L’AI di Claude stima il prezzo di XRP, DOGE e Pi Coin entro la fine del 2025

Gli analisti prevedono un rally delle altcoin più forte del 2021. Secondo l’AI, XRP, Dogecoin e Pi Network saranno in prima linea.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ultimo aggiornamento: Settembre 25, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il modello di intelligenza artificiale di Claude prevede forti aumenti per XRP, Dogecoin e Pi Network nei prossimi mesi.

Il mercato ha registrato un calo lunedì, ma i recenti tagli dei tassi della Federal Reserve americana e il possibile verdetto positivo riguardo agli ETF spot sulle altcoin a ottobre potrebbero dare una spinta al mercato.

Intanto le autorità di regolamentazione stanno accelerando. A luglio il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge per le stablecoin, che impone agli emittenti una copertura totale delle riserve. Poco dopo la SEC ha lanciato il Project Crypto, con l’obiettivo di modernizzare la legislazione sulle security e dare regole più chiare alle aziende del settore.

Gli analisti prevedono che il prossimo rally delle altcoin supererà quello visto nel 2021, spinto da norme più definite. Se la previsione di Claude si avvererà, XRP, Dogecoin e Pi Network saranno in prima linea.

L’AI prevede un rally esplosivo del 700% per XRP

Per il modello di intelligenza artificiale di Claude, il token di Ripple, potrebbe salire fino a 24 dollari entro la fine del 2025. Si tratterebbe di un forte aumento del 739% rispetto al prezzo attuale di 2,88 dollari.

XRP ha registrato una buona performance. Inoltre, l’ecosistema di Ripple sta continuando ad espandersi e persino il Fondo di sviluppo del capitale delle Nazioni Unite ha riconosciuto i suoi punti di forza.

Oltre a questo, la lunga battaglia legale con la SEC si è chiusa dopo anni di pressione sul token e la scorsa settimana è debuttato il primo ETF spot firmato REX-Osprey.

Per l’AI, se XRP raggiungerà nuovamente il picco di luglio di 3,66 dollari, potrebbe spingersi verso un range tra 4 e 5 dollari. In uno scenario ancora più rialzista, l’asset potrebbe arrivare tra 7 e 24 dollari.

La comparsa di tre bandiere rialziste sulle linee di supporto e resistenza di XRP nell’ultimo anno supporta un possibile breakout dell’asset nell’ultimo trimestre.

Intanto il mercato è cauto in attesa del verdetto sugli ETF spot che hanno seguito la struttura del 33 Act.

L’AI prevede un aumento anche per DOGE

Dogecoin è rapidamente entrata nella top 10 dal suo lancio, con circa 36,3 miliardi di dollari di market cap. Da sola vale quasi la metà del segmento delle meme coin, che complessivamente pesa 78,1 miliardi di dollari. La sua forza sta in una forte community e in un ruolo sempre più centrale nei pagamenti.

Dogecoin sta scambiando a 0,24 dollari ed è più che raddoppiata nell’ultimo anno.

Gli analisti hanno notato la formazione di ripetuti cunei discendenti tra novembre e aprile e di nuovo a metà estate, un pattern tipicamente rialzista che lascia spazio a un altro rally.

Durante la ripresa DOGE potrebbe trovare una resistenza importante intorno a 0,45 dollari. In caso di correzione, il supporto si trova a 0,30 dollari.

L’AI di Claude prevede un target di 0,33 dollari entro dicembre, con un obiettivo più ambizioso a 1,50 dollari. Si tratterebbe di un balzo del 525% rispetto al prezzo attuale.

Intanto l’adozione della meme coin è in crescita. Tesla accetta DOGE per i propri prodotti, mentre piattaforme come PayPal e Revolut lo hanno integrato nei loro sistemi di pagamento.

L’AI prevede una crescita esplosiva per Pi Network

Pi Network ha conquistato l’attenzione con il suo sistema mobile “Tap-to-Mine”, che permette di guadagnare token semplicemente aprendo l’app e toccando lo schermo una volta al giorno.

Grafico giornaliero di Pi Network. Fonte: CoinGecko.

Il token Pi Coin sta scambiando a 0,285 dollari e l’AI stima un target di 50 dollari entro fine anno. Sarebbe un aumento di 175x. Una previsione forse eccessiva per le attuali condizioni di mercato, anche se la roadmap potrebbe alimentare il sentiment positivo.

Dal debutto a febbraio 2025, Pi Network ha mostrato una forte volatilità, con un +171% registrato a maggio. L’RSI si trova a 26, in territorio di ipervenduto.

La maggior parte degli analisti resta prudente e vede il ritorno al massimo di 2,99 dollari di febbraio come un obiettivo difficile.

