L’AI di ChatGPT svela quando comprare XRP al momento giusto

L'analisi del noto chatbot rivela il livello di prezzo ottimale per fare il proprio ingresso o ampliare la posizione in XRP.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP mantiene il supporto a 3 dollari mentre il mercato crypto mostra un sentiment ribassista. Alla luce delle nuove istanze del mercato, l’intelligenza artificiale di ChatGPT ha individuato il momento migliore per acquistare questo token.

ChatGPT individua il momento ideale per comprare XRP

Al momento, XRP vale 3,03 dollari, segnando una ripresa di circa il 1,4% nelle ultime 24 ore. Su base settimanale, invece, la crypto ha guadagnato circa l’1,1%.

Questo calo potrebbe rappresentare un buon momento per comprare XRP a un prezzo ridotto. Per avere dei suggerimenti al riguardo abbiamo interrogato ChatGPT di OpenAI, che ha suggerito diverse strategie di acquisto e i fattori da considerare prima di investire.

Per chi opera nel breve termine, ChatGPT suggerisce di valutare un ingresso se XRP dovesse scendere nuovamente verso i livelli di supporto.

La prima fascia interessante si trova tra 2,70 e 2,75 dollari, mentre un supporto ancora più solido si trova a 2,50 dollari. Se il prezzo dovesse tornare e mantenersi in queste aree, potrebbe essere un’opportunità di acquisto più sicura.

Per chi preferisce il trading di medio periodo (swing trading), il modello AI indica come area chiave quella tra 3,20 e 3,30 dollari.

Secondo ChatGPT, una rottura decisa sopra questi livelli, accompagnata da volumi sostenuti, potrebbe segnalare una continuazione del trend rialzista. In questo caso, sfruttare la forza del breakout potrebbe permettere di cavalcare la prossima fase di crescita.

Strategia di acquisto a lungo termine per XRP

Per chi invece punta su XRP nel lungo periodo, convinto che il token avrà un ruolo sempre più importante nel mondo finanziario, ChatGPT consiglia la strategia del dollar-cost averaging. In pratica, si tratta di suddividere gli acquisti nel tempo per ridurre il rischio di entrare al momento sbagliato.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello suggerisce di acquistare già ai valori attuali, incrementare la posizione in caso di ribasso verso i 2,50 dollari e continuare ad accumulare se il prezzo mostra forza sopra i 3,30 dollari.

Del resto, le premesse per una crescita futura ci sono. Al prossimo evento Ripple Swell è stata anticipata la partecipazione di figure importanti di BlackRock che lasciano pensare al lancio di un ETF da parte del gigante finanziario.

Ripple Swell is our most important event of the year, and this November it returns to NYC.🗽



Swell is where leaders in crypto, payments, banking and policy come together to discuss what’s ahead for the future of finance.



Request to attend → https://t.co/Iv2tfoBKkY

Agenda →… pic.twitter.com/23obZnUauF — Ripple (@Ripple) September 12, 2025

Secondo ChatGPT, scegliere il momento giusto per comprare XRP comporta comunque dei rischi, e il sentiment generale del mercato resta l’aspetto più importante da monitorare. In particolare, è utile osservare l’andamento di Bitcoin, che spesso influenza anche il prezzo di XRP.

Diversificare puntando a progetti alternativi

La scelta di puntare su XRP sembra premiare, che si scelga di scommettere sul breve o sul lungo periodo. Diversificare resta una strategia fondamentale per ammortizzare i rischi.

