambiato radicalmente dopo l’approvazione da parte del Senato statunitense della legge GENIUS Act sulle stablecoin.

Secondo Lee, Ethereum è l’infrastruttura blockchain di base per la finanza tradizionale (TradFi) e al momento supporta oltre 145 miliardi di dollari in stablecoin in circolazione. Il peso dominante sul mercato rende ETH una delle più grandi opportunità di investimento del prossimo decennio.

Alternativa a Ethereum

Gli investitori che cercano rendimenti più elevati stanno puntando sulle meme coin, come Maxi Doge, una meme coin ERC-20 in fase di prevendita. Il progetto si rivolge ai veri amanti del rischio, ai trader che amano il powerlifting e che operano con una leva finanziaria estrema fino a 1000x.

La meme coin ha già raccolto 1,7 milioni di dollari e gli investitori possono mettere in staking $MAXI fin da subito per generare un reddito passivo.