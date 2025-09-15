BlackRock pronta a lanciare un ETF su XRP? Ecco cosa sappiamo

Ad alimentare le ipotesi è stata la presenza di manager di alto livello di BlackRock e NASDAQ a una conferenza dedicata a Ripple.

Ripple si sta guadagnando una rinnovata notorietà e in questi giorni è protagonista di diversi dibattiti sulla sua capacità di competere contro il colosso dei pagamenti SWIFT.

Attualmente al terzo posto tra le crypto più importanti, ha rappresentato per anni una sorta di vessillo della battaglia per l’accettazione del settore crypto da parte della SEC.

BlackRock presenterà richiesta di ETF spot su XRP?

Nel corso degli anni, alcuni analisti hanno evidenziato che BlackRock, il più grande gestore patrimoniale mondiale, non abbia ancora presentato ufficialmente una richiesta per un ETF su XRP.

Eppure, negli Stati Uniti si parla sempre più spesso della possibilità che BlackRock possa muoversi in questa direzione già all’inizio del 2026.

Le voci sono aumentate dopo la pubblicazione della lista dei relatori di Ripple Swell, la conferenza annuale di Ripple Labs dove si esplorano temi legati al futuro della finanza, alle risorse digitali e ai pagamenti globali.

Tra gli ospiti figurano Maxwell Stein, Direttore degli Asset Digitali di BlackRock, e Adena Friedman, Presidente e CEO di Nasdaq. Le due figure chiave hanno già collaborato per il lancio degli ETF crypto di BlackRock.

Il mercato riconosce BlackRock come leader negli ETF su Bitcoin ed Ethereum e ora attende con grande interesse le dichiarazioni del suo dirigente durante l’evento Ripple. L’arrivo di un ETF su XRP targato BlackRock potrebbe segnare una svolta per il mercato e spingere ancora più in alto il prezzo di XRP.

Ripple assume valore come competitor diretto di SWIFT

Ripple detiene oltre il 40% di tutta la supply di XRP in circolazione, mantenendo così una posizione dominante sul proprio mercato. Inoltre, circa 100 indirizzi controllano quasi il 70% del totale. Significa che pochi soggetti hanno un’influenza strategica su una rete che punta a rivoluzionare la finanza globale.

Il core business di Ripple si concentra sui trasferimenti di denaro internazionali, offrendo soluzioni rapide e sicure per inviare fondi in tutto il mondo.

Spesso si parla di Ripple come possibile alternativa al sistema SWIFT, che, pur essendo ben radicato nel mondo bancario, è considerato lento e costoso. Oggi, XRP e Ripple stanno attirando sempre più interesse da parte degli investitori istituzionali, come dimostra la crescita dei grandi portafogli dedicati.

La concentrazione nelle mani di pochi però solleva dubbi sulla reale decentralizzazione e indipendenza della rete. Il lancio di un ETF spot su XRP, ora in attesa di approvazione da parte della SEC, potrebbe aiutare a rendere la distribuzione più equilibrata, con buone possibilità che l’ok arrivi al più presto.